"Когда деревья были большими": художница акварелью оживляет старинные здания Алматы

Если послушать старшее поколение, они с особой любовью вспоминают Алматы из их молодости. Будто город тогда "дышал в полную грудь" и жил в спокойном темпе. Об этом свидетельствует сохранившаяся старинная архитектура, сотканная из множества деталей, как настоящее произведение искусства.

Именно такой город, который называют "золотой колыбелью" истории и культуры, изображает на своих холстах горожанка Елена Иоктон. Zakon.kz предлагает прикоснуться к живой истории, которая все еще хранится на улицах современного Алматы.

Елена Иоктон с детства мечтала стать знаменитой художницей, потому что ее рисунки отличались глубокой мыслью и четкой передачей. Она развивала свой талант в художественной школе, потом успешно окончила худграф в институте. Работала в самых разных жанрах и техниках, и картины получались весьма похвальными. Но затем взяла паузу, которая продлилась 20 лет.

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"20 лет была мастером татуажа. Рисовала красоту на лице: губы, веки, брови. Но после операции на позвоночник врач запретила этим заниматься. Как-то листала соцсети и заметила, что все делятся своей жизнью и опытом, тогда и я загорелась желанием рассказать о себе. Полетела в Испанию на мастер-класс, показала аудитории свое творчество, и все завертелось". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

Больше 10 лет художница пишет картины акварелью. По ее словам, этот материал самый сложный и капризный в изобразительном искусстве, по силам он только настоящим мастерам и трудоголикам, которые не терпят ошибок.

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"Я могу писать что угодно и работать в любой технике. Но на акварели остановилась, потому что это самый сложный вид изобразительного искусства. Допустим, масло или акрил всегда можно исправить, а акварель этого не терпит. Как на бумаге потекло, так и легло. Тут действительно нужен профессионализм и опыт". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

Излюбленная тема Елены Иоктон – старая Алма-Ата. Она искусно передает богатую историю, мистику старого города и детализированную архитектуру, которая уже, вероятно, никогда не повторится. Многие ее "герои" уже исчезли. То и грустно, что в современном мире легче снести шедевр, чем его возродить.

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"Алматы – мой родной город. Старая архитектура возвращает меня в детство. Я прогуливаюсь по городу, фотографирую интересные здания, возвращаюсь домой и на одном дыхании переношу увиденное на холст. Сначала это были красивые балкончики, потом обшарпанные стены. Допустим, в районе Никольского рынка были перекосившееся двухэтажные домики с потертой штукатуркой. Я написала их и назвала "Портрет дома", потому что эти окна и балконы, – как живые глаза, следящие за происходящим. На днях проходила мимо них и увидела, что строение отремонтировали. Да, красиво, чисто, и все замечательно, но интерес уже не вызывает. Так и с современной архитектурой, она не вдохновляет живописцев. Люблю писать тени, поэтому, когда солнце освещает, выискиваю и ловлю моменты. В основном пишу по своим фотографиям в своей студии. А на пленэре очень сложно, потому что бумага сохнет. Дома все-таки можно феном подсушить, или напротив, подмочить". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

54-летняя художница с ностальгией вспоминает, что город ее детства был уютным, чистым и спокойным.

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"На каждом шагу была зелень. До боли знакомы фильм и выражение "Когда деревья были большими". Не было высоток, мало машин, спокойно. В парк Горького ходили, как на праздник, с бантами и шарами. Недавно заглядывала в зоопарк, хорошо там все реконструировали, но все равно грустно, все загажено ларьками". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

Несмотря на то, что художница посвятила старой Алма-Ате больше 60 своих произведений, она считает, что ей есть над чем еще работать. Большинство мотивов хранятся в "золотом квадрате".

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"Если взять последнюю работу, я ее вчера выставила – это дом купца Шахворостова, который на улице Фурманова. У него интересная история. Здание построено в 1890 году по проекту архитектора Андрея Зенкова. Сначала оно было национализировано, и в нем располагались различные госучреждения, после использовалось, как медицинское училище, далее он стал музеем, было в нем и посольство США, и консульство Франции. В "золотом квадрате" шикарные здания остались. Еще хочу написать зеленый домик на Фурманова-Курмангазы. Очень много красивых домов, в которых живут старожилы". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

Акварелистка третий год переносит свое творчество в календари. Считает, раз творчество с рук мастера не всем по карману, пусть дома ценителей искусства украшают принты.

Фото: из личного архива Елены Иоктон

"Интересно, что с удовольствием берут не только патриоты города, но и переехавшие за границу казахстанцы. Говорят, не только память к сердцу, но и радость для души – с теплом смотреть на знакомые улочки и утолять тоску. Особенно к Новому году постоянно бегаю на почту и отправляю то в Канаду, то в Германию, то в Израиль, то в Испанию или еще куда-то". Елена Иоктон

Фото: из личного архива Елены Иоктон

Современные стеклянные и бетонные застройки, которые больше напоминают муравейник, возможно, вдохновят будущее поколение художников на новые шедевры. Но смогут ли они разглядеть в них душу города и многогранную историю? А пока, вглядываясь в старинный облик Алматы, можно с гордостью говорить о его культурном и историческом богатстве, отражающем дух "города яблок".