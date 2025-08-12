Охотники за крыльями: кто такие споттеры и зачем они караулят самолеты

Гул турбин, солнце только поднимается, а у ограждения взлетной полосы уже стоят они. Споттеры – воздушные охотники, живущие в ритме взлетов и посадок. Кто они, романтики с камерами или авиационные фанатики? Zakon.kz решил разобраться, что за страсть зовет их к взлетной полосе.

Историческая минутка

История споттинга началась вовсе не как хобби. Во время Второй мировой войны британские и американские гражданские добровольцы наблюдали за небом, стараясь засечь вражеские самолеты. Их задачей было быстро идентифицировать летательные аппараты по силуэту, фюзеляжу и окраске. Это называлось "aircraft recognition"(распознавание самолетов) и имело чисто оборонное значение.

Но с миром пришел и новый взгляд на небо. Авиация стала не только оружием, но и символом прогресса, романтики, инженерного гения. Так родился споттинг от английского "to spot", что значит "заметить", "выследить", "заприметить". Сегодня споттер – это человек, который фотографирует самолеты, отслеживает бортовые номера, коллекционирует типы воздушных судов, маршруты и редкие ливреи. Это микс страсти к авиации, любви к фотографии и охотничьего азарта.

Когда небо зовет

Шесть утра. Поле у взлетной полосы алматинского аэропорта. Солнце еще лениво пробирается сквозь дымку, а вокруг тишина, которую пронзает только шорох шин подъезжающего такси и легкий запах жженой резины от утренней посадки. Из машины выходит Георгий Бовтик. Человек, который встречает самолеты не в терминале, а через затвор камеры.

Фото: Zakon.kz

"⁠На самолеты я начал смотреть еще в школьные годы, мы забирались на гаражи возле взлетной полосы и могли часами там сидеть. Сначала записывали рейсы в тетрадь, чтобы знать, что можно увидеть через неделю в эти часы. Интернета тогда не было, и визуальные наблюдения за появлением на горизонте маленькой точки очень радовали, было интересно, какой там самолет. Споттинг начался с блокнота, а позже перерос в фото. Серьезно снимать начал в 2009-м, когда нашел клуб авиафотографов и присоединился к форуму, так появился мой мир споттинга". Споттер Георгий Бовтик

Сегодня Георгий не просто наш проводник. Он мост в закрытую и по-своему романтичную вселенную авиационных энтузиастов.

Фото: из личного архива Георгия Бовтика

Споттеры бывают разные. Одни чистые романтики, которые могут стоять у сетки весь день ради одного редкого борта. Другие – технари, знающие наизусть, какой двигатель стоит в определенном самолете. Есть и те, кто ведет социальные сети, выкладывая живописные видео с посадками в грозу. Один из таких споттеров – Алибек Мирманов из Астаны.

Фото: из личного Архива Алибека Мирманова

"Все началось с простого детского восхищения авиацией. Это были и полеты, и проводы кого-то в аэропорту. Тогда я залипал в окно, "как эти огромные машины отрываются от земли, – магия!" А когда позже взял в руки первую зеркалку, то сразу поехал к забору аэропорта. С тех пор все и началось. Пейзажи прекрасны, но самолеты вызывают трепет и азарт. Поэтому, когда нет с собой фотоаппарата, в ход смело идет смартфон", – рассказывает, с чего началась страсть к споттингу, Алибек Мирманов.

Поймать момент – это не всегда про удачу. Иногда про расчет, терпение и любовь к деталям. У тех, кто часами стоит у взлетной полосы с камерой наготове, все имеет значение: погода, свет, направление ветра и даже настроение неба.

Фото: из личного архива Георгия Бовтика

Мы спросили у Алибека Мирманова, как объяснить споттинг тем, кто никогда о нем не слышал. Ответ получился очень вдохновляющим:

"Споттинг – это все сразу: и охота, и документалистика, и искусство. Это охота за редким бортом, за идеальным моментом. Нужно знать, где встать, как поймать свет, выждать. Это документальное фиксирование истории. Но и искусство, ведь здесь есть: свет, ракурсы, композиция. Это как кинематография, только уложенная в одну-единственную долю секунды", – рассказывает споттер.

Где их искать?

Споттеров можно встретить у оград крупных аэропортов, на специальных площадках, в некоторых странах аэропорты даже строят споттинг-декки – платформы для наблюдателей, на холмах, в кустах, в автомобилях, припаркованных в стратегически удобных точках. Где бы ни был хороший обзор на взлетно-посадочную полосу, там будет и споттер. Но есть и те, кому этого мало.

Споттер Алексей – человек, который буквально построил себе вид на "взлетку". Он купил участок недалеко от забора аэропорта, поставил там мастерскую, где делает архитектурные макеты для жилых комплексов.

Фото: Zakon.kz

Но главное, на крыше оборудована его личная "споттинг-точка". Именно отсюда на фоне ревущих турбин и заходящих на посадку лайнеров он снимает свои любимые кадры. Работа на земле, хобби в небе.

"У нас теперь появится свой собственный офис, в мороз можно будет выпить чашку кофе и не мерзнуть, пока ждешь нужный самолет. Красота!" – делится эмоциями споттер Баян.

Фото: Zakon.kz

Что движет ими?

