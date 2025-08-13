"У меня нет одинаковых машин": как хирург из Шымкента создал 22 уникальных веломобиля

В одном из обычных гаражей Шымкента рождаются необычные транспортные средства – веломобили. Корреспондент Zakon.kz познакомилась с местным Кулибиным.

Здесь нет бензиновых моторов и громких выхлопов, а лишь запах свежей краски, искры сварки и ручной труд одного человека – Равшана Халметова. Врач-хирург по профессии, но мастер по призванию уже много лет создает уникальные веломобили, которые не только радуют глаз, но и помогают людям заботиться о здоровье.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Каждая модель мастера – штучная. Ни одна не повторяет другую, и сейчас в его арсенале уже 22 уникальные конструкции: от простых и прочных для проката до ретро-шедевров, на создание которых ушли годы.

Как все началось

"С детства, – улыбается Равшан. – Мы с братьями делали деревянные тележки на подшипниках, катались с горок. Потом к этим машинкам начали приделывать ящик, и вроде как уже получался небольшой такой кузов, а потом стали в этих ящиках окошки провязывать, и пошло-поехало. А потом оказалось, что эти машины очень шумные, и мы стали приделывать колеса от детских колясок. Мы этим занимались с братьями вместе, потом стали заменять колеса уже от детской коляски велосипедными колесами, сначала четыре колеса, потом два колеса, три колеса, всякие варианты были. Это увлечение продолжалось в течение всей жизни, я этим не прекращал заниматься".

Со временем хобби превратилось в нечто большее. В 1987 году, перед армией, он собрал свою первую серьезную модель – "Тандем" из двух рам "Урала". Два седока, два ведущих колеса и максимально легкий ход. Отлично подходит для дальних поездок, хотя в городе маневрировать на нем сложнее.

Каждая модель Равшана создается, исходя из его личного опыта и знаний. Как врач, он понимает, что для длительных поездок наиболее удобна полулежачая посадка – она помогает снизить нагрузку на спину и суставы. Для безопасности на дорогах он выбирает яркие цвета – желтый и оранжевый, чтобы веломобили хорошо были заметны окружающим.

Особое место в его сердце занимает ретро-веломобиль, на создание которого ушло пять лет. Внешне он напоминает автомобиль начала XX века с глянцевым кузовом, хромированными деталями и капотом, который открывается. Однако внутри – велосипедные колеса, 7-скоростная трансмиссия и пружинная амортизация.

"В будущем планирую установить мотор-колесо и аккумулятор, но ограничу скорость до 25 км/ч, чтобы веломобиль мог ездить по велодорожкам и дорогам общего пользования", – делится Равшан.

От хобби к бизнесу

С 2010 года Равшан начал вывозить свои веломобили в городские парки, где каждый желающий мог опробовать новые модели. Веломобили передвигаются по специально организованным маршрутам с соблюдением правил дорожного движения и дорожных знаков, что делает катание безопасным и комфортным для всех. Со временем этот проект вырос в полноценный бизнес с официальным разрешением акимата и двумя пунктами проката в самых популярных парках Шымкента. Посетители отмечают, что катание на веломобилях приносит не только удовольствие, но и реальную пользу для здоровья.

"Это как спорт. У одной из моих знакомых болело колено, и благодаря движению и катанию на этом транспорте боль прошла. Мне еще очень нравится, что они бесшумные, в отличие от других машинок, которые катаются в парках. Прихожу сюда с внуками, и мы вместе катаемся", – делится жительница Шымкента Галина Ваулина.

Мужчина научился всем тонкостям самостоятельно, что-то почерпнул из интернета.

"Сварка, покраска, сборка, ничего сложного, если есть желание. Это главное", – говорит мастер.

Веломобили, как стиль жизни

Равшан Халметов уверен: жизнь не ограничивается только автомобилями.

"У многих в голове только BMW и Mercedes, а почему бы не попробовать что-то новое, экологичное, полезное, красивое? Веломобили – это свобода, здоровье и радость, и я рад, что могу это людям дать", – говорит он.

Сегодня мастер ищет единомышленников, людей, которые также создают уникальные веломобили или мечтают об этом. Последние три года Равшан полностью посвятил себя этому делу, постоянно совершенствуя конструкции, тестируя новые решения и расширяя свой парк моделей.

В будущем он надеется объединить усилия с другими мастерами и наладить совместное производство, чтобы сделать этот полезный и экологичный вид транспорта доступным для всех жителей Казахстана, и не только.

История Равшана – яркий пример того, как страсть и талант могут создать нечто по-настоящему уникальное, меняющее жизнь людей к лучшему. Возможно, впереди новая эра веломобилей, которая захватит не только Шымкент, но и весь Казахстан.