Күйеу бала был в центре внимания: казашка о қыз ұзату с египтянином
Zakon.kz расскажет историю любви казахстанки с иностранцем.
27-летняя Шахризада Болатбек родилась в Кызылорде, после окончания школы переехала в Алматы, а далее по обмену студентов отправилась учиться в Италию. Получив высшее образование, она успела там поработать некоторое время. Когда вернулась в Казахстан и пожила четыре месяца в Астане, ей предложили работу в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
"Работая хостесом в ресторане, заметила, что напротив в магазине появился новый симпатичный сотрудник. Я все время стояла лицом в его сторону, и мне частенько приходилось смотреть на него. И чисто из-за интереса решила узнать через подругу, не женат ли он. Не хотелось мне любоваться семейным человеком. Оказалось, он холостой. А через месяц мы случайно пересеклись в очереди за едой. Я для приличия поздоровалась. Сначала между нами завязалась дружба. Мы почти каждый день гуляли и вместе ужинали после работы. А потом начали встречаться".Шахризада Болатбек
Фото: из личного архива Шахризады Болатбек
29-летний Халед Мухамед родом из Каира, Египет. Он окончил университет, отслужил в армии и переехал работать в Дубай.
"Мои родители отреагировали хорошо, потому что я с 19 лет живу за границей, и это было ожидаемо. С его родными знакома онлайн. Он потерял отца незадолго до моего қыз ұзату. У него есть мама, брат и две сестры. Все отнеслись с пониманием и поддержали наши отношения".Шахризада Болатбек
Пара несколько месяцев гостила в Казахстане. Они посетили Алматы, Астану, Шымкент, Кызылорду и Туркестан.
"Ему везде понравилось. Каждый город уникален по-своему. Больше всего он оказался в восторге от Туркестана. К удивлению, климат Астаны ему показался самым подходящим. В Алматы он замер от вида гор. Кстати, здесь впервые увидел и потрогал снег. От этого был в шоке и все время просил сфотографировать его. Халед познакомился с моими родными, они его тепло приняли. Поэтому все прошло настолько легко, что он даже начал потихоньку понимать и говорить по-казахски. Единственное, ему не нравился бешбармак, именно қамыр, то есть тесто".Шахризада Болатбек
Фото: из личного архива Шахризады Болатбек
В родном городе невесте провели обряд қыз ұзату и проводили в новую семью. Безусловно, для молодоженов этот день оказался особенным. В частности, для жениха, который вникал в казахские традиции.
"К қыз ұзату мои родные начали подготовку еще с февраля и с нетерпением ждали этого момента. Супруг уже адаптировался и был знаком с большей частью родственников, поэтому спокойно ко всему отнесся. Ему понравилось быть в центре внимания, все смотрели только на него. Мне даже показалось, что про меня забыли. Но он был в шоке от того, сколько у нас гостей было, хотя присутствовали всего 150 человек".Шахризада Болатбек
Шахризада Болатбек отметила, что ей, как положено, не делали сырға салу, беташар и құдалық. Но тем не менее Халеду Мухамеду понравился той, и он добавил, что наши традиции очень похожи.
"Для меня тоже қыз ұзату прошел совершенно спокойно. С одной стороны, это из-за того, что на торжестве не было семьи супруга. К тому же я знала, что меня никуда не заберут после обряда и мы поехали домой к моим родителям. Только когда меня провожали, я чуть-чуть всплакнула".Шахризада Болатбек
Фото: из личного архива Шахризады Болатбек
В настоящее время супруги находятся в Германии. Шахризаду обеспечивает муж, который работает в лакшери-магазине и активно разрабатывает свой бренд одежды.
"Я наслаждаюсь жизнью и жду свою пекарню, которую мне пообещал муж. На днях мы едем в Египет. Это будет официальное знакомство с его родными. Хотя мы отправимся туда по работе на маленький срок. Его мама уже предупредила, что у меня будет своя комната и я ничего не буду делать. К тому же я пока не знаю, какая у них кухня и как ее готовить. Еще мне сказали, что по их традиции, когда сын женится, он должен купить квартиру и отделиться в нее с женой. И оказалось, у них нет соперничества между свекровью и снохой".Шахризада Болатбек
Влюбленные намерены сыграть свадьбу на следующий год в Европе. В соцсетях большинство пользователей подчеркивают, что они красивая пара, и желают им счастья.