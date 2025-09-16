Баланс в руках: сколько времени школьник должен проводить за экраном

В мире детей экран стал окном в реальность. Они попадают в цифровую вселенную раньше, чем учатся завязывать шнурки. В ХХI веке их стало так много, что глаза не успевают моргать: смартфон, планшет, ноутбук, умные часы.

Zakon.kz поговорил со специалистами, чтобы выяснить, сколько времени школьник должен проводить перед экраном. Где та грань между полезным цифровым опытом и бескрайним болотом пассивного потребления?

Это словно тонкая тропинка, идущая по краю экрана. С одной стороны – яркие горизонты знаний, творческих открытий, интерактивного обучения и вдохновения. С другой – воронка бесконечного и бессмысленного просмотра ленты, автоплей-видео и "еще одной катки перед сном". Потреблять контент, конечно, нужно, но полезный и в дозированных количествах. Но стоит зазеваться, и тропинка уходит под воду, и школьник уже по колено в болотце мемов, клипов и бездумных просмотров.

Кольцо активности: из чего состоит экранное время детей

Экранное время ребенка – это цифровое кольцо активности, как в умных часах. Только вместо шагов, тренировок и минут на ногах тут, к сожалению, совсем другие категории.

Источник: The Common Sense Census 2025. Инфографика: Zakon.kz

По данным исследования The Common Sense Census 2025:

60% кольца занимает просмотр видео и ТВ – это тот самый тихий гипноз светящегося прямоугольника, где реальность заменяется мультяшными мирами, челленджами, блогерами и бесконечными соцсетями.

26% – игры. Для детей это цифровые джунгли, в которых легко потеряться. Герои бегут, враги нападают, левелы не пройдены. Мозг в игре, тело на диване.

Оставшиеся 14% делятся между:

чтением с экранов – 4% ;

; видеочатами – 4% ;

; социальными сетями – 2% ;

; домашними заданиями – всего 1% ;

; и прочими делами – 3%.

Иными словами, все полезное – в самом узком сегменте кольца. Основное время – это пассивный просмотр и игры, которые полностью заполняют "кольцо активности", но активности там, увы, минимум.

Мы поговорили с учителем русского языка и литературы, педагогом-мастером, классным руководителем специализированной школы-гимназии №12 имени Ш. Валиханова Алией Ахметжановой. Она разъяснила, насколько пагубно на учебный процесс влияет проведенное долго за экраном время.

"У детей растет зависимость от социальных сетей. Чем они становятся старше, тем дольше проводят времени за экраном. Гаджеты мешают учебному процессу, но не всегда. Иногда мы сами разрешаем использовать их, когда идет работа с текстом или нужно найти какую-нибудь информацию. Конечно, все зависит от того, как используется время, с пользой или нет", – рассказывает учитель Алия Ахметжанова.

Есть и положительные, и отрицательные стороны. К положительным относится доступ к учебным материалам и различным онлайн-ресурсам, благодаря которым дети могут обучаться дистанционно.

"Однако, мне кажется, отрицательных сторон гораздо больше. Это перегрузка, утомляемость, ухудшение внимания и значительное снижение концентрации. Появляется сильная зависимость от гаджетов, и дети перестают контролировать свое время. Если учитель не следит за этим, ученики могут сидеть с гаджетами весь урок и даже на перемене не замечать, что происходит вокруг. Все это, конечно же, влияет на снижение успеваемости". Учитель, педагог-мастер Алия Ахметжанова

Сколько именно времени дети проводят за экраном

Согласно данным исследования, дети в возрасте от 5 до 8 лет уже проводят в среднем 3 часа 28 минут в день перед экраном. Это почти как фильм "Титаник"... каждый день. А ведь с возрастом экранная зависимость только усиливается, у подростков она может достигать и 5-7 часов в сутки.

"Длительное пребывание за гаджетами, особенно с небольшим экраном, оказывает значительное влияние на органы зрения. Постоянное мелькание пикселей также влияет на нервную систему. Особенно это опасно для детей, склонных к судорожным состояниям или имеющих очаги судорожной активности", – рассказывает кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

В таких случаях визуальные раздражители могут провоцировать приступы. Даже если ребенок относительно здоров, постоянное использование гаджетов все равно оказывает возбуждающее воздействие на нервную систему.

"Ситуация усугубляется, если дети просматривают агрессивный контент: видео, фильмы, игры с элементами насилия. Это повышает нервное напряжение и может вызывать нежелательные поведенческие последствия. Такие дети нередко испытывают трудности в социализации. Им сложно общаться со сверстниками, они становятся замкнутыми", – объясняет врач Жанар Нургалиева.

Кроме того, постоянное использование гаджетов негативно влияет на восприятие окружающей среды, ухудшает память и может приводить к различным когнитивным нарушениям. Но реальность такова, что экран стал второй няней, третьим глазом и четвертым родителем.

Экран – это не враг

Он может быть помощником, учителем, проводником. Главное – не дать ему стать повелителем.

"Полезный контент, например, логические задачи, может развивать память, внимание и мышление у детей с раннего возраста. Однако агрессивные или небезопасные материалы нередко приводят к негативным последствиям. Длительное экранное время связано с задержкой речи, снижением когнитивных способностей, недостаточной социализацией и малоподвижностью. Это, в свою очередь, может вызывать отставание в физическом развитии и проблемы со здоровьем", – поясняет кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

Вопрос не в том, чтобы полностью исключить экраны. Это утопия, да и в целом в реалиях ХХI века в какой-то степени это регресс. Вопрос в том, кто управляет временем: ребенок и родитель или экран?

"Как педагог и классный руководитель, я советовала бы родителям помочь детям найти баланс между гаджетами и учебой через дисциплину и личный пример. Важно, чтобы гаджеты использовались не только для игр, но и в образовательных целях. Необходимо соблюдать режим дня: выделять время для учебы, отдыха и разумного использования телефонов. Поощряйте активный образ жизни: спорт, кружки и прогулки. При этом не забывайте, что дети во многом копируют поведение взрослых. Если родители сами проводят много времени в телефоне, требования к детям могут восприниматься не всерьез", – резюмирует учитель Алия Ахметжанова.

Гаджеты – это как специи. В меру они улучшают вкус жизни, но в избытке могут испортить главное блюдо – детство. Настройте рецепт вместе с ребенком и получите гастрономический баланс.