Статьи

Иностранцы называют вундеркиндом: 29-летняя казашка говорит на 15 языках

Иностранцы называют вундеркиндом: 29-летняя казашка говорит на 15 языках, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 11:12 Фото: из личного архива Айгерим Асхаткызы
Все согласятся, что знание языков сильно выручает во многих сферах. Однако мало кому удается в быстром темпе заговорить на незнакомом языке. А вот Айгерим Асхаткызы буквально от скуки стала полиглотом. Zakon.kz расскажет, как ей удается без посторонней помощи изучать иностранные языки.

29-летняя Айгерим Асхаткызы из Алматы сейчас работает в турецком городе Сиде.

"Я окончила факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Работала в Германии, но сейчас по контракту тружусь в пятизвездочном отеле на ресепшне. Контракт завершается в этом году. После чего я поменяю страну, еще не выбрала ее, но мне нравится тепло и море".Айгерим Асхаткызы

Девушка владеет 15 языками: казахским, русским, английским, турецким, кыргызским, узбекским, польским, итальянским, корейским, немецким, азербайджанским, датским, украинским, тайским и японским.

"В детстве было скучно, не с кем играть. А у дяди по соседству жили русские дети, чтобы разговаривать с ними, я самостоятельно учила русский язык в пять лет. С этого началось все. Сейчас на 11 языках говорю свободно, еще четыре нужно подтянуть".Айгерим Асхаткызы

Девушка занимается самостоятельно. У нее нет специальной методики, но достаточно всего несколько месяцев, чтобы заговорить на новом для нее языке.

"Меня часто спрашивают, какие методы обучения я использую, но у меня их нет. Я очень быстро учу языки. Думаю, это маленький талант, который стремительно развиваю. Самые интересные для меня языки: турецкий, немецкий и английский. Наиболее сложный – французский, на него я потратила почти четыре месяца. Остальные освоила за два месяца, легко дались польский и немецкий".Айгерим Асхаткызы

На вопрос: "Как выбираете языки для изучения?" соотечественница отвечает: "Рандомно".

"Часто изучала языки от скуки или наугад. Например, попалось видео на датском, захотелось послушать его, вот в итоге и говорю на нем. Польский учила, потому что в Турции было много туристов из Польши, и пришлось за короткое время осваивать его. Но не всегда активно практикую языки, например, тайский я использовала лишь один раз в жизни. Хотя все равно продолжаю читать книги на этих языках, смотреть фильмы и слушать музыку".Айгерим Асхаткызы

Знать много языков – только плюс, считает собеседница.

"Я часто путешествую, и знание языков выручает. Мне не нужны переводчик, туры и гид. Самостоятельно гуляю и независима от кого-то. На работе хорошо платят, потому что многие туристы хотят взаимодействовать именно со мной, поскольку говорю на их языке и им таким способом легче адаптироваться. У меня много друзей в разных уголках Земли, и это благодаря знаниям языков".Айгерим Асхаткызы

В будущем Айгерим Асхаткызы хочет овладеть 30 языками, в числе которых обязательно будут китайский и арабский.

"Я не ставила цель выучить язык, все происходило само собой. Если заинтересовал фильм или книга, сначала я стремилась изучить их. Не было никаких курсов, все методом тыка. А сейчас мне все легко дается, потому что это довольно увлекательно – узнавать новое с помощью языка. И в оригинале фильм или книга всегда круче. К слову, даже моя мама долгое время не знала, что я полиглот, об этом ей стало известно случайно четыре года назад. Потому что хвастаться, демонстрировать – не мое".Айгерим Асхаткызы

По словам девушки, иностранцы после беседы с ней прозвали ее вундеркиндом. И даже проявляют интерес к ее национальности и родному языку.

"Слыша, как я на ресепшене бегло говорю на разных языках, иностранцы считают меня вундеркиндом и начинают интересоваться, откуда я родом. Я гордо говорю, что из Казахстана. Но моя мечта путешествовать и работать в разных странах мира, чтобы всесторонне развиваться и увидеть мир, разные места и культуры народов. Мне хочется быть свободной и независимой. Я свободно говорю на казахском, знаю все новые и устаревшие слова, все диалекты. Считаю, каждый человек должен владеть родным языком, только потом приступать к другим".Айгерим Асхаткызы

Тем, кто хочет выучить определенный язык, полиглот советует никогда не сдаваться. Она считает, что это так же элементарно, как научиться писать и читать, делать макияж или ремонтировать машину. Здесь лишь вопрос времени и большого желания.

Сахибам Садырова
