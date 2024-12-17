Куда поехать зимой: 6 мест для отличного отдыха в Алматинской области

Алматинская область – это яркий пример того, что зимний отдых может быть таким же активным и интересным, как и летний. При этом в окрестностях Алматы каждый сможет найти себе отдых по душе. Какие локации стоит посетить и как до них добраться – в подборке Zakon.kz.

"Ледяной вулкан"

Это чудо природы высотой в 14 метров местные еще называют "Казахстанским айсбергом". Находится он между селами Кеген и Шырганак в Алматинской области. Образовался этот природный феномен из-за артезианская воды, которая бьет фонтаном из-под земли. С приходом морозов ее брызги замерзают и превращаются в ледяную гору, похожую на вулкан. Красивый и необычный вид привлекает в это место немало туристов.

На автомобиле от южной столицы до этого места можно добраться за 4 часа. На это не могли не обратить внимание местные власти, которые в последнее время активно вкладываются в развитие инфраструктуры, тем самым делая эту локацию все более популярной среди отдыхающих.

Бутаковский водопад

Это один из самых больших водопадов в непосредственной близости от Алматы, его высота – 30 метров. Данное место зимой пользуется особенной любовью туристов. Замерзая, водопад образует причудливые ледяные пещеры, которые окружают скалы. На них летом можно увидеть тренирующихся скалолазов. Если подняться на небольшой пригорок напротив водопада, то отсюда открывается отличный панорамный вид на всю окрестность. Если вы любите фотографироваться, то Бутаковский водопад – идеальное место для отличных снимков.

Добраться до водопада несложно. Находится он в ущелье Малая Алматинка. Если двигаться по проспекту Достык в сторону высокогорного катка Медеу, вы увидите указатель "Бутаковка". Чтобы попасть в ущелье, нужно свернуть с основной дороги налево. Через 5 км по дороге будет установлен шлагбаум экопоста. От него нужно двигаться к остановке общественного транспорта, который довезет вас до нужной точки.

Чарынский каньон

Это самое излюбленное место не только местных, но иностранных туристов. Уникальный памятник природы, который нередко сравнивают с Большим каньоном в США. Чарынский каньон находится в 200 километрах от Алматы. Сформировался он около 25 млн лет назад в третичный период, когда на этом месте было большое озеро. Стоит отметить, что данную локацию туристы посещают круглогодично.

Наиболее интересной локацией в каньоне считается так называемая Долина замков. Это емкое и красивое название месту дал украинский писатель и поэт Тарас Шевченко, участвовавший в Каратауской экспедиции 1851 года.

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Кольсайские озера

Еще одним излюбленным местом отдыха в Алматинской области стали пресноводные Кольсайские озера. С казахского языка единое название Кольсай можно перевести как "озеро в ущелье", потому что все водоемы относятся к одноименному природному углублению.

К системе Кольсайских озер относится и озеро Кайынды, которое находится в котловине, скрытой за густым лесом, поэтому сверху практически невозможно увидеть его водную гладь.

Но самая главная особенность озера – это обточенные временем стволы древних елей, возвышающиеся прямо посреди него. Часто их называют "безмолвными стражниками" озера.

Горячие источники в Чундже

Это популярное место для полезного и здорового отдыха расположено в 250 км от Алматы, между горой Кетмень и рекой Или в одноименном селе.

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Здешние термальные минеральные источники распределяют на три вида: теплые, горячие и очень горячие. Причем температура последних порой достигает отметки в 100 градусов – точки кипения. Вода в горячих источниках – минеральная, обладает лечебными свойствами. В состав воды, подогревающейся за счет активных вулканических реакций, входит радон и в небольших дозах он дает оздоровительный эффект.

Стоит помнить, что прежде чем приступать к лечению радоном, необходимо проконсультироваться с врачом. Радоновые ванны противопоказаны людям с лучевой болезнью в любой стадии, а также тем, чья работа связана с пребыванием в зоне радиоактивности.

Тургеньское ущелье

Тургеньское ущелье – одна из самых красивых достопримечательностей Иле-Алатауского национального парка. Ущелье находится в 70 км к востоку от Алматы. На его территории есть несколько водопадов. Самые интересные – Медвежий и Кайракский. Высота последнего составляет около 50 метров.

Тургеньское ущелье богато разнообразной флорой и фауной, а также красивой природой, чистым воздухом и водой. Здесь можно устроить рыбалку на форелевом хозяйстве, посетить страусиную ферму и прикоснуться к истории прошлого в музее-заповеднике "Иссык", в числе экспонатов которого и статуя "Золотого человека", найденного в этих окрестностях.