Казахстан поразил разнообразием: россиянка активно путешествует по странам с корги

Если вы все еще откладываете путешествия на потом, то этот милый рыжий корги и его хозяйка из России точно вас вдохновят немедленно собрать чемоданы и отправиться в путь. Zakon.kz расскажет, как компаньоны странствуют в кругосветке и заглянули в Казахстан.

31-летняя россиянка Катя Мокина работает в одном из юнитов крупной технологической компании. Путешествует она давно: на ее личном счетчике ровно 53 страны. Хоть большинство из них происходили стандартно в отпуск, тем не менее были обязательно самописные маршруты, чтобы целиком окунуться в культуру новой страны.

А вот одна из кругосветок особо затянулась. Из России девушка уехала в июле 2023 года. Больше года наслаждалась видами Турции, затем изучала просторы Грузии. Однако все же это был оседлый образ жизни с частыми экскурсиями. Но с сентября прошлого года она зажила в кочевом режиме.

"Вынашивала идею очень долго – с 2018 года. Я тогда вернулась из пятимесячного путешествия по Юго-Восточной Азии (тоже одиночного) и загорелась идеей чего-то большего. С тех пор начала копить, готовиться, много думала об этом. Пережила пандемию, потерю отца, начало сложной геополитической ситуации в стране, потерю денег и накопление их заново. Поэтому, когда спрашивают: "Как можно так сорваться и уехать", я отвечаю, что это не спонтанная поездка, а долго вынашиваемая мечта. В целом запланировала большой тур по Центральной Азии, очень интересно познакомиться с культурой и менталитетом: вроде бы очень близкой, но все же другой". Катя Мокина

Фото: из личного архива Кати Мокиной

Соло-путешественницей Катя себя не называет, отличную компанию ей составил симпатяга по кличке Мартин.

"Мартин – добрый и энергичный рыжий корги. Со мной он уже 5,5 года. Обрела я его во время пандемии, а до этого всегда мечтала о собаке. Он очень верный компаньон и отлично приспособился к путешествиям. Я часто беру его с собой, исключения – страны, в которых слишком жесткий порог въезда для собак. Например, в Южно-Африканскую Республику и большинство стран Африки можно привезти собаку только как Cargo (бандероль) и выдержать карантин, где его я видеть не буду. Гуманнее оставить его на передержке и съездить в такие страны самостоятельно". Катя Мокина

Также собеседница перечислила особенности путешествия с собакой:

нужно дополнительно изучать законодательство каждой страны относительно правил ввоза животных и при необходимости проходить бумажную волокиту;

подбор места для остановки на ночлег в некоторых странах затруднен;

маршрут тоже корректирую под то, куда есть доступ собакам;

мы ограничены в возможностях перелетов.

Фото: из личного архива Кати Мокиной

С Мартином туристка объездила 22 страны. Плюс за последний год в одиночку она посетила семь государств: Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Намибию и ЮАР. Остальные страны в разных частях света (но в основном ЮВА и Европа) она освоила до 2024 года.

"До этого я в основном передвигалась на общественном транспорте: автобусы, поезда, паромы и арендные машины. Сейчас путешествую на собственной машине, она, по сути, мой домик. Там есть все: одежда на все сезоны (так как уехала я надолго), все для кемпинга (чтобы останавливаться на природе), подушки и одеяло, даже гирлянды. Я чаще всего готовила сама, так как в моей машине есть холодильник и походная кухня. Я очень детально подхожу к планированию: читаю другие блоги, статьи, спрашиваю рекомендации в блоге и у друзей. И набрасываю все эти точки на карту. Соединяю и смотрю, что из маршрута выбивается и готова ли я ради этого места ехать специально или нет. Ну и отсекающего личным интересам. Так по каждой стране получается логичный путь следования". Катя Мокина

Фото: из личного архива Кати Мокиной

Безусловно, энтузиастка видела много всего, что сложно назвать самые лучшие локации. Но она признается, что больше всего поражена Африке: Кении и Намибии. Удивительная природа, животные, которых раньше видели только в мультфильмах. И люди, любящие жизнь такой, какая она есть.

Совсем недавно странница открыла для себя Казахстан, который тоже оставил неизгладимый след в ее сердце.

"Казахстан – одна из стран, с которыми я работаю. У меня много коллег оттуда, которые рассказывали про красоты своей Родины. С точки зрения дорожного путешествия такая большая страна не может быть неинтересна". Катя Мокина

Россиянка заехала с северо-запада Казахстана, в районе Уральска, и проехала через такие места:

соленое озеро Индер;

Айракты и гора Шеркала;

плато Устюрт, урочище Бозжыра;

Актау;

Актобе;

бескрайняя степь с лошадьми как отдельное впечатление;

Байконур: город и космодром

города Шелкового пути: Туркестан, Шымкент, Тараз;

Алматы и Большое Алматинское озеро;

Капшагайское водохранилище;

Национальный парк "Алтын-Эмель";

Кольсайские озера;

озеро Каинды;

Чарынский каньон.

"Север оставила себе на потом. Казахстан меня поразил своим разнообразием. Но какое-то особое впечатление оставил именно запад страны и Мангистауская область. Это что-то невероятное с точки зрения природы. А меня уже довольно сложно удивить. Еще сумела попробовать конину, манты, куырдак". Катя Мокина

Каких-то супер масштабных приключений не случилось, разве что:

непростая задача с поиском жилья, куда пустят собаку, особенно на западе;

ночевки в чистом поле, в степи, на плато Устюрт – Катя вставала там в кемпинги и признается, что это очень красиво, страшновато и необычно;

после озера Каинды на обратном пути туристка попала под ливень и сель.

"В остальном было комфортно, так как мой фокус был на природных локациях. А в степи от жары спасал ветер. Я пробыла 33 дня, погода была жарковата, но ощутила прям пекло я только на юге. Считаю, что для лета очень повезло с погодой. Мартин вел себя отлично. У нас не было каких-то ситуаций неприятных. Я прекрасно знаю, что многие люди не любят/боятся собак. Отношусь к этому с пониманием, поэтому мы тоже вели себя достаточно аккуратно". Катя Мокина

Фото: из личного архива Кати Мокиной

Далее девушка с псом-симпатягой проехала по Кыргызстану, Таджикистану и сейчас находится в Узбекистане. В конце августа побудет еще недельку в Казахстане: озеро Балхаш, Караганда и Астана. Дальше курс на Алтай, в Монголию. В планах посещение озера Байкал в России. Оттуда дорога на Дальний Восток, где будет составлен новый список странствий, но уже выбор падает на Японию, Южную Корею, Китай и США.