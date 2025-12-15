Гололед, метели и обрыв связи: непогода парализовала регионы Казахстана – фоторепортаж

Резкое ухудшение погоды одновременно ударило по нескольким регионам Казахстана. Гололед в Балхаше, снежные заносы в области Жетысу и штормовой ветер в ЗКО привели к транспортным сбоям, авариям, отключениям электричества и человеческим жертвам, передает Zakon.kz.

Область Жетысу

В области Жетысу ветрено и осадки, и улучшения погоды ожидать пока не приходится. Синоптики обещают "субфебрильную" дневную температуру – от плюс 4 до минус 3 градусов по Цельсию на целый месяц вперед. А ночью прогнозируют непременно минусовую температуру воздуха до -9. Это значит, что ситуация на дорогах региона будет сложная. Если в южных районах области стоит распутица, то на севере области снежные заносы, из которых спасателям приходится вытаскивать автомобили с людьми. На днях это произошло дважды.

Фото: Zakon.kz/Наталья Денисова

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Алакольском районе области Жетысу на 40-м километре республиканской автодороги Ушарал – Достык в снежном заносе застряла легковая машина, – сообщили в ДЧС региона. – В автомобиле находились 6 человек, которые запросили эвакуацию. На место оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда села Акши, которые извлекли легковую машину из снежного заноса".

МЧС РК рекомендует водителям воздерживаться от поездок в непогоду, заранее проверять прогноз погоды и учитывать дорожные условия.

"Также в условиях сильного снегопада спасатели совместно с полицией эвакуировали 53 человека. На автодороге Сарыозек – Коктал с участка 15-40 км были спасены 47 человек из 14 легковых автомобилей, еще одну машину вытащили из заноса и вывели на дорогу".

Фото предоставлено ДЧС области Жетысу

Вся полиция области тоже на ногах, ведь уже неделю на юге области дождливая погода, а снег в северных районах региона выпал в начале декабря. Сейчас ситуация ухудшается большой разницей температур ночью и днем, усиливающимся ветром и обледенением трасс.

"В условиях резкого ухудшения погодных условий полиция области Жетысу переходит на усиленный режим несения службы. Сотрудники патрульной полиции круглосуточно несут службу на автодорогах республиканского и областного значения. Экипажи выставляются на опасных и аварийно-опасных участках, где фиксируются гололед, снежные заносы, сильный ветер и ограниченная видимость", – сообщили в областном департаменте полиции.

В период непогоды полицейские контролируют соблюдение временных ограничений на движение, обеспечивают сопровождение транспортных колонн, оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Работа ведется совместно с ДЧС и дорожными службами. С начала декабря на автодорогах области Жетысу в 33 ДТП погибли 11 человек и 19 пострадали.

Западно-Казахстанская область

Не обошла стороной непогода и Западно-Казахстанскую область. В ночь с 13 на 14 декабря на регион обрушился снегопад с порывистым ветром. Сила ветра местами достигала 23-28 метров в секунду. В связи с этим на автодорогах образовался гололед, ухудшилась видимость, а также пришлось закрыть отдельные участки дорог из-за метели – это Казталовка – Жаныбек – граница РФ, Онеге – Бисен – Сайхин, Актобе – Уральск – граница РФ.

Всего с начала неблагоприятных условий были повреждены линии электропередачи в 63 населенных пунктах пяти районов области и в городе Уральске. Без электроэнергии остались почти 16 тысяч абонентов. На 15 декабря 2025 года электроснабжение восстановлено в трех районах области. В остальных продолжаются ремонтно-восстановительные работы. По данным управления энергетики и ЖКХ, на сегодня без электричества остаются 3 641 абонент.

В селе Сайхин Бокейординского района рухнула водонапорная башня. Из-за непогоды дороги были закрыты, и выехать из села было невозможно. В акимате Западно-Казахстанской области уточнили, что в селе ведутся ремонтно-восстановительные работы.

"Также в селе Сайхин произошло падение дополнительной водонапорной башни (используемой в качестве резерва), в результате чего она вышла из строя. Данная ситуация не повлияла на водоснабжение, так как основная башня продолжала функционировать в полном объеме. В связи с обрывом линий электропередачи из-за сильного ветра подача воды была кратковременно приостановлена, однако после устранения последствий аварии водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме через основную водонапорную башню", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате области.

Кроме этого, в Бокейординском районе 14 декабря с 7:00 до 18:00 отсутствовала сотовая связь операторов крупных мобильных сетей. Об этом также сообщили в акимате ЗКО.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Накануне около 14:00 из-за сильного ветра сорвало крышу здания общежития в селе Таскала на предварительной площади 600 кв. м (общая площадь кровли составляет 1 500 кв. м).

Не обошлось и без человеческих жертв. Так, пропавшие без вести трое жителей Жанибекского, Бокейординского и Казталовского района найдены мертвыми. Предварительной причиной смерти мужчин полицейские назвали переохлаждение. Еще один пропавший – 54-летний житель Акжайыкского района найден живым. У него обморожение конечностей. Спасатели и полицейские продолжают поиски 59-летнего жителя Жанибекского района.

Карагандинская область (Балхаш)

Город Балхаш в Карагандинской области сковал лед. Жители столкнулись с серьезными последствиями резкого ухудшения погодных условий. После ночного дождя и последующего похолодания город накрыл сильный гололед. Дороги и тротуары превратились в сплошной каток, что привело к транспортным ограничениям, сбоям в работе общественного транспорта и многочисленным жалобам жителей в социальных сетях.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"С утра невозможно было выйти из дома – во дворе чистый лед. Пожилые люди просто боялись идти в магазин", – писали балхашцы в соцсетях.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Несмотря на то, что суббота для многих организаций – выходной день, для части жителей, которые трудятся на градообразующем предприятии, это трудовые будни, и непогода не повод, чтобы не выйти на работу. Однако добраться до места оказалось большой проблемой – общественный транспорт парализовало, автобусы сошли с маршрутов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедом на дорогах движение автобусов временно приостановлено. Мы не можем подвергать опасности жизнь и здоровье пассажиров", – написал на своей странице в социальных сетях перевозчик.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Многие опоздали на работу, а часть горожан была вынуждена искать альтернативные способы передвижения. На фоне отсутствия автобусов резко вырос спрос на такси. В социальных сетях балхашцы массово жаловались на завышенные тарифы.

"Автобусов нет, а такси просят в два, а то и в три раза дороже. Но деваться некуда. Чтобы доехать через полгорода, цена такая, будто едешь в соседний район области", – отмечали горожане.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Проблему начали решать незамедлительно. По сообщениям властей, с раннего утра коммунальные службы города вышли на улицы для проведения противогололедных мероприятий. Спецтехника работала в усиленном режиме, однако погодные условия оказались сложными – наледь образовывалась практически мгновенно.

Материал по теме Выезды из Астаны закрыты

Синоптики отмечают, что подобные ситуации характерны для переходных зимних периодов, когда дождь сменяется резким понижением температуры. В таких условиях образуется так называемый "черный лед" – визуально незаметная, но крайне опасная наледь.

