Съел – беги: почему китайские сладости, вызывающие диарею, стали модными среди школьников

В социальных сетях у молодежи появился новый тренд – есть китайские конфеты, которые вызывают диарею. Корреспондент Zakon.kz поговорил с врачом, чтобы выяснить, какие ингредиенты вызывают слабительный эффект и как это может отразиться на здоровье.

Китайские конфеты, которые прославились своим необычным "побочным эффектом", активно расходятся в алматинских магазинах и киосках. Яркие упаковки, необычные вкусы и мода в TikTok делают их особенно популярными среди подростков. Дети едят эти сладости горстями и даже устраивают соревнования – кто дольше выдержит без похода в туалет.

Правила в этих конкурсах достаточно простые. Компания друзей одновременно съедает несколько драже и ждет, у кого первым "забурлит в животе". Побеждает тот, кто последним побежит в уборную. Есть и более "экстремальный" вариант. Парень должен при друзьях зажевать несколько конфет и пойти в гости к девушке, которая ему нравится. Проверка засчитывается, если он вернулся к ним, ни разу не попросившись в туалет. Самый "крутой" уровень – съесть больше пяти конфет на голодный желудок прямо перед уроком и просидеть до звонка, не покидая класса. Подростков смешит результат, но о последствиях для здоровья мало кто задумывается.

Какие они на вкус?

В торговых точках Алматы эти конфеты действительно разбирают быстро. Стоят они в магазинах около четырех тысяч тенге за упаковку. На маркетплейсах такие же драже продаются немного дешевле – около трех тысяч тенге. При этом некоторые любители сладкого считают, что этот заграничный десерт совсем не стоит этих денег.

"Если честно, я даже не знала, что эти конфеты имеют такой эффект. Впервые попробовала их в маникюрном салоне, когда ждала своей очереди на процедуру. Привлекла яркая обертка. По цвету конфета белая, ее вкус мне не понравился, как будто жуешь еле сладкий активированный уголь. Наверное, поэтому меня и спасло от проблем с желудком. Я заметила, что текстура конфеты очень странная. Видно, что в ней очень много химии. Складывалось такое ощущение, что если поднести к ней спичку, она будет гореть. Могу сказать, что даже если бы они продавались по очень низкой цене, я бы их не купила ", – рассказала алматинка Асем.

Почему такой эффект?

Врачи-нутрициологи отмечают, что большая часть подобных сладостей выпускается с надписью "без сахара" или "низкокалорийные". Вместо обычного сахара производители используют сахарные спирты – сорбит, мальтит, маннит, ксилит, эритрит.

На упаковке их можно увидеть в составе или под маркировками Е420, Е421. Эти компоненты добавляют, чтобы придать сладкий вкус без повышения калорийности.

По мнению кандидата медицинских наук Елены Ушанской, именно эти ингредиенты, даже в малых дозах, очень плохо влияют на пищеварительную систему и могут привести к расстройству работы желудочно-кишечного тракта.

"Сахарные спирты плохо всасываются в кишечник. Когда их слишком много, они "тянут" воду в просвет кишечника и стимулируют его перистальтику. В результате появляются вздутие, урчание, боли и диарея", – рассказала Елена Ушанская.

Специалисты также предупреждают, что, кроме сахарных спиртов, похожие реакции могут вызвать:

синтетические красители,

ароматизаторы,

некачественные жиры, например, дешевые заменители какао-масла.

Почему такие сладости особо опасны для детей?

Некоторые взрослые обычно думают, что если в кондитерской продукции содержатся сахарозаменители, то ее можно употреблять без ограничений, но, как правило, они всегда могут остановиться вовремя. А вот дети часто не ограничиваются одной конфеткой и могут съедать более 4-5 драже за раз, получая ударную дозу химических добавок, которые сильно бьют по неокрепшему организму.

"Для детей и подростков такие продукты особенно опасны, потому что у них кишечник чувствительнее, чем у взрослых, и потеря жидкости при диарее может быстро привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и болям в животе", – рассказала специалист Елена Ушанская.

Врачи отмечают, что если съесть случайно и немного, то ничего страшного, эффект проходит сам. Но если дети регулярно устраивают подобные "соревнования", последствия могут быть более серьезными и точно до добра не доведут.

Конфеты – дело приятное, но во всем нужна мера. Есть их без остановки – все равно что подливать масло в огонь. Избыток сладкого может преподнести "сюрпризы" во взрослой жизни. Так что пусть конфеты остаются радостью, а не испытанием для неокрепшего организма.