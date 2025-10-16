Не ради хайпа, а из любви: как внучка сделала бабушку из Жанаозена звездой соцсетей

Соцсети – не только красивые фотографии, яркие события, скандальные истории. Это и люди, от которых веет теплом. Пусть они даже понятия не имеют, кто такие блогеры. Zakon.kz расскажет, как простая бабушка из Жанаозена стала любимицей сотен пользователей.

23-летняя Малика Бекесова никогда не думала, что станет блогером. Она считала себя обычной жительницей Жанаозена, которая работает учителем математики в школе №6 и в настоящее время находится в декретном отпуске. Однако ее видео вместе с бабушкой набирают в соцсетях большую популярность. Хотя автор постов понимает, в чем успех, – людям в радость простота и искренность.

"Бабушку зовут Иба ⁠Карашаева, ей 83 года. Она мама моего отца, живет с моими родителями Естаем и Гульзирой. Апашка в 16 лет вышла замуж и всю свою жизнь посвятила семье. Вырастила брата, меня, сестренку и братишку. Пока папа с мамой работали, она делала с нами уроки, ходила на родительские собрания. Я с детства подшучивала над нею, поднимала ей настроение. Первое время в соцсетях у меня было 500 подписчиков. Я стала делиться нашими буднями – это были душевные беседы с апашкой, как вместе готовили. Друзья постоянно твердили, что мы должны стать блогерами. В 2022 году я заявила бабушке, что выйду замуж, и жених принесет 10 млн тенге қалың мал. Это видео внезапно залетело, было много просмотров и комментариев". Малика Бекесова

Ролики внучки и бабушки только о хорошем – это семейные ценности, любовь, взаимоотношения, неподдельные эмоции. Но тем не менее авторам временами прилетает хейт.

"Әжека осознает, что видео выкладываются в соцсети, но не до конца понимает, насколько сейчас развит интернет. Она все время удивляется, как подписчики смотрят наше видео и узнают про новые публикации. Я ей говорю, что люди с удовольствием нас смотрят и пишут хорошие пожелания, на что она отвечает: "Алла разы болсын оларға". Иногда считают, что я не уважаю бабушку, издеваюсь и пользуюсь ею, чтобы стать популярной. Но в видео попадает только 2-3 минуты нашего диалога, многие искренние моменты остаются за кадром. Даже после каждого пранка я объясняю, что это была шутка, прошу прощения, смешу ее". Малика Бекесова

Девушка отметила, что сейчас у прародительницы хорошее здоровье, только имеются проблемы с памятью. Это не внезапная болезнь, а последствия пережитых сложных времен, считает собеседница.

"Я замужем, и у меня есть маленькая дочь. Каждый раз, когда я прихожу навещать апашку, мы будто знакомимся заново. Самое трогательное, что она до сих пор принимает меня за подростка, всякий раз, когда я ей напоминаю, что у меня уже своя семья, – она плачет и спрашивает, куда я так поторопилась с замужеством". Малика Бекесова

Малика признается, что часто встречает людей, которые не ценили близких при жизни, мало уделяли им времени и редко обнимали. Она не хочет совершать таких ошибок и стремится как можно больше разделять свою любовь с родными.

"После того как я вышла замуж и уехала далеко, стала еще больше ценить родных. Для меня важно уважать тех, кто поставил меня на ноги. Бабушка всегда учила меня быть честной, не переходить кому-то дорогу, если дала слово, то держать его. Она запомнится мне светлым человеком, которая любит спорт, читает книги и интересуется политикой. С тех пор как я стала мамой, у меня остается меньше времени на контент. Но тем не менее каждая наша встреча с бабушкой как большой праздник". Малика Бекесова

Молодой математик призывает молодежь относиться с уважением к старшему поколению. Не заглядывать в будущее и не жить прошлым, а ценить настоящее: наполнять сегодняшний день позитивом, любовью и хорошими людьми. И никогда не стыдиться своих стариков.