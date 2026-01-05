10 тысяч километров – 10 стран: астанчанин завершил экстремальное пешее путешествие

Жизнь Аскара Серикпаева полна приключений. Он не может долго усидеть на месте – любит походы в горы, бегать марафоны и пешие прогулки. И постоянное движение мотивировало его прошагать десяток стран. Zakon.kz расскажет, как астанчанин отправился в большое путешествие и что из этого вышло.

Аскар Серикпаев еще со школьной скамьи мечтал пешком обойти десятки стран. Однако воплотить в реальность столь серьезную идею ему удалось буквально на днях.

"Большое пешее путешествие – моя давняя мечта. Когда я учился в 10-м классе, дал себе слово, что обойду все 15 союзных республик нашей большой страны. Но год спустя СССР распался, а вместе с ним будто вдребезги разбились желания. Однако долгие годы эта мечта жила со мной. Я понял, что остались народы и страны, которые ранее планировал посетить". Аскар Серикпаев

Тогда уже не было сил откладывать в долгий ящик юношескую мечту. Сокровенным мужчина поделился с семьей, которая поддержала его и отправила в добрый путь.

"Я всегда вел здоровый и активный образ жизни, в частности, увлекался походами в горы, ездил на рыбалку, катался на лыжах, много бегал и закалялся. Однако такое глобальное путешествие стало первым. Я согласовал с супругой и детьми, затем приступил к тренировкам. На протяжении года готовил организм к постоянным нагрузкам, сменил свой рацион питания. Каждый день ходил пешком: в будни 15 км, а в выходные 25 км". Аскар Серикпаев

11 июля 2024 года в возрасте 49 лет он выдвинулся в путь. И за 1,5 года прошел 10 тыс. километров: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Россию, Грузию, Армению, Турцию и Иран. Буквально на днях завершил свою миссию и добрался до родной Астаны.

"Маршрут составлял через безвизовые страны. Куда легче пройти с казахстанским паспортом, и меня удивило то, что таких государств достаточно много. Для начала выбрал 10. Чтобы путешествие было максимально экстремальным, я решил пройти весь путь без денег. Полностью доверился Всевышнему и добрым людям. Взял с собой тележку с необходимым. Шел в основном по бездорожью и горам, потому что очень люблю красивую природу". Аскар Серикпаев

Оказалось, тележку мужчина соорудил сам, чтобы она была прочной и выдержала 10 тыс. км бездорожья. Груз в ней весил 65 килограммов: продукты, одежда, спальник.

"Самые сложные были первые 700 км. Как бы я не был готов физически и морально – стер ноги до крови. Из-за мозолей мне пришлось на три дня остановиться у друга в Темиртау, после того как подлечился, продолжил путь. А в остальном я не ошибся: оказалось, мир полон хороших людей, которые поддерживали меня и подбадривали". Аскар Серикпаев

Кто накрывал щедрый дастархан, а кто делился последним куском хлеба – гостя из Казахстана иностранцы приняли с теплом и были удивлены его подвигу.

"За это время в дороге я не встретил ни одного негативного человека. Все были дружелюбные. Например, в Афганистане я увидел очень низкий уровень жизни. Местные сказали, что в их стране больше 40 лет не прерывалась война. И под мирным небом они живут последние четыре года. Несмотря ни на что, они выглядели довольно счастливыми и готовыми помочь, твердя: все наладится, лишь бы не было войны. И самое приятное то, что к казахстанцам очень уважительно относятся". Аскар Серикпаев

Однако не все так было гладко, особенно на территории, где хищники так и поджидают свою жертву.

"Самая страшная была встреча с шакалами в Кыргызстане. Хотя я знаю, что они боятся людей. Когда я спал, они окружили палатку и неожиданно стали издавать массовые, громкие, неприятные крики. Такие звуки применяют в фильмах ужасов. Также, когда ночевал в горах, слышал рычание медведя, но он был далеко от меня". Аскар Серикпаев

О своем пешем путешествии казахстанец открыто рассказывал в соцсетях, где больше 7500 юзеров наблюдали за ним. Одни называли его глупцом, другие смельчаком:

Я вам завидую, потому что никогда не решусь на такой поступок;

Добрые люди везде есть, как хорошо вас всюду поддержали;

Аскар, вы всем подаете положительный пример того, что нужно держать слово, данное себе, и следовать за своей мечтой;

Ну ты даешь, брат, слов нет, одно восхищение;

Смело, но опасно.

Материал по теме Без цели преследования: уникальные кадры диких животных делает алматинец

Путешествие для Аскара Серикпаева стало не просто перемещением, а возможностью увидеть настоящий мир, узнать жизнь обычных людей и их культуры. Это перезагрузка, которая дает новые силы и вдохновение.

1,5 года его вела непрерывная дорога. Будильником был восход, графиком – километры, а вызовом – перевал за горизонтом. Тогда жизнь казалась проще: найти воду, поставить палатку и зажечь костер. А теперь наступает пауза – попытка вернуться в обычный ритм столицы. Оказывается, для счастья нужно всего лишь следовать по своему пути, считает путешественник.