"Начала заниматься йогой после 60": история астанчанки, которая изменила свою жизнь на пенсии

Столичной пенсионерке Розе Бекмаганбетовой 72 года. Несмотря на возраст, ее сложно назвать бабушкой в привычном понимании этого слова.

Окружающие часто интересуются ее возрастом. А все потому, что эта подтянутая и энергичная женщина не только сама занимается йогой, но и является тренером этой оздоровительной практики. Корреспондент Zakon.kz познакомился с ней и узнал подробности ее жизненного пути.

"Вообще, я спортивный человек. В молодости и в волейбол играла, и в баскетбол, и по горам любила лазать. Родилась в селе Орнек Северо-Казахстанской области. После вуза получила специальность "учитель географии", вернулась туда же и работала в местной школе. Потом переехала с семьей в Петропавловск. Пока ребенок был маленький, работала в городском детсаду воспитателем. После преподавала в школе. Потом дети выросли, и мы за ними переехали в Астану, здесь я тоже успела поработать в школе №38". Роза Бекмаганбетова, тренер по йоге

Фото: instagram/roza_yoga_star

По ее признанию, занятия йогой она начала после 60 лет, когда появилось время, но главной причиной стало ухудшающееся здоровье. В 2017 году ей поставили сразу несколько диагнозов: грыжу, протрузию и смещение позвоночника. Она перенесла операцию, и в позвоночник ей установили металлоконструкцию. Врачи посоветовали занятия йогой. Так она впервые оказалась в фитнес-зале.

"Три месяца я просто сидела на лавочке и смотрела на других. Не могла даже встать в довольно простую позу "собака мордой вниз" – все тянуло, поясница болела. Но тренер говорил: "Раз пришли – делайте хоть что-нибудь". А еще мне мешал языковой барьер – я мыслю и говорю на казахском, а занятия шли на русском. Я не могла объяснить свои мысли и чувства тренеру". Роза Бекмаганбетова, тренер по йоге

Фото: instagram/roza_yoga_star

Но постепенно она втянулась в занятия и около семи лет занималась под руководством различных тренеров. Кроме йоги, был и тренажерный зал, и бассейн, и стретчинг. Но однажды она задумалась.

"А ведь я уже все умею, всему научилась. Почему бы и мне не работать как тренеру? Что в этом такого? Это же не сложнее, чем получить высшее образование и преподавать географию в школе. Так я получила сертификат тренера и начала преподавать сама". Роза Бекмаганбетова, тренер по йоге

Фото: instagram/roza_yoga_star

Сегодня у нее уже 6-7 групп, где занимаются женщины разных возрастов, как стар, так и млад.

"Заниматься лучше в зале, в коллективе. Потому что ты смотришь на других людей. Есть такая штука – коллективная динамика называется. Ты подтягиваешься до уровня других, учишься у них, стараешься, где-то соревнуешься: а чем я хуже? Еще людям бывает лень, многие думают – лучше таблетку выпить. А я выбрала зал". Роза Бекмаганбетова, тренер по йоге

Фото: instagram/roza_yoga_star

Она следит за питанием, пьет зеленый чай и воду, в ее рационе присутствуют айран, сыр, сметана, творог, мясные бульоны, вареная курица и разные крупы. Обязательно ест яйца, обычно два в день. В обед позволяет себе вкусный казахский чай с молоком. Особых диет нет – есть режим и забота о себе. Вечером, если очень хочется есть, она "обманывает" мозг кисломолочными продуктами. На ночь не переедает.

"Йога чем полезна? Мы на йоге часто стоим на голове, а когда стоишь на голове – кровь приливает к мозгу, кровообращение улучшается, мысли становятся яснее. Это же терапия! Мы же только на ногах ходим. А надо уметь на голове стоять. Это полезно. Плюс йога дает душевное спокойствие. И еще – чем старше возраст, тем хуже работают мышцы. А растяжка дает гибкость. А гибкость мышц – это молодость. Поэтому их надо тянуть. Это важно". Роза Бекмаганбетова, тренер по йоге

Фото: instagram/roza_yoga_star

На занятиях она часто подходит к ученикам и поддерживает их, помогает им. По ее мнению, на тренировках важна не только теория, которую можно посмотреть и в интернете. Главное здесь – практика. Наша героиня преподает йогу уже четыре года. И даже стала телезвездой – ведет уроки йоги в утренней программе на одном из телеканалов Казахстана.