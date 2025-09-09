Фитнес вместо старости: 77-летняя апашка из Астаны ломает стереотипы

Астанчанке Кауие Омаровой 23 сентября 2025 года исполняется 77 лет. Ростом всего в 1 м 42 см, она освоила огромные тренажеры в фитнес-центре. Она не только уже бабушка своих внуков, но и прабабушка. С шустрой апашкой познакомился корреспондент Zakon.kz.

Кауию Омарову мы застали в раздевалке. Она пришла с сумкой на колесиках и уже почти переоделась в спортивную форму. За полчаса встречи она рассказала почти всю свою жизнь.

"Я же с детства была спортивная. А недавно дочь подарила мне абонемент в тренажерный зал. Я месяц походила – мне понравилось. Теперь занимаюсь на всех тренажерах, хожу на растяжку и плаваю в бассейне. В этом октябре уже год, как занимаюсь в фитнес-центре. Иногда, бывает, что пропускаю из-за тоев. Тогда очень скучаю по занятиям", – рассказывает Кауия-апа.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Кауия-апа почти не ходит по врачам.

"Мой рецепт: вовремя и правильно питаться, побольше ходить пешком с утра и регулярно заниматься физкультурой. Не думать о плохом. Радоваться жизни и улыбаться, желать другим людям хорошее, тогда и стареть не будешь. Физкультура дает мне энергию, бодрость. Занимаюсь с удовольствием", – делится разговорчивая апашка.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Ее ежедневный график таков: подъем в 5 часов, проводы детей на работу и учебу, а в 8 подготовка к выходу из дома: нужно собрать свою сумку и вовремя попасть в тренажерку.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

"Утром я не завтракаю, пью только воду. Полчаса занимаюсь на беговых дорожках, потом прокачиваю руки и ноги на разных тренажерах. Потом растяжка на групповых занятиях. Еще хожу в бассейн и после этого домой", – объясняет свой график апашка.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Сейчас у многих горожан бывают трудности с засыпанием, однако Кауия-апа бессонницей не мучается. А еще занятия спортом поднимают ее настроение.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Она родилась и выросла в Северо-Казахстанской области (ранее Петропавловская область), на границе с Омском, в многодетной семье из 14 детей, из которых в живых осталось сначала 8, а сейчас – четверо родных братьев и сестер.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Кауия с детства была маленького роста (ее рост и сейчас всего 1 м 42 см), но шустрая и спортивная. Отец ее был разведчиком в партизанском отряде во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг. – Прим. ред.). Она им очень гордится.

"У него столько медалей было, вся грудь в наградах. Я шустрая в него. Сколько "языков" он поймал для своего отряда и сколько фашистских планов разрушил! Мой отец трижды попадал в плен. Однажды во время плена он сделал подкоп и сбежал. Пешком дошел до Германии. В качестве трофея он привез оттуда много очень качественной ткани, из которой мы потом долго шили себе одежду, а еще кожаные сапоги для двух братьев и себя. А еще мой отец всегда держал скот, и дома всегда было мясо. Такого мяса, которое выращивал мой отец, сейчас не купишь, оно всегда было очень вкусным. А еще мой отец спас много родственников от голода и смерти", – вспоминает она.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

До 5-го класса она училась на казахском языке в маленьком домике у сельского учителя, где, по ее словам, поставили 4 парты для детей. В школу она пошла поздно, уже в 8 лет, а после ее перевели учиться в другой совхоз, в котором не было казахской школы. И она стала учиться на русском. Из-за перевода ее опять посадили учиться в 4-й класс. Так был потерян еще один год. Таким образом, восьмилетку она закончила почти в 20 лет. Математика давалась ей легко, и она хотела стать бухгалтером, но не добрала баллы и пошла учиться на зоотехника.

А когда ее однажды отправили на повышение квалификации, встретила парня, за которого и вышла замуж в 1972 году. В семье появилось 4 детей, но в живых остались три дочери, сын погиб в аварии. Сейчас у нее 7 внуков и 4 правнука.

В настоящее время она живет с дочерью и зятем. Активно посещает тои родственников, где танцует и поет.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Врачи считают, что физкультура и фитнес для пожилых очень полезны, это замедление процессов старения. Также регулярные занятия помогают сохранить подвижность суставов, нарастить мышечную массу, улучшить координацию движений.

"Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. Поддерживается костная ткань, а это профилактика остеопороза. Улучшаются память и когнитивные функции. Растет уровень энергии, выносливость в быту. Настроение стабилизируется, а тревожность и депрессия снижаются. За счет тренировки равновесия уменьшается риск падений. Нельзя не отметить и социальную активность, и включенность в процесс при занятиях в группах. Групповая динамика очень хорошо помогает заниматься. Уже не говоря о том, что такой образ жизни значительно отодвигает наступление болезни Альцгеймера – настоящего бича XXI века. А возможно, он и вовсе обойдет стороной тех, кто ведет такой здоровый и активный образ жизни до старости!" – считает столичный врач-реабилитолог Жанар Сарымсахова.

Ранее Zakon.kz рассказал историю астанчанки, которая изменила свою жизнь на пенсии, начав заниматься йогой после 60 лет.

Кроме того, сертифицированный спортивный врач Евгений Грапов рассказал Zakon.kz, с какими травмами чаще всего сталкиваются во время фитнес-тренировок не только новички, но и опытные спортсмены, как уберечься от повреждений и от каких тренеров нужно сразу уходить.