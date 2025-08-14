Концепция "Слышащего государства": как работает Служба поддержки пациентов в медучреждениях

Служба поддержки пациентов действует в медицинских учреждениях Казахстана вне зависимости от формы собственности поликлиники или больницы. Такая форма работы с пациентами отражает концепцию "Слышащего государства".

Как организована подобная работа на примере одной, отдельно взятой поликлиники, корреспонденту Zakon.kz рассказала руководитель Службы поддержки пациентов столичной поликлиники №4 Алия Асанова.

В логике концепции "Слышащего государства" Служба поддержки пациентов – это, на самом деле, важный механизм обратной связи.

"Что обычно волнует любого, самого обычного казахстанца? То, что происходит в его жизни каждый день: в его семье, в окружающей его действительности. То, что близко ему самому: здоровье его самого, его семьи – родителей, братьев, сестер, супруга или супруга, детей, то есть самых близких ему людей. Это для рядового казахстанца важнее всего", – считает Алия Асанова.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать концепцию "Слышащего государства", считает врач.

"Слышащее государство – это не что-то далекое, а вот оно, на расстоянии вытянутой руки, реализуется через вот такие механизмы, как Служба поддержки пациентов. Это один из ключевых элементов пациентоориентированного здравоохранения, а значит, и Слышащего государства тоже", – добавила она.

По ее мнению, современная система здравоохранения должна активнее переходить от модели, ориентированной на процесс оказания медицинской помощи, к модели, где в центре находится человек, то есть пациент и его чаяния, его комфорт, информированность и активное участие в принятии решений.

"Пациентоориентированная медицина предполагает, что медицина становится не только технологичной, но и понятной для пациента, а медицинская организация – открытой", – отметила спикер.

Она считает, что СПП – это не просто "информационный стол" для жалоб. Это своеобразный мост между пациентом и системой здравоохранения.

"В нашей поликлинике Служба поддержки пациентов выполняет такие функции, как информационное сопровождение пациента, консультирование по услугам и врачам, помощь в записи на прием, в том числе через электронные сервисы, разъяснение маршрутизации пациента, координация между отделениями и специалистами, контроль сроков обследований и госпитализации, взаимодействие с администрацией, сбор предложений от пациентов, помощь в решении конфликтных ситуаций, участие в мониторинге удовлетворенности качеством помощи", – пояснила Алия Асанова.

Раньше служба в поликлинике больше занималась экспертизой медицинской документации, сейчас же проводится большая работа с пациентами по усилению информационно-разъяснительной работы. Люди задают вопросы, как работает диагностическая служба, нужно ли направление для получения определенной услуги, как осуществляется госпитализация. Часто бывают запросы по поводу прикрепления, потому что в столицу много прибывает пациентов из регионов.

"Пациенты знают наши контактные номера, звонят в колл-центр поликлиники, приходят напрямую в СПП. Наибольшее количество вопросов поступает консультативного характера и небольшая часть по качеству медицинских услуг либо по поводу коммуникативных навыков медицинских работников", – пояснила Алия Асанова.

По ее словам, в работе многое зависит от настроя самого коллектива, начиная от сотрудников регистратуры, гардероба и заканчивая директором поликлиники. Врачи и медсестры поликлиники постоянно развиваются. 80% обращений решается сразу на месте.

"С внедрением системы ОСМС работа нашей службы усилилась.Большинство обращений поступает электронно. Для удобства пациентов на стенах поликлиники размещена информация с QR-кодом, отсканировав который, заявитель попадает на страницу подачи обращения. И в течение 24 часов он получает ответ". руководитель Службы поддержки пациентов столичной поликлиники №4 Алия Асанова

Руководитель пациентской службы столичной поликлиники отмечает, что в здравоохранении априори и неизбежно возникает большое количество обращений: это и просьбы о разъяснении, и недовольство организационными моментами, и предложения по улучшению работы.

"Почему так происходит? Я считаю, что это нормальная практика, потому что мы работаем с людьми. Мы работаем на передовой, а люди все разные. Каждый из нас – личность со своими запросами. Если бы мы работали с машинами, с оборудованием, то столько обращений не было бы. Также нужно учитывать выгорание врачей. Представьте, что врач ежедневно контактирует с 2-мя десятками пациентов, а то и больше, критерии численности пациентов могут быть разные. И каждый пациент несет врачу свои боль, жалобы и беспокойство. Но и врач тоже живой человек со своими эмоциями, у него тоже есть дети и своя семья, ему тоже нужно вечером делать уроки с детьми. Поэтому могут возникать какие-то моменты усталости врача. И мы, как пациентская служба поддержки, выступаем как медиаторы. Мы помогаем иногда тушить пожар, а иногда мы предотвращаем его", – объясняет роль СПП Алия Асанова.

Она отметила, что ее кабинет находится рядом с регистратурой неслучайно. Она слышит все, что происходит в регистратуре, и если вдруг начинается разговор на повышенных тонах, то она сразу выходит из кабинета, чтобы "вырулить" ситуацию. Например, если пациент пожаловался на сложность записи к врачу, служба поддержки пациентов этой поликлиники не ограничивается разовой помощью, а анализирует, как можно изменить сам процесс: улучшить работу регистратуры, перераспределить время приема.

"Что я считаю важным понять? Что наша работа всегда будет связана с высокой эмоциональной значимостью собственной ситуации для пациента", – считает руководитель Службы поддержки пациентов столичной поликлиники №4 Алия Асанова.

По ее мнению, нужно еще учитывать и определенную сложность медицинских процессов, и большое количество участников в ней.

"Также я считаю, что в пациентоориентированном подходе такие обращения пациентов должны рассматриваться не как повод для наказания сотрудников, а как инструмент диагностики системы здравоохранения. Служба поддержки пациентов в ГП № 4 использует жалобы и отзывы как "обратную связь в действии". Мы анализируем причины, оперативно устраняем конкретные проблемы, вносим системные изменения, чтобы ситуация не повторялась. Каждая жалоба для медорганизации должна быть сигналом о том, что есть точка роста. Я твердо уверена, что решение проблемы пациента не только помогает конкретному человеку, но и повышает качество работы всей организации". руководитель Службы поддержки пациентов столичной поликлиники №4 Алия Асанова

Что касается изменений при внедрении единого базового пакета медицинских услуг, то, как считает Алия Асанова, это шаг к Справедливому Казахстану.

"Я считаю, что ранняя диагностика станет доступнее, а единый пакет расширит гарантии на раннюю диагностику социально значимых заболеваний. Наприимер, онкоскрининги станут доступны всем казахстанцам, вне зависимости от их участия в системе ОСМС. Еще очень важно, что граждане, не входящие в систему ОСМС, сохранят доступ к важнейшим видам медицинской помощи. Это вакцинация и онкоскрининги, диагностика при подозрении на социально значимые заболевания, скорая и экстренная медицинская помощь и другие виды медпомощи". руководитель Службы поддержки пациентов столичной поликлиники №4 Алия Асанова

Опыт пациентской службы в этой, отдельно взятой столичной поликлинике показывает, что будущее медицины как за интеграцией цифровых сервисов, так и "живого" человеческого сопровождения.

Таким образом, служба поддержки пациентов превращает здравоохранение в пространство, где пациент чувствует себя услышанным и информированным.