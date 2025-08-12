Казахстанская "Мамальдиньо": домохозяйка в халате и калошах покоряет футбольным мастерством

Видео, в котором Динара Шойбекова в халате и калошах жонглирует с мячом, вызвало бурю эмоций в соцсетях. Комментаторы даже предложили включить ее в национальную сборную Казахстана. Как ей удается совмещать роль домохозяйки, мамы и любительницы футбола, она рассказала Zakon.kz.

28-летняя Динара Шойбекова родилась и выросла в городе Жетисай Туркестанской области. Сейчас живет в селе Абай того же региона. Она выросла в многодетной семье, родители с ранних лет прививали детям трудолюбие – они пасли скот, работали на посевах. Уже тогда маленькая Динара не расставалась с мячом. Вместо обеденного сна девочка часами носилась с ним, участвовала во всех школьных соревнованиях и занимала призовые места. Когда соседские девочки играли в куклы, Динара с мальчишками училась набивать мяч и забивать голы.

Но и об учебе она не забывала, была отличницей, а в свободное время сочиняла стихи и писала песни. Однако любовь к спорту была выше всего этого. Девушка очень хотела играть в футбол, просила родителей записать ее на секцию, но папа и мама были против. Динара вспоминает, что даже плакала из-за этого.

"К сожалению, на спорт меня не отдали. Хотя мой отец тоже любил футбол. Мы могли ночами смотреть матчи. Окончив школу, я выучилась на медсестру, вышла замуж. Кроме этого, у меня есть две песни, одну из которых я посвятила отцу, когда он тяжело болел. Спустя месяц после выхода песни папы не стало. Он был очень хорошим человеком, любил нас. Его смерть стала сильным ударом для нашей семьи", – говорит Динара.

Сейчас у Динары собственная семья, вместе с мужем они воспитывают четверых детей – троих дочерей и сына. Все дети близки к спорту, как и мама, любят играть в футбол и готовы целыми днями гонять мяч.

Фото из личного архива Динары Шойбековой

Женщина не согласна с тем, что футбол – мужской вид спорта. Ведь она сама – яркое тому доказательство. В набивании мяча ей нет равных, при этом она это делает не в спортивной одежде и бутсах, а в халате и калошах.

"Я считаю, что в современном мире нет мужских и женских профессий. Мужчины, к примеру, с легкостью осваивают кулинарию, которая по стереотипам считается женским делом, снимают ролики, выкладывают в соцсети. Почему бы и женщинам не играть в футбол? С этой идеей я и начала выкладывать видео в соцсети", – говорит девушка.

Особенно Динара помнит первое видео, которое стало популярным. Был обычный вечер, и мама с детьми, как обычно, вышла поиграть в футбол. Увлеченную мячом Динару сняла на видео ее пятилетняя дочь. Женщина случайно увидела ролик в телефоне и долго думала, стоит выкладывать или нет. В голове у скромной келін (в переводе с казахского "сноха". – Прим. ред.) возникали вопросы: "Что подумают родные, соседи?" И только спустя 10 дней она все же решилась опубликовать кадры. Наутро она не поверила глазам: видео набрало тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.

Казахстанцев восхитили блестящее владение мячом и техника набивания. Многие предложили включить Динару в национальную сборную Казахстана по футболу либо тренировать действующих футболистов. Такие теплые слова поддержки, несомненно, замотивировали Динару. Она признается, что ей очень приятно читать положительные комментарии. Особенно ей запомнились пользователи, которые назвали ее "Мамальдиньо", "Келіндиньо". Некоторые попросили ее надеть футбольную форму, бутсы и показать мастер-класс.

"Я не знаю, сколько раз могу набить. Но кажется, что немало. Я получаю удовольствие и расслабляюсь, когда играю", – смеется она.

Фото из личного архива Динары Шойбековой

Супруг Динары сразу поддержал идею жены снимать ролики, хотя изначально она думала, что мужчина будет против. Сама Динара тоже старается, чтобы ее дети были ближе к спорту. Она говорит, что будет рада, если они будут физически активными.

"Мое умение – это результат моего труда в детстве. Сейчас мне пишут много девушек и женщин, которые тоже хотят играть в футбол. Один человек даже написал, что у нашей сборной есть все шансы стать чемпионами, если в команде будут играть такие, как я. Приятно, конечно. Таким любителям футбола, как я, хочу посоветовать не стесняться и идти к своей мечте, несмотря ни на что. Я бы и сама хотела внести свой вклад в развитие футбола в нашей стране и доказать, что девушки тоже умеют играть", – заключила Динара Шойбекова.

В будущем Динара мечтает играть в футбол и открыть свою школу. Хотя она признается, что никогда ранее не задумывалась об этом и не играла ни в каких клубах.