Ржавый корабль в песках: впечатляющие снимки Доценко с экспедиции на Арал
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился новостью. Сбылась его мечта – он увидел Аральское море. Мастер опубликовал кадры с экспедиции на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Доценко привел несколько интересных фактов.
"Арал – удивительный водоем, это было четвертое по величине озеро в мире. Из-за огромных размеров его назвали морем. Представьте – посреди степи раскинулось настоящее море, с соленой водой, волнами и целой флотилией кораблей. Это удивительно! Но уникальное место стало угасать и потеряло почти 90% от своей площади".Дмитрий Доценко
Фото: Instagram/dots_foto
Город Аральск, продолжает он, когда-то был морским, сейчас об этом напоминают лишь застывшие портовые краны и рыбацкие лодки на бывшем дне.
Фото: Instagram/dots_foto
В порту сохранилось несколько кораблей. Из-за ухода воды климат здесь стал засушливым и бывший рыбацкий аул Акеспе замело песком.
Фото: Instagram/dots_foto
"На высохшем дне покоится ржавый остов большого рыбацкого катера. Корабль посреди степи – это впечатляющее зрелище. Но теперь здесь передвигаются другие корабли – корабли пустынь – верблюды".Дмитрий Доценко
Фото: Instagram/dots_foto
Все же жизнь на Арале продолжается, заявил фотограф.
Фото: Instagram/dots_foto
"Вдалеке плавают лебеди, на берегу кулики и перевозчики, летают жаворонки. Вода пахнет морем, я даже ее попробовал – очень соленая. Обмеление моря привело к экологическим проблемам: с осушенной части дна ветрами выносится пыль и соль. Значительно пострадало рыболовство. Возможно ли восстановить Арал в полном объеме? Скорее всего уже нет, но у нас есть возможность сохранить оставшуюся часть и озеленить иссушенное дно".Дмитрий Доценко
Фото: Instagram/dots_foto
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