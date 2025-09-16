#АЭС в Казахстане
Статьи

Цель – Олимпиада: 9-летний борец из Алматинской области восхищает крутыми трюками

Цель – Олимпиада: 9-летний борец из Алматинской области восхищает крутыми трюками, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 17:35 Фото: из личного архива Ерлана Жарасова
Человека видно с детства, говорят мудрецы. Глядя на 9-летнего жителя Алматинской области Али Махмута, можно пророчить ему большое будущее. Zakon.kz предлагает оценить головокружительные трюки мальчика.

9-летний Али Махмут живет в поселке Талдыбулак Талгарского района. Растет в дружной семье: с папой, мамой, старшей сестрой и двумя младшими сестрами. Свое призвание ребенок нашел в вольной борьбе.

"Мы думали, в какой бы спорт его отдать, а потом увидели достижения его названых братьев Мадияра и Мираса. У них было много медалей, поясов и кубков. И тоже заинтересовались вольной борьбой. У нас не спортивная семья, но прадед был хорошим борцом, вот, видимо, гены помогли", – говорит отец мальчика Ерлан Жарасов.

Али с пяти лет занимается вольной борьбой. В нем есть отличительная черта: сильный характер и дисциплина, которые помогают ему добиваться поставленных целей.

"Когда Али впервые вступил на татами, он был самым обычным ребенком. Не мог ни отжаться, ни подтянуться. Характер у него боевой, но тем временем – очень добрый, ответственный и целеустремленный. А еще трудолюбивый, всего добивается упорным трудом. Его тренирует Александр Гольцман, который намерен вырастить из него достойного спортсмена и Олимпийского чемпиона".Ерлан Жарасов

Несмотря на плотный график: пять дней тренировок в неделю, борец с удовольствием посещает зал. Он любит не только броски, но и сложные трюки, как сальто.

"Сальто сын начал учить с пяти лет и вот только стал делать их вперед, назад, боковые. Может прыгать вверх в полный рост. Когда видит новые приемы, настойчиво стоит на своем, тренируется, пока не выполнит это в чистом виде. Сначала на соревнованиях был призером, но постепенно стал чемпионом. Сейчас он кандидат в мастера спорта. Побеждая, он никогда не хвастается, а при поражении старается работать над ошибками вместе с тренером". Ерлан Жарасов

Преуспевает спортсмен и в учебе. Он ученик 4-го класса школы №46 в поселке Талдыбулак. Только по двум предметам – хорошист (русский и английский языки), а по остальным отличник. Любимый предмет у него математика.

Борец активно ведет в соцсетях страничку, в которой делится своими достижениями и на личном примере дает мастер-классы для новичков.

"Соцсети мы ведем с первых его соревнований. Сын рос на глазах у аудитории. Сейчас у него 19,5 тыс. подписчиков. Он сам предлагает идеи для контента, но тема у нас одна, и это спорт. Если же в школе и на тренировках он самый обычный Али, то на соревнованиях его узнают, даже появились фанаты, которые просят совместное фото. Но, к сожалению, встречаются и хейтеры. Люди, не понимая, что это еще ребенок, пишут разные гадости, кидают ему вызовы. Мы их просто блокируем, чтобы не смотрели наши ролики".Ерлан Жарасов

Несмотря на юный возраст, Али Махмут полностью осознает, что такое Олимпиада, и мечтает в будущем стать ее чемпионом, чтобы поднять казахстанский флаг на мировой арене. А пока вольник упорно трудится и берет пример с таких кумиров, как Акжурек Танатаров, Нуркожа Кайпанов и Ризабек Айтмухан.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
