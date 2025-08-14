Как сельский предприниматель улучшает жизнь родного села в Кызылординской области

С момента появления инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о популяризации образа честного человека "Адал азамат" в стране все больше внимания уделяется рабочим людям, трудовым династиям и жителям сел, чья ответственность и ежедневная работа формирует основу общества.

Как подчеркнул глава государства, в нашем обществе труд честных и ответственных людей должен быть оценен по достоинству. Тогда наша страна достигнет прогресса. Они есть в каждом регионе, их имена знают земляки и то, чем они занимаются на благо региона, на виду у всех. Один из таких людей, которых можно назвать "Адал азамат", – Алиби Бекжанов, председатель крестьянского хозяйства. Почему его можно так назвать, – в материале Zakon.kz.

Алиби Бекжанова в Кызылординской области знают многие. Возглавляемое им рисоводческое хозяйство, – главный меценат в родном ауле Макпалколь Жалагашского района. Сельскохозяйственное предприятие делает все, чтобы его село процветало. Уроженец аула, Алиби Бекжанов еще несколько лет назад стал кавалером ордена "Кұрмет", успешно отстаивает интересы сельчан в местном маслихате, является победителем республиканского конкурса "Жомарт журек" (в переводе "Щедрое сердце" – прим. ред.).

Крестьянское хозяйство появилось в ауле Макпалколь 22 года назад. Его создатель Алиби Бекжанов, инженер – гидротехник по специальности, после окончания Кызылординского института инженеров агропромышленного производства несколько лет поработал в производственном кооперативе в родном селе. Потом решил открыть свое дело, собрал свою команду земледельцев – аулчан и сейчас трудится на благо родного края. В его хозяйстве сейчас работает более 100 человек.

За это время объединение не раз становилось лучшим по всем показателям в районе, стало передовым и одним из первых в регионе, применяющих новые технологии и диверсификацию. Это дало свои плоды, — сейчас в хозяйстве более тысячи гектаров риса, яблоневый сад, экспериментальные поля картофеля, моркови, ячменя и других сельхозкультур. Все они выращиваются с помощью капельного орошения. Также хозяйство недавно стало семеноводческим и обеспечивает кызылординских крестьян посевным материалом местного производства.

"Когда мы брались за какой-либо эксперимент с той или иной сельхозкультурой, переживали, получится ли у нас? Десятилетиями в регионе выращивали только рис, здесь все подточено для развития этой культуры. Вначале мы стали сажать люцерну, потом ячмень, кукурузу, свеклу, морковь, картофель выращивали с помощью капельного орошения, разбили яблоневый сад. Посадили и не пожалели об этом. Урожаи собираем и успешно продаем их в районе на ярмарках. Сажаем голландские, французские сорта, и местным жителям они пришлись по вкусу", – говорит Алиби Бекжанов.

Фото из личного архива Алиби Бекжанова

Сейчас для рисовода – горячая пора. Каждое утро Алиби Бекжанов спешит на свои поля. Несколько бригад его хозяйства на своих участках работают от восхода до заката. Через неделю – другую все рисоводы примутся собирать урожай. Вот уже три года, как хозяйство выращивает украинские сорта риса, экспериментирует с местными сортами, созданными кызылординскими учеными НИИ рисоводства.

"Рис в ауле мы раздаем бесплатно нуждающимся и продаем своим партнерам. Благодаря этому мы делаем жизнь на селе лучше. Мы помогаем школе в нашем ауле, детскому саду, у наших детей есть спортивная площадка. Компания сделала ремонт в Доме культуры, в школе оборудовали тренажерный зал. На все праздники мы готовим подарки всем, кто нуждается", –говорит Алиби Бекжанов.

В своих начинаниях Алиби всегда поддерживает семья. Его родной брат Еркин тоже руководит крепким хозяйством. Оно также занимается растениеводством. Два родных брата, объединив свои усилия и ум, успешно трудятся на благо своего родного аула. Ни для кого не секрет, что в Кызылординской области более 10 лет наблюдается маловодье на Сырдарье. Крестьяне региона сокращают площади под рис, но Алиби Бекжанова это не волнует. В его хозяйстве такой угрозы нет. Благодаря тому, что он применяет новые технологии, дефицит воды его хозяйству не грозит.

"Водные каналы нашего хозяйства далеко от аула. Поэтому у нас всегда был дефицит поливной воды. Для того, чтобы от него избавиться, стали использовать лазерные планировщики, разравнивать ими пашню перед посевом, и она становится идеально ровная. Благодаря этому методу почти на 30% экономится поливная вода. Это также способствует экономии удобрений и семян. У меня почти 21 год опыта в этой области. В начале я получал 25-30 центнеров. Сейчас, благодаря новой технологии, мы достигли максимальной урожайности 97 центнеров, а средняя урожайность в хозяйстве – 70-80 центнеров. Сейчас по новой технологии мы экспериментируем с украинскими сортами, хотим получить по 100 центнеров с гектара. В отличие от нашего хозяйства, многие аграрии еще сажают старыми методами, поэтому многие из них находятся в тяжелом положении. Важно получать урожай не менее 60 центнеров с гектара, тогда можно рассчитывать на какую-то прибыль. Для этого нужно внедрять новые технологии и использовать возможности", –говорит Алиби Бекжанов.

По словам агрария, важно диверсифицировать сельское хозяйство в связи с экономией воды. Можно сажать любую сельхозкультуру, использовать новые технологии и экономить воду. Для этого в компании два года назад решились на эксперимент – установили счетчики воды. Благодаря этому улучшилось водоснабжение и мелиоративное состояние сельскохозяйственных полей, и сегодня на них уже поспевает урожай. Экономия воды становится мировым трендом.

В планах у этого хозяйства и его руководителя немало дел. На днях крестьяне начнут жатву риса: к этому готова вся техника. В конце сентября 2025 года урожай соберут и отправят в закрома. После уборочных работ лучшие получат премии, а нескольким передовикам подарят автомобили. Возможно, кому-то из рабочих начнут строить дом в ауле: такая практика есть.

За несколько лет хозяйство построило уже четыре дома для нуждающихся. Также в ближайших планах Алиби Бекжанова – новые социальные проекты для села. Ведь работа для аулчан должна быть круглый год, а не только когда приходит время сеять и убирать урожай. К этому стремится Алиби Бекжанов и его команда.