Для споттера редкий самолет как для орнитолога редкая птица. И, как у настоящего охотника, у них есть "биг-листы", цели, за которыми они гоняются.

Фото: из личного архива Алибека Мирманова

Фото: из личного архива Алибека Мирманова

"За 15 лет случалось всякое. Например, однажды меня арестовали в аэропорту Дубая, оказалось, что там съемка под запретом. Пять часов разбирательств, допросов, и только потом отпустили. Ради редких кадров не раз приходилось стоять в трескучий мороз или под палящим солнцем. Часто встаем до рассвета, чтобы успеть на ночные рейсы. Из сложностей, конечно, спецрейсы, когда весь периметр аэропорта перекрыт, и не подойти. Весной бывают поля по колено в грязи, а съемка ночью – отдельное испытание. Но мы идем и туда. Потому что знаем: кадр того стоит". Георгий Бовтик

Чем вооружен споттер?

Оборудование – это сердце споттинга. Дорогие тушки камер, объективы разных фокусных расстояний, иногда штативы, трекеры и приложения вроде Flightradar24. Все это позволяет "выследить" самолет задолго до его появления на горизонте.

Фото: Zakon.kz





У Алибека Мирманова, например, есть целый алгоритм действий перед съемкой:

"Сначала проверяю погоду: солнце, ветер, облачность. Потом Flightradar, смотрю, какие рейсы, во сколько, с какой полосы. Дальше техника: какой объектив взять, сколько аккумуляторов, нужны ли фильтры. Все зависит от условий. Ну и, конечно, моральный настрой. Иногда один рейс приходится ждать по три часа, и важно быть к этому готовым", – объясняет споттер со стажем Алибек Мирманов.

Фото: из личного архива Алибека Мирманова

Отношения с аэропортами

Споттинг – это не просто фотография. Это любовь к небу, уважение к машинам, которым доверяют жизни тысячи людей. Это способ рассказать миру о красоте инженерии и напомнить, что самолет – не просто средство передвижения, а символ человеческой мечты о полете. Но что об этом думают в воздушных гаванях? Мы обратились в алматинский аэропорт за разъяснениями.

"Международный аэропорт Алматы с большим уважением относится к споттерам. Мы рассматриваем их как важную часть авиационного сообщества, искренне увлеченную авиацией и способствующую популяризации полетов среди широкой аудитории. Их интерес и энтузиазм – это не помеха, а наоборот, дополнительный стимул для развития открытого и позитивного интереса общественности к авиации. Мы ценим внимание, которое они уделяют авиации, и всегда готовы к диалогу в рамках действующих норм безопасности", – ответили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Споттерам не понаслышке знакома фраза "А вы тут что делаете?". Камера с большим объективом, взгляд, прикованный к небу, и подозрительно частые визиты к одному и тому же месту – все это вполне может вызвать интерес у службы безопасности.

Фото: из личного архива Алибека Мирманова

"Случаи, когда нас принимали за шпионов, конечно, были. Особенно лет пятнадцать назад. Тогда очень часто приезжали сотрудники авиабезопасности и спрашивали: "Зачем снимаете?" Сейчас стало проще: многие службы уже знают, что такое споттинг. Аэропорты, авиакомпании активно сотрудничают", – рассказывает Алибек Мирманов.

Фото: их личного архива Алибека Мирманова

Сейчас споттеры признаются: у самой взлетной полосы и на территории аэропорта бывают все реже. Все чаще съемки проходят за забором, с привычных точек в полях, с крыш и обочин. Но на то есть вполне объективные причины:

"До начала строительства нового международного терминала Т2 в аэропорту Алматы проводились специальные мероприятия для споттеров, включая организованные споттинг-дни и экскурсии. В настоящее время в связи с началом реализации проекта Horizon, включая реконструкцию перрона, проведение таких масштабных мероприятий временно приостановлено по соображениям безопасности и логистики. По мере завершения строительных работ планируется возобновление практики организованных споттинг-мероприятий. Мы с радостью вновь пригласим авиационных энтузиастов в аэропорт", – разъяснили в Международном аэропорту Алматы.

Фото: из личного архива Алибека Мирманова

Особенно вдохновляет, что споттинг захватывает новое поколение. Георгий Бовтик даже назвал это "авиационным бэби-бумом". Все чаще на точках появляются ребята от 12 лет с первыми камерами и горящими глазами. Они уже знают, где лучше свет, что такое "борт". Небо, похоже, снова в моде – и это отличный знак.

Фото: Zakon.kz

Самолет уходит в небо, оставляя за собой след: тонкий, почти невидимый, но настоящий. Точно так же остается и след от каждого кадра, снятого споттером: в архивах, в истории, в памяти. Для кого-то это просто самолеты. А для споттеров – это моменты, пойманные между шумом шасси и щелчком затвора.

Фото: из личного архива Георгия Бовтика

И пока одни смотрят на часы в зале ожидания, споттеры уже выбрали ракурс, подогнали настройки и ждут. Потому что где-то на горизонте еще один борт, еще один шанс поймать мгновение, которое больше не повторится.

И быть может, в следующий раз, когда вы услышите рев турбин в небе, где-то рядом, за оградой, будет стоять человек с камерой. Он не просто смотрит вверх. Он живет этим звуком.