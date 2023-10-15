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Казахстанские болельщики убрали за собой мусор на стадионе в Дании

люди Фото: скриншот видео
Казахстанские болельщики вызвали уважение после матча в Дании. В Сети появились видео, на которых датчане хорошо отзываются о наших болельщиках и отмечают самоотдачу. Также фан-база национальной сборной убрала за собой мусор на стадионе в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

Датские фанаты футбола выразили восхищение казахстанцами, которые поддерживали свою команду на матче. Видео с места спортивного события опубликовал казахстанский блогер Артур Аскарулы.

"Ваша поддержка лучшая", - высказались они в соцсетях.

А видео, где наши ребята убрали за собой весь мусор на трибунах, вызвал положительный отклик у пользователей.

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Казахстанские болельщики спели гимн на улицах Копенгагена

Сборная Казахстана по футболу уступила Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене. Казахстанцы забили один гол во втором тайме, но в итоге потерпели четвертое поражение в отборочном цикле.

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