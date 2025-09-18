#АЭС в Казахстане
Статьи

Выгодно и бизнесу, и заключенным: как труд помогает преступникам быстрее выйти на свободу

Костанай, учреждение №38, колония, цех, производство , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Ключевой проблемой для администрации колоний Казахстана является трудоустройство осужденных. Даже если на территории есть помещения для размещения производственных цехов, то зачастую здания требуют ремонта. Как минимум капитального, сообщает Zakon.kz.

В Костанае в учреждении №38 сегодня около 1000 заключенных. Примерно 40% из них трудоустроены на предприятиях, расположенных на территории колонии. Здесь уже больше 20 лет работает цех по производству крупяных изделий, много лет производят юрты и все внутреннее убранство степного жилища.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Есть предприятия, занимающиеся изготовлением изделий из дерева и металла: от деревянной посуды и мангалов до беседок и остановочных павильонов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:29
Как в колониях Кызылординской области осужденные встают на путь исправления и начинают зарабатывать

Жители региона даже не подозревают, что часть мусорных контейнеров, а также заметный объем хозяйственного мыла в госучреждениях производят именно в этой колонии. Всего на ее территории действует 22 предприятия: три ТОО, остальные – ИП.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Сергею 28 лет, восьмой год он отбывает наказание. Около шести лет работает, выплачивая свои долги по гражданскому иску. Погасил почти две трети долга.

"Поначалу работал в крупяном цехе. Но чуть позже перешел в цех по деревообработке. Сейчас изготавливаю столы, нарды. Числюсь разнорабочим. Это ручной труд, но мне нравится возиться с деревом. Осталось выплатить около 500 тыс. тенге, и можно подавать на условно-досрочное", – рассказал молодой человек.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На территории колонии мужчины могут получить средне-специальное образование по таким направлениям, как швейное дело, деревообработка и слесарное дело.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Заместитель начальника по общим вопросам учреждения №38 Азат Канафин отметил, что осужденные на месте проходят практику, а после их направляют на работу к одному из предпринимателей.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Уже не первый год руководство колонии и департамента УИС Костанайской области говорят о необходимости расширения производственных площадей. Бизнес далеко не всегда готов инвестировать в подобные территории.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Но в 2025 году по поручению президента из областного бюджета выделили около 100 млн тенге на возведение двух ангаров общей площадью 900 кв м. Строительство начали в сентябре и планируют завершить во второй половине осени.

"Это будут утепленные ангары, с освещением и системой видеонаблюдения. Для осужденных создадут условия для работы. У нас уже сейчас на строительной площадке трудится 10 человек из местных. Не только разнорабочие, но и сварщики, монтажники", – отметил представитель подрядчика Александр Валеев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В будущем, по подсчетам администрации колонии, новые помещения позволят создать до 100 новых рабочих мест. И.о руководителя департамента УИС Костанайской области Ахмет Шуленов в разговоре с корреспондентом Zakon.kz отметил, что режим содержания осужденных в учреждении №38 барачный, а не камерный. Это дает возможность лучше организовать рабочий процесс: бригады можно выводить на производство без сложных процедур индивидуального конвоирования.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Сандугаш Кульмухамедова запустила на территории колонии производство изделий из дерева и металла около года назад. Сегодня подумывает о расширении, в том числе за счет открытия цеха по пошиву кожаной обуви. Как оказалось, в колонии есть несколько нужных специалистов, остальных будут обучать на месте.

"Это очень выгодно. Мы не платим за аренду, только компенсируем коммунальные услуги, плюс зарплата рабочим. Само согласование всех документов и разрешений, когда я заходила сюда, заняло меньше месяца. Год отработав, могу сказать, что здесь вполне комфортно работать: работники не опаздывают, дисциплинированны. Администрация колонии тоже заинтересована в том, чтобы люди не сидели без дела", – отметила предпринимательница.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Обеспечить всех заключенных работой не удается. В некоторых колониях Казахстана это невозможно из-за требований режима содержания. Однако те, у кого шанс на реабилитацию трудом есть, обычно стараются им воспользоваться. 

Дина Тукпаева
