Тайны облаков и вековая хроника: как рождается прогноз погоды на старейшей метеостанции Астаны

На одной из улиц Астаны уже более века стоит скромное одноэтажное здание из красного кирпича. Это метеостанция, которая когда-то была первой для всего Северного Казахстана. Построенная в 1914 году, она пережила революции, войны, смену эпох и до сих пор служит людям и науке.

Как устроена работа станции и кто "слушает" дыхание неба, узнал корреспондент Zakon.kz.

Метеостанция как архитектурная ценность

Здание метеостанции сложено из красного жженого кирпича. Узорчатая кладка смотрится очень красиво и всегда привлекает внимание прохожих.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Здесь еще сохранились пилястры, арочные окна и декоративный карниз. Несмотря на солидный возраст, строение по-прежнему хранит свой облик. Когда-то здесь работали печи. Сегодня здание отапливается от котельной, расположенной в подвале.



Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Это настоящий памятник научной и архитектурной истории. Под его крышей вот уже более ста лет работают метеорологи, чьи наблюдения помогают миллионам людей строить планы на завтра.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

История метеонаблюдений

Но метеорологические наблюдения в Акмолинске (старое название Астаны) были начаты гораздо раньше, чем было построено здание, – в ноябре 1870 года. В деятельности метеорологов были и перерывы. Например, известно, что между 1885 и 1890 годами станция не работала. Она меняла названия вместе с городом: Акмолинск, Целиноград, Астана. Позже ее переименовали в Нурсултан. Но суть работы всегда оставалась и остается неизменной: давать людям достоверный прогноз.

Сбор данных о погоде основал офицер из Тобольской губернии К. А. Лазарев. В одной из командировок в Омск он приобрел ртутный термометр и барометр-анероид (механическое устройство для измерений атмосферного давления). Соорудил самодельный флюгер, который установил на мачте, – выше всех окружающих зданий, и с 1 ноября 1870 года на территории Акмолинского укрепления заработала первая в Северном Казахстане примитивная метеорологическая станция.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Временем основания станции сам Лазарев считал 1873 год, когда ему Главной физической обсерваторией был выслан полный комплект инструментов для метеорологических наблюдений и инструкция академика Г. И. Вильда.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Выписка из журнала заседания Акмолинской городской думы от 17 декабря 1913 года гласит, что для выбора подходящего места под опорную метеостанцию в пределах Акмолинской области был командирован заведующий отделением Екатеринбургской обсерватории С. Я. Ганнот. Вместе с членом управы им были осмотрены два участка земли у северо-западной окраины города и был выбран один из них, где и стоит сейчас здание.

"На отведенной земле обсерваторией будут возведены строения самой станции и под квартиру наблюдателя, сторожа, а также башня для установки некоторых приборов", – говорится в документах, которые бережно хранят метеорологи станции.

Под здание и метеоплощадку было выделено 2 десятины земли (1 десятина = 1,09 га). И до настоящего времени и сооружение, и поле для наблюдений используются по своему первоначальному предназначению. Сейчас здание станции – объект исторического наследия.

"Пять лет назад его взяли под охрану. Это значит, что снаружи ничего менять нельзя. Также была возвращена изначальная планировка внутри здания, его раньше часто перестраивали, а теперь здесь все, как было с самого начала строительства", – отмечает начальник станции Айна Райыбекова.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В формате 24/7

Ежедневно сотрудники станции выходят на площадку, где измеряют температуру воздуха, влажность, скорость ветра и количество осадков. Результаты наблюдений поступают в общую систему и становятся частью единой картины погоды по стране. Десятки параметров фиксируются круглосуточно.

"Станция работает в режиме 24/7. Это дневные и ночные смены. Данные снимаются каждые три часа", – говорит начальник станции Айна Райыбекова.

Она начинала на этой станции техником-метеорологом в 2012 году, а с 2025 года возглавляет коллектив.

"Я по образованию метеоролог. Окончила Ташкентский гидрометеорологический колледж. До этого работала на станциях в Таразе, где все вели вручную: кодовые телеграммы собирали по книжке и передавали по телефону. А здесь все электронное, и мне пришлось быстро, на ходу, осваивать новые технологии. Но суть работы одна и та же: каждые три часа точно фиксировать погоду", – признается она