Выбегают из дыр на дорогах и играют друг с другом: алматинцы шокированы нашествием крыс

Алматинцы жалуются на нашествие крыс. Грызунов замечают не только возле мусорных баков, они свободно бегают по улицам и тротуарам. Причиной такой аномалии эксперты называют активную застройку города, сообщает Zakon.kz.

Жители Алматы рассказали КТК, что обычная прогулка превратилась в настоящую борьбу за спокойствие. Грызуны бегают буквально под ногами и не спешат прятаться:

"Мы прям сидим тут на лавочках, и они под ногами уже пробегают. Их даже видеть страшно. Они тут ходят и ловят голубей", – пожаловалась алматинка Гульназ Жаксылык. "Каждый день их видим. Крысы, мыши каждый день здесь ходят. Насчет дезинфекции – я вообще не видел. А вообще это может быть опасно для детей", – рассказал Мирас Кайратов. "Крысы часто бегают. Выбегают из дыр на дорогах и играют друг с другом на тротуарах, в траве. Это же очень опасно, они столько болезней переносят. Дети маленькие. Если их тронут, те могут укусить", – отметила Гульжахан Мынбаева.

Как напоминает телеканал, крысы могут переносить лептоспироз, сальмонеллез, чуму и псевдотуберкулез. Однако эксперты уверяют, что панически бояться грызунов не стоит, объясняя ситуацию тем, что в данное время у них активный период размножения. А климат Алматы делает город идеальным местом для их обитания. Вот только если раньше крысы предпочитали скрываться в подвалах, то сейчас смело выходят наружу. Одной из главных причин такого поведения называют активную застройку.

"Чаще всего это климат идет, и также антисанитария. И также расширение инфраструктуры нашего города. Так как идут микротолчки. Землетрясения, можно сказать, из-за вибрации земли, когда идет стройка, допустим. Грызуны из-за этого, можно сказать, меняют свое местожительство. Крысы сами по себе не опасные существа. Они могут быть опасны только тогда, когда их завести в угол или же, допустим, бегать, нападать на них. У них включается инстинкт самосохранения, и они начинают уже потом кусать". Старший дезинструктор ТОО "Эко Сервис Алматы" Владислав Лобовиков

Активно бороться с грызунами в Алматы начали 1 сентября. Дератизацию уже закончили в Алатауском, Жетысуском и Медеуском районах. Теперь идет обработка Алмалинского. До конца этого месяца власти планируют завершить работы в оставшихся районах.

Отмечается, что истребляют крыс с помощью специальной пищевой ядоприманки. Отраву раскладывают в труднодоступных местах, где обычно и обитают грызуны: под деревьями, в арыках и вдоль дворов. Яд начинает действовать моментально: сначала у хвостатых появляется асфиксия, жажда, они разбухают. И погибают в течение 5-14 дней – в зависимости от размера животного. По словам специалистов, крысиный яд абсолютно безопасен для собак, кошек, скота и человека. Даже если питомец попробует отраву, ему ничего не грозит. Действие яда рассчитано только на массу тела грызуна, уверяют дезинфекторы.

"Этот яд едят только крысы. Кошки, собаки даже если попробуют, то выплюнут. Пока других способов, кроме яда, нет. Но он эффективен, и после него тушки крыс не имеют запаха, как обычно это бывает. Обработка проводится дважды в год – весной и осенью. Обрабатываем 47 тыс. га земли: зеленые зоны, реки, водоемы, арычные сети. Также обрабатываем 138 тыс. жилых домов. А еще бесплатно раздаем отраву жителям частных домов". Дезинфектор ТОО "Эко Сервис Алматы" Серикбай Ахметов

Чтобы предотвратить размножение грызунов, горожанам советуют соблюдать чистоту: не выбрасывать мусор на улицы и не оставлять отходы вдоль контейнеров. При обнаружении крыс специалисты советуют обращаться в районный акимат.

Ранее сообщалось, как центр Усть-Каменогорска превратился в рассадник грызунов.