Турист повредил ногу на высоте в 3000 метров: подробности спасательной операции в Алматинской области

В пресс-службе МЧС РК рассказали, как эвакуировали мужчину, который получил травму ноги во время отдыха в горах Алматинской области. Его пришлось спускать с высоты в 3200 метров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Талгарском районе, близ ущелья Левый Талгар. Мужчина был в составе туристической группой, но после травмы утратил возможность передвигаться самостоятельно.

"На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Часть пути до пострадавшего спасатели преодолели пешком по труднопроходимой горной местности", – рассказали в министерстве.

Мужчине на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего началась длительная эвакуация. Транспортировка пострадавшего на носилках проходила по узким каменистым тропам, на высоте около 3200 метров.

Фото: МЧС РК

В МЧС добавили, что операцию усложнял не только специфический рельеф местности, но и вес туриста – более 90 килограммов.

В итоге мужчину доставили вниз и передали бригаде Центра медицины катастроф.

Ранее помощь спасателей потребовалась двум молодым туристам, которые разделились и потерялись в горах Заилийского Алатау.