Символ благородства: почему лебеди в парках и прудах оказались "под прицелом" казахстанцев

В Казахстане все чаще лебеди подвергаются издевательствам со стороны людей. Об этом свидетельствует череда шокирующих видео в соцсетях, в которых птиц душат, топят, закидывают камнями. Недавно грациозные обитатели ботанического сада в Алматы также пострадали от рук посетителей.

Zakon.kz узнал у специалистов, как пернатых намерены оберегать от бесчеловечности.

Лебедемучители

В апреле 2025 года интернет-пользователи были возмущены неадекватным поведением двух мужчин, которые сначала любовались лебедями на Малом Талдыколе в Астане, а потом забросали их огромными камнями. На кадрах видно, как они один за другим пытаются попасть в "цель". Правонарушителей нашла полиция и оштрафовала за жестокое обращение с животными. Физическим лицам, согласно ст. 407-1 КоАП, это обходится в размере 5 МРП, то есть 19 660 тенге. Можно ли усвоить жизненный урок за столь скромную сумму – вопрос остается открытым.

В августе в столичном парке очевидцы вновь заметили, но уже детей, мучивших лебедей. Они кидали в пернатых траву. А после маленький астанчанин ударил их. Все это дети делали на глазах у их родителей, которые молча наблюдали за происходящим.

Незадолго до этого, пока одни любовались символом главного ботсада страны, другие грубо обращались с ним. На видео попало, как 41-летний посетитель схватил птицу за шею и не отпускал, несмотря на то, что она пыталась вырваться из его рук. Алматинские стражи порядка злоумышленника вычислили и арестовали на семь суток.

Ограждения для безопасности

В ботаническом саду Алматы рассказали, что сейчас лебеди чувствуют себя хорошо и продолжают радовать гостей. Здесь они появились четыре года назад. Размах крыльев у этих птиц длиннее двух метров. Пара среднего возраста, относятся к виду кликун. В природе они живут дольше 20 лет.

"Управляет ботсадом в Алматы РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции". У нас нет зоологов, это не наш профиль. Лебеди появились после реконструкции общественной территории сада, мы начали пользоваться услугами подрядчика, который обеспечивает постоянный уход за лебедями. У подрядчика есть орнитолог. После инцидента внешних признаков увечья у пернатых не было, но мы все равно вызвали ветеринара подрядной организации. Он дал заключение об удовлетворительном состоянии птиц. Также посоветовал наблюдать за их поведением в течение недели. Уже прошло полмесяца, лебедь чувствует себя хорошо". Главный Ботанический сад

В ботсаду, как особо охраняемой природной территории, действуют правила посещения, которые должны соблюдать все посетители. В частности, они касаются запрета на любое вмешательство в жизнь животных и растений. Однако здесь нередко наблюдают за нарушениями.

"Ботсад Алматы в первую очередь создан для сохранения ботанического разнообразия в виде коллекций растений со всего мира. Мы постоянно напоминаем посетителям о правилах посещения и особых требованиях. Но все равно сталкиваемся с нарушениями, такими как жестокое поведение людей по отношению к рыбам и лебедям в пруду, хождение по клумбам с гортензиями, нанесение надписей на коре деревьев, посетители устраивают пикники на траве, а все ради фотографий, вытаптывают растительный покров и другие посадки". Главный Ботанический сад

Уследить за всеми своими силами невозможно, поэтому нередко ботаникам помощь оказывают волонтеры.

"У нас создано сообщество волонтеров "Зеленый патруль", объединяющее неравнодушных людей, которые помогают контролировать соблюдение правил на территории ботсада. Также мы продолжаем проводить просветительские и образовательные мероприятия, цель которых распространять знания и прививать любовь к природе, а также повышать уровень культуры среди экскурсантов". Главный Ботанический сад

Ситуация с непозволительным поведением по отношению к лебедям стала последней каплей, подчеркнули в ботсаду. Поэтому здесь решили установить ограждение вокруг пруда.

"Возможно, это вызовет неудобство, а также испортит эстетику природного места, но это вынужденная мера, чтобы оградить животных от людей. Также планируем увеличить количество камер именно в зоне пруда с лебедями". Главный Ботанический сад

Кормить – значит погубить

За лебедями ухаживают и кормят строго по режиму, за это отвечает специальная бригада. Просчитан строгий рацион с суточной нормой: комбикорм, ржаной хлеб, овсянка, горох, пшеница, просо, морковь, капуста, ячмень и салат. Поэтому посторонним запрещают подкидывать им нездоровую пищу.

"У лебедей и рыб сбалансированное питание. Есть специально обученные люди, которые утром и вечером занимаются кормлением, уходом за животными. Хлеб и похожие продукты (крекеры, чипсы, печенье, попкорн и так далее) – хорошие источники углеводов, но рыбы и птицы получают мало калорий, потребляя только их. На самом деле хлеб для птиц и рыб – нездоровая пища. Как человеку вредно есть только сладкое, так и лебедям и рыбам вредно есть слишком много хлеба. Это может привести к избыточному весу, брожению, расстройству желудка и другим проблемам, которые могут привести к губительным последствиям. Рыбам также нужен специальный корм. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве". Главный Ботанический сад

Пруд оформлен в японском стиле, и рыб вывели специально для украшения сада, где бывают и другие виды птиц. Большинство из них селятся, борются с вредителями сада и улетают, а кто-то остается вить гнезда. Для комфортного пребывания лебедей созданы все условия. Искусственный водоем до поздней осени будет их домом, а на зимовку они переедут в крытые вольеры.

Причины агрессии

Магистр психологии и семейный психолог Светлана Богатырева назвала причины агрессии. Нередко они связаны с психическими нарушениями.

"Есть такое расстройство, которое раньше называлось психопатия, сейчас термин "психопат" уже не используется. Но суть расстройства в том, что человек не испытывает эмпатию к другим живым существам. Он не способен становиться на место другого, понимать, что он чувствует. У детей это проявляется как интерес. Допустим, ребенок душит цыпленка и смотрит на его реакцию. При этом он не испытывает сострадания. С четырех, пяти лет чадо способно рефлексировать свое поведение. До этого возраста малыши совсем ничего не понимают". Психолог Светлана Богатырева

Психолог отмечает, если родители малышей увидели, что они мучают животных, необходимо мягко останавливать, объяснять, что ему больно, он может умереть.

"Если не останавливать такое поведение, то психиатрический диагноз ребенок перенимает во взрослую жизнь". Психолог Светлана Богатырева

По словам собеседницы, далеко не все случаи жестокости обусловлены именно диагнозами – это может сигнализировать о психологическом состоянии, которое корректируется.

"Часто это подавленная агрессия, то есть когда человек получает вызовы, но ответить напрямую обидчику не может. У него внутри копится эта агрессия, и он ее вымещает на более слабых. С этим можно работать, чтобы выражать негатив конструктивным способом без вреда окружающим". Психолог Светлана Богатырева

Светлана Богатырева считает, что также это может быть недостаток воспитания. В свое время родители, когда ребенок демонстрировал жестокость, не поговорили с ним об этом.

"То есть это дефект социальной нормы, когда человек не совсем отдает себе отчет, что хорошо, а что плохо". Психолог Светлана Богатырева

Еще не исключается такая черта, как самоутверждение за чей-то счет. Когда индивид хочет проявить свои какие-то способности, в том числе лидерские, опять же имея проблемы с самооценкой. Он достигает это не конструктивным способом, а унижая слабых.

Несмотря на пояснения психолога, столь жестокое отношение к лебедям, которых называют символом благородства и любви, не поддается логике. Люди продолжают игнорировать закон и еще больше издеваются над животными, порой с особой жестокостью. А ведь о последствиях стоит задуматься. Речь идет не только о штрафах и аресте, но и о том, что крупная птица, выглядящая грациозно и изящно, крайне агрессивная и злопамятная: если ей придется защищаться, то она приложит все усилия, и тогда весьма серьезно пострадать может сам обидчик.