Статьи

Необычное увлечение: житель Кызылорды содержит дома двухметровых питонов

Кызылорда, Нурсултан Икрамов, змеи, Айголек, музыка, кюи Курмангазы, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 15:16 Фото из личного архива Нурсултана Икрамова
Студент 4-го курса Кызылординского музыкального высшего колледжа имени Казангапа Нурсултан Икрамов – хозяин трех змей, которые живут в его доме. Один из питомцев, которого Нурсултан назвал Айголек, любит музыку и даже слушает кюи Курмангазы, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан с детства мечтал о питомце-змее. Первая появилась три года назад, он купил ее сам в алматинском зоопитомнике. Родители смирились с таким питомцем, и сейчас у молодого человека уже три рептилии.

"Когда прихожу домой, сразу же иду к своим питомцам, тискаю их. Я по ним скучаю. Они у меня безобидные, не ядовитые. Кормлю их раз в неделю, как и положено. Корм покупаю в специализированном магазине, так как питание важно для змей. Они должны качественно питаться, чтобы не заболеть. У них есть свой террариум, коврики с подогревом в 36-37 градусов тепла, чтобы они не замерзали. Раз в две недели они сбрасывают кожу, и тогда окрас становится еще красивее. Если хозяин хорошо ухаживает за питомцем, то змея сбрасывает кожу целиком, а если по частям, то значит, за ней плохо ухаживают. Возможно, в террариуме холодно, не хватает корма, или могут быть другие причины", – рассказывает Нурсултан.

Близкие родственники знают о том, что в доме Нурсултана живут змеи. Многие уже привыкли, но есть те, кто все еще боится рептилий, хоть и видит не впервые. Они начинают нервничать, если рептилии приползают к ним. 

Длина рептилий более двух метров. Они любят тепло. В холодные дни Нурсултан берет их с собой под одеяло, потому что питоны любят тепло и уют. Могут часами лежать на руках, спокойно исследовать комнату, ползать, не переставая.

Фото из личного архива Нурсултана Икрамова

А если звучит музыка, особенно казахская, один из них по кличке Айголек как будто начинает слушать. Хотя научно доказано, что у змей нет слуха, но они улавливают вибрации с помощью костей черепа и кожных рецепторов. 

Сытая домашняя змея не боится людей, не проявляет агрессии и может жить до 25 лет. Кормят змей в зависимости от возраста, маленьких – один раз в 4-5 дней, но чем старше, тем реже. Взрослых можно кормить один раз в две недели, а некоторых даже раз в месяц. Питание стоит недешево: в месяц Нурсултан тратит на пищу для своих рептилий до 20 тысяч тенге.

С недавних пор знакомые стали приглашать Нурсултана и его питомцев выступить перед ними. Но это бывает редко, так как молодой человек не любит загружать их и бережет. 

Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
