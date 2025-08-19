Казахстан поразил разнообразием: россиянка активно путешествует по странам с корги
31-летняя россиянка Катя Мокина работает в одном из юнитов крупной технологической компании. Путешествует она давно: на ее личном счетчике ровно 53 страны. Хоть большинство из них происходили стандартно в отпуск, тем не менее были обязательно самописные маршруты, чтобы целиком окунуться в культуру новой страны.
А вот одна из кругосветок особо затянулась. Из России девушка уехала в июле 2023 года. Больше года наслаждалась видами Турции, затем изучала просторы Грузии. Однако все же это был оседлый образ жизни с частыми экскурсиями. Но с сентября прошлого года она зажила в кочевом режиме.
"Вынашивала идею очень долго – с 2018 года. Я тогда вернулась из пятимесячного путешествия по Юго-Восточной Азии (тоже одиночного) и загорелась идеей чего-то большего. С тех пор начала копить, готовиться, много думала об этом. Пережила пандемию, потерю отца, начало сложной геополитической ситуации в стране, потерю денег и накопление их заново. Поэтому, когда спрашивают: "Как можно так сорваться и уехать", я отвечаю, что это не спонтанная поездка, а долго вынашиваемая мечта. В целом запланировала большой тур по Центральной Азии, очень интересно познакомиться с культурой и менталитетом: вроде бы очень близкой, но все же другой".Катя Мокина
Фото: из личного архива Кати Мокиной
Соло-путешественницей Катя себя не называет, отличную компанию ей составил симпатяга по кличке Мартин.
"Мартин – добрый и энергичный рыжий корги. Со мной он уже 5,5 года. Обрела я его во время пандемии, а до этого всегда мечтала о собаке. Он очень верный компаньон и отлично приспособился к путешествиям. Я часто беру его с собой, исключения – страны, в которых слишком жесткий порог въезда для собак. Например, в Южно-Африканскую Республику и большинство стран Африки можно привезти собаку только как Cargo (бандероль) и выдержать карантин, где его я видеть не буду. Гуманнее оставить его на передержке и съездить в такие страны самостоятельно".Катя Мокина
Также собеседница перечислила особенности путешествия с собакой:
- нужно дополнительно изучать законодательство каждой страны относительно правил ввоза животных и при необходимости проходить бумажную волокиту;
- подбор места для остановки на ночлег в некоторых странах затруднен;
- маршрут тоже корректирую под то, куда есть доступ собакам;
- мы ограничены в возможностях перелетов.
Фото: из личного архива Кати Мокиной
С Мартином туристка объездила 22 страны. Плюс за последний год в одиночку она посетила семь государств: Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Намибию и ЮАР. Остальные страны в разных частях света (но в основном ЮВА и Европа) она освоила до 2024 года.
"До этого я в основном передвигалась на общественном транспорте: автобусы, поезда, паромы и арендные машины. Сейчас путешествую на собственной машине, она, по сути, мой домик. Там есть все: одежда на все сезоны (так как уехала я надолго), все для кемпинга (чтобы останавливаться на природе), подушки и одеяло, даже гирлянды. Я чаще всего готовила сама, так как в моей машине есть холодильник и походная кухня. Я очень детально подхожу к планированию: читаю другие блоги, статьи, спрашиваю рекомендации в блоге и у друзей. И набрасываю все эти точки на карту. Соединяю и смотрю, что из маршрута выбивается и готова ли я ради этого места ехать специально или нет. Ну и отсекающего личным интересам. Так по каждой стране получается логичный путь следования".Катя Мокина
Фото: из личного архива Кати Мокиной
Безусловно, энтузиастка видела много всего, что сложно назвать самые лучшие локации. Но она признается, что больше всего поражена Африке: Кении и Намибии. Удивительная природа, животные, которых раньше видели только в мультфильмах. И люди, любящие жизнь такой, какая она есть.
Совсем недавно странница открыла для себя Казахстан, который тоже оставил неизгладимый след в ее сердце.
"Казахстан – одна из стран, с которыми я работаю. У меня много коллег оттуда, которые рассказывали про красоты своей Родины. С точки зрения дорожного путешествия такая большая страна не может быть неинтересна".Катя Мокина
Россиянка заехала с северо-запада Казахстана, в районе Уральска, и проехала через такие места:
- соленое озеро Индер;
- Айракты и гора Шеркала;
- плато Устюрт, урочище Бозжыра;
- Актау;
- Актобе;
- бескрайняя степь с лошадьми как отдельное впечатление;
- Байконур: город и космодром
- города Шелкового пути: Туркестан, Шымкент, Тараз;
- Алматы и Большое Алматинское озеро;
- Капшагайское водохранилище;
- Национальный парк "Алтын-Эмель";
- Кольсайские озера;
- озеро Каинды;
- Чарынский каньон.
"Север оставила себе на потом. Казахстан меня поразил своим разнообразием. Но какое-то особое впечатление оставил именно запад страны и Мангистауская область. Это что-то невероятное с точки зрения природы. А меня уже довольно сложно удивить. Еще сумела попробовать конину, манты, куырдак".Катя Мокина
Каких-то супер масштабных приключений не случилось, разве что:
- непростая задача с поиском жилья, куда пустят собаку, особенно на западе;
- ночевки в чистом поле, в степи, на плато Устюрт – Катя вставала там в кемпинги и признается, что это очень красиво, страшновато и необычно;
- после озера Каинды на обратном пути туристка попала под ливень и сель.
"В остальном было комфортно, так как мой фокус был на природных локациях. А в степи от жары спасал ветер. Я пробыла 33 дня, погода была жарковата, но ощутила прям пекло я только на юге. Считаю, что для лета очень повезло с погодой. Мартин вел себя отлично. У нас не было каких-то ситуаций неприятных. Я прекрасно знаю, что многие люди не любят/боятся собак. Отношусь к этому с пониманием, поэтому мы тоже вели себя достаточно аккуратно".Катя Мокина
Фото: из личного архива Кати Мокиной
Далее девушка с псом-симпатягой проехала по Кыргызстану, Таджикистану и сейчас находится в Узбекистане. В конце августа побудет еще недельку в Казахстане: озеро Балхаш, Караганда и Астана. Дальше курс на Алтай, в Монголию. В планах посещение озера Байкал в России. Оттуда дорога на Дальний Восток, где будет составлен новый список странствий, но уже выбор падает на Японию, Южную Корею, Китай и США.