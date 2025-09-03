Одной рукой мед собирает, другой – лайки: жительница Алматинской области рассказала, каково быть пчеловодом

Сейчас молодежь стремится заработать быстрых денег, особенно если обладает привлекательной внешностью. А вот красавица из Алматинской области Аиша Рустамова занимается пчеловодством. Она делится, что заботиться о пчелах – титанический труд. Однако результат сладок – мед.

Zakon.kz побеседовал с девушкой и узнал, насколько в Казахстане развито это дело.

28-летняя Аиша Рустамова живет близ Каскелена. По образованию она медик, однако вот уже почти пять лет с большой любовью и особым интересом заботится о пчелах. Даже ради красоты во дворе частного дома завела улей, чтобы жужжание насекомых придавало особую атмосферу.

"⁠С пчелами знакома очень давно, но в 2021 году посетила пасеку друга семьи Павла Коновалова. Именно с этого визита стала активно там работать, изучать и просвещать людей. Тогда сразу же занялась семейной пасекой. В основном ее веду я, но физически потянуть все невозможно, поэтому иногда мне помогает пасечник с откачкой меда. Это самый сложный процесс в моей работе. Сбор меда производится в солнечный день. С утра до вечера под палящим солнцем в плотном защитном костюме, в перчатках несколько дней подряд производится сбор рамок, подходящих для откачки, что требует терпения и крепкого здоровья". Аиша Рустамова

Фото: из личного архива Аиши Рустамовой

В прошлом году у себя на пасеке девушка насчитала больше 500 ульев. Это в основном среднерусская пчела. Выбор породы произошел не просто так, а из-за следующих факторов:

ранний вылет из улья в поисках корма;

устойчивость к клещу;

переносят зиму при нашем климате;

хороший запас меда, средний сбор пыльцы, прополиса, нектара;

менее агрессивные.

"Если говорить про жизнедеятельность пчелы, в первую очередь стоит отметить их деление на классы: матка и королева. Самая главная задача всей семьи в улье – сохранить комфорт и жизнь королевы. Для этого есть рабочие пчелочки (они все девочки), в их обязанности входит сбор нектара, охрана улья и меда, уход за маткой и личинками. Трутни необходимы для спаривания, чтобы матка отложила личинки. Впоследствии рабочие пчелы их выгонят из улья. Матка может жить до пяти лет, продолжительность жизни рабочей пчелы зависит как от ее роли в семье, так и от вида. Рабочая пчела, которая родилась весной-летом, попадает в самый активный загруженный период сбора меда. Уже через 2-5 недель ее крылья травмируются, и она погибает. А вот те рабочие пчелы, которые появились осенью, как раз будут зимовать и вылетят из ульев весной в поисках корма". Аиша Рустамова

Фото: из личного архива Аиши Рустамовой

Аиша Рустамова уточнила, что пчелы не собирают мед, как считают многие, а производят его. Мед – это процесс ферментации нектара в зобиках рабочих пчел, которые совершают облет и сбор нектара. ⁠Качество меда определяет ветеринарный контроль, сдача образцов в лабораторию, отсутствие подкормки сахаром как минимум за месяц до сбора.

"Мед имеет свойство "садиться", так из жидкого светлого или даже темного меда через время вы можете обнаружить густой светлый осевший продукт. Свойств своих он не теряет. Осевший он или нет – неважно, самое главное, чтобы был не на солнечном свету, не в холодильнике и в закрытой таре. Если все эти условия соблюдены, нектар может храниться десятки лет, на теряя своих свойств". Аиша Рустамова

Цена меда зависит от того, насколько качественно он собран, вызрел, как в последующем его хранят. Даже самый прекрасный мед можно испортить неправильным сбором и хранением. На местном рынке его стоимость при закупе оптом варьируется от 1800 тенге за кг, а где-то даже еще ниже, что очень плохо влияет на развитие фермерства пчеловодов, делится собеседница.

"Хороший пчеловод обязательно подкармливает пчел, если сезон был бедным на урожай, не забирая весь мед из улья. А если и его недостаточно, то необходимо задавать интервально в кормушки мед, который был собран ранее (чаще всего это прошлогодний остаток)". Аиша Рустамова

Фото: из личного архива Аиши Рустамовой

Пчеловод пояснила, что для занятия этой деятельностью необходимы:

знания об устройстве взаимодействия семьи в улье;

знать анатомию для того, чтобы понимать свойства их тельца, то, как с ними работать, чтобы не навредить;

базовый набор инструментов;

защитный костюм;

дымарь для выкуривания;

несколько специальных ножей – ручной или электрический для вскрытия сотовых ячеек;

можно использовать медогонку для более быстрого извлечения меда из сот, но также есть способ самотека;

сито для процеживания меда, чтобы отделить воск и возможные примеси, как погибшие пчелы при сборе меда, хотя их крайне мало.

"Пчелы бывают агрессивными, но это в определенный момент (время суток, сезон года). Также их может спровоцировать запах: резкие запахи духов, кремов, дезодоранта, сигарет. Всем роем они не нападают, как мы привыкли видеть в фильмах или мультфильмах". Аиша Рустамова

Интересный факт: пчелы не впадают в спячку. Они собираются в "клубок" вокруг королевы, согревая ее своим теплом, защищая от холода или голода. Как только наступает похолодание, пчелы становятся экономными в плане еды, для того чтобы еды хватило в прок, до наступления тепла.

Пчеловодство плохо развито в Казахстане, признается алматинка. Наличие дешевых импортных аналогов, заменителей неизвестного качества, не являющихся порой по составу медом, вовсе отбивает желание заниматься этим делом. Это нелегкий труд, требующий усердия, постоянного контроля, а также времени на получение знаний и навыка.

"В Алматы и области не так много людей, кто занимается этим в молодом возрасте. Остались ветераны, и мало кто перенимает их опыт, что тревожно. И все из нас здесь не ради выгоды, а по любви. Это начинается с хобби и плавно переходит в пчеловодское агрофермерство. Здесь нет быстрого заработка, на то и мед сладок, поскольку испытан временем". Аиша Рустамова

По словам пасечника, изменение климата пагубно повлияло на пчеловодство в нашем регионе. Резкое повышение температуры привело к засухе. По этой причине пострадали медоносные растения, поэтому пчелы стали меньше собирать мед, плохо переносить зиму, из-за чего численность семей пошла на спад по сравнению с 2021 годом.

"Экология и климат неразделимы. Климатические условия меняются, а вместе с ними меняются флора и фауна. Жизнь пчел в настоящее время укорачивают внешние факторы, такие как отсутствие кормов и использование инсектицидов для обработки растений. Вмешательство человека, погодные условия и климат также немаловажны. Благодаря развитию фармацевтики отступили болезни и паразиты, но только для "фермерских" пчел. А дикие семьи продолжают страдают от этого. Думаю, в этом году у нас пасека не уменьшится, возможно, останется на том же уровне". Аиша Рустамова

Фото: из личного архива Аиши Рустамовой

⁠Маркетинг навязал нам разные мифы, сетует пчеловод, будто существует мед для желудка или горла, вплоть до того, что есть специальный нектар от простатита. Такого не бывает. Просто польза этого сладкого продукта настолько велика, что он в любом случае будет благоприятно воздействовать на организм. Главное, чтобы на него не было аллергии.