Статьи

Гололед, метели и обрыв связи: непогода парализовала регионы Казахстана – фоторепортаж

Снежные заносы в Казахстане, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:02 Коллаж: Zakon.kz
Резкое ухудшение погоды одновременно ударило по нескольким регионам Казахстана. Гололед в Балхаше, снежные заносы в области Жетысу и штормовой ветер в ЗКО привели к транспортным сбоям, авариям, отключениям электричества и человеческим жертвам, передает Zakon.kz.

Область Жетысу

В области Жетысу ветрено и осадки, и улучшения погоды ожидать пока не приходится. Синоптики обещают "субфебрильную" дневную температуру – от плюс 4 до минус 3 градусов по Цельсию на целый месяц вперед. А ночью прогнозируют непременно минусовую температуру воздуха до -9. Это значит, что ситуация на дорогах региона будет сложная. Если в южных районах области стоит распутица, то на севере области снежные заносы, из которых спасателям приходится вытаскивать автомобили с людьми. На днях это произошло дважды.

Фото: Zakon.kz/Наталья Денисова

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Алакольском районе области Жетысу на 40-м километре республиканской автодороги Ушарал – Достык в снежном заносе застряла легковая машина, – сообщили в ДЧС региона. – В автомобиле находились 6 человек, которые запросили эвакуацию. На место оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда села Акши, которые извлекли легковую машину из снежного заноса".

МЧС РК рекомендует водителям воздерживаться от поездок в непогоду, заранее проверять прогноз погоды и учитывать дорожные условия.

"Также в условиях сильного снегопада спасатели совместно с полицией эвакуировали 53 человека. На автодороге Сарыозек – Коктал с участка 15-40 км были спасены 47 человек из 14 легковых автомобилей, еще одну машину вытащили из заноса и вывели на дорогу".

Фото предоставлено ДЧС области Жетысу

Вся полиция области тоже на ногах, ведь уже неделю на юге области дождливая погода, а снег в северных районах региона выпал в начале декабря. Сейчас ситуация ухудшается большой разницей температур ночью и днем, усиливающимся ветром и обледенением трасс.

"В условиях резкого ухудшения погодных условий полиция области Жетысу переходит на усиленный режим несения службы. Сотрудники патрульной полиции круглосуточно несут службу на автодорогах республиканского и областного значения. Экипажи выставляются на опасных и аварийно-опасных участках, где фиксируются гололед, снежные заносы, сильный ветер и ограниченная видимость", – сообщили в областном департаменте полиции.

В период непогоды полицейские контролируют соблюдение временных ограничений на движение, обеспечивают сопровождение транспортных колонн, оказывают помощь водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Работа ведется совместно с ДЧС и дорожными службами. С начала декабря на автодорогах области Жетысу в 33 ДТП погибли 11 человек и 19 пострадали.

Западно-Казахстанская область

Не обошла стороной непогода и Западно-Казахстанскую область. В ночь с 13 на 14 декабря на регион обрушился снегопад с порывистым ветром. Сила ветра местами достигала 23-28 метров в секунду. В связи с этим на автодорогах образовался гололед, ухудшилась видимость, а также пришлось закрыть отдельные участки дорог из-за метели – это Казталовка – Жаныбек – граница РФ, Онеге – Бисен – Сайхин, Актобе – Уральск – граница РФ.

Всего с начала неблагоприятных условий были повреждены линии электропередачи в 63 населенных пунктах пяти районов области и в городе Уральске. Без электроэнергии остались почти 16 тысяч абонентов. На 15 декабря 2025 года электроснабжение восстановлено в трех районах области. В остальных продолжаются ремонтно-восстановительные работы. По данным управления энергетики и ЖКХ, на сегодня без электричества остаются 3 641 абонент.

В селе Сайхин Бокейординского района рухнула водонапорная башня. Из-за непогоды дороги были закрыты, и выехать из села было невозможно. В акимате Западно-Казахстанской области уточнили, что в селе ведутся ремонтно-восстановительные работы.

"Также в селе Сайхин произошло падение дополнительной водонапорной башни (используемой в качестве резерва), в результате чего она вышла из строя. Данная ситуация не повлияла на водоснабжение, так как основная башня продолжала функционировать в полном объеме. В связи с обрывом линий электропередачи из-за сильного ветра подача воды была кратковременно приостановлена, однако после устранения последствий аварии водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме через основную водонапорную башню", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в акимате области.

Кроме этого, в Бокейординском районе 14 декабря с 7:00 до 18:00 отсутствовала сотовая связь операторов крупных мобильных сетей. Об этом также сообщили в акимате ЗКО.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Накануне около 14:00 из-за сильного ветра сорвало крышу здания общежития в селе Таскала на предварительной площади 600 кв. м (общая площадь кровли составляет 1 500 кв. м).

Не обошлось и без человеческих жертв. Так, пропавшие без вести трое жителей Жанибекского, Бокейординского и Казталовского района найдены мертвыми. Предварительной причиной смерти мужчин полицейские назвали переохлаждение. Еще один пропавший – 54-летний житель Акжайыкского района найден живым. У него обморожение конечностей. Спасатели и полицейские продолжают поиски 59-летнего жителя Жанибекского района.

Карагандинская область (Балхаш)

Город Балхаш в Карагандинской области сковал лед. Жители столкнулись с серьезными последствиями резкого ухудшения погодных условий. После ночного дождя и последующего похолодания город накрыл сильный гололед. Дороги и тротуары превратились в сплошной каток, что привело к транспортным ограничениям, сбоям в работе общественного транспорта и многочисленным жалобам жителей в социальных сетях.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"С утра невозможно было выйти из дома – во дворе чистый лед. Пожилые люди просто боялись идти в магазин", – писали балхашцы в соцсетях.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Несмотря на то, что суббота для многих организаций – выходной день, для части жителей, которые трудятся на градообразующем предприятии, это трудовые будни, и непогода не повод, чтобы не выйти на работу. Однако добраться до места оказалось большой проблемой – общественный транспорт парализовало, автобусы сошли с маршрутов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедом на дорогах движение автобусов временно приостановлено. Мы не можем подвергать опасности жизнь и здоровье пассажиров", – написал на своей странице в социальных сетях перевозчик.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Многие опоздали на работу, а часть горожан была вынуждена искать альтернативные способы передвижения. На фоне отсутствия автобусов резко вырос спрос на такси. В социальных сетях балхашцы массово жаловались на завышенные тарифы.

"Автобусов нет, а такси просят в два, а то и в три раза дороже. Но деваться некуда. Чтобы доехать через полгорода, цена такая, будто едешь в соседний район области", – отмечали горожане.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Проблему начали решать незамедлительно. По сообщениям властей, с раннего утра коммунальные службы города вышли на улицы для проведения противогололедных мероприятий. Спецтехника работала в усиленном режиме, однако погодные условия оказались сложными – наледь образовывалась практически мгновенно.

Синоптики отмечают, что подобные ситуации характерны для переходных зимних периодов, когда дождь сменяется резким понижением температуры. В таких условиях образуется так называемый "черный лед" – визуально незаметная, но крайне опасная наледь.

На каких трассах Казахстана наибольшее скопление машин, можно узнать здесь. Ранее мы рассказали, что грозит водителям за выезд на трассу, несмотря на ограничения

Виктория Буханцева
Лина Малахова
