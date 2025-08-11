Күйеу бала был в центре внимания: казашка о қыз ұзату с египтянином

Хотя межнациональные браки в Казахстане давно не редкость, пристальное внимание на қыз ұзату кызылординки Шахризады Болатбек было на женихе из Египта. Столь живой интерес күйеу бала не смутил, однако его удивило большое количество гостей.

Zakon.kz расскажет историю любви казахстанки с иностранцем.

27-летняя Шахризада Болатбек родилась в Кызылорде, после окончания школы переехала в Алматы, а далее по обмену студентов отправилась учиться в Италию. Получив высшее образование, она успела там поработать некоторое время. Когда вернулась в Казахстан и пожила четыре месяца в Астане, ей предложили работу в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

"Работая хостесом в ресторане, заметила, что напротив в магазине появился новый симпатичный сотрудник. Я все время стояла лицом в его сторону, и мне частенько приходилось смотреть на него. И чисто из-за интереса решила узнать через подругу, не женат ли он. Не хотелось мне любоваться семейным человеком. Оказалось, он холостой. А через месяц мы случайно пересеклись в очереди за едой. Я для приличия поздоровалась. Сначала между нами завязалась дружба. Мы почти каждый день гуляли и вместе ужинали после работы. А потом начали встречаться". Шахризада Болатбек

Фото: из личного архива Шахризады Болатбек

29-летний Халед Мухамед родом из Каира, Египет. Он окончил университет, отслужил в армии и переехал работать в Дубай.

"Мои родители отреагировали хорошо, потому что я с 19 лет живу за границей, и это было ожидаемо. С его родными знакома онлайн. Он потерял отца незадолго до моего қыз ұзату. У него есть мама, брат и две сестры. Все отнеслись с пониманием и поддержали наши отношения". Шахризада Болатбек

Пара несколько месяцев гостила в Казахстане. Они посетили Алматы, Астану, Шымкент, Кызылорду и Туркестан.

"Ему везде понравилось. Каждый город уникален по-своему. Больше всего он оказался в восторге от Туркестана. К удивлению, климат Астаны ему показался самым подходящим. В Алматы он замер от вида гор. Кстати, здесь впервые увидел и потрогал снег. От этого был в шоке и все время просил сфотографировать его. Халед познакомился с моими родными, они его тепло приняли. Поэтому все прошло настолько легко, что он даже начал потихоньку понимать и говорить по-казахски. Единственное, ему не нравился бешбармак, именно қамыр, то есть тесто". Шахризада Болатбек

Фото: из личного архива Шахризады Болатбек

В родном городе невесте провели обряд қыз ұзату и проводили в новую семью. Безусловно, для молодоженов этот день оказался особенным. В частности, для жениха, который вникал в казахские традиции.

"К қыз ұзату мои родные начали подготовку еще с февраля и с нетерпением ждали этого момента. Супруг уже адаптировался и был знаком с большей частью родственников, поэтому спокойно ко всему отнесся. Ему понравилось быть в центре внимания, все смотрели только на него. Мне даже показалось, что про меня забыли. Но он был в шоке от того, сколько у нас гостей было, хотя присутствовали всего 150 человек". Шахризада Болатбек

Шахризада Болатбек отметила, что ей, как положено, не делали сырға салу, беташар и құдалық. Но тем не менее Халеду Мухамеду понравился той, и он добавил, что наши традиции очень похожи.

"Для меня тоже қыз ұзату прошел совершенно спокойно. С одной стороны, это из-за того, что на торжестве не было семьи супруга. К тому же я знала, что меня никуда не заберут после обряда и мы поехали домой к моим родителям. Только когда меня провожали, я чуть-чуть всплакнула". Шахризада Болатбек

Фото: из личного архива Шахризады Болатбек

В настоящее время супруги находятся в Германии. Шахризаду обеспечивает муж, который работает в лакшери-магазине и активно разрабатывает свой бренд одежды.

"Я наслаждаюсь жизнью и жду свою пекарню, которую мне пообещал муж. На днях мы едем в Египет. Это будет официальное знакомство с его родными. Хотя мы отправимся туда по работе на маленький срок. Его мама уже предупредила, что у меня будет своя комната и я ничего не буду делать. К тому же я пока не знаю, какая у них кухня и как ее готовить. Еще мне сказали, что по их традиции, когда сын женится, он должен купить квартиру и отделиться в нее с женой. И оказалось, у них нет соперничества между свекровью и снохой". Шахризада Болатбек

Влюбленные намерены сыграть свадьбу на следующий год в Европе. В соцсетях большинство пользователей подчеркивают, что они красивая пара, и желают им счастья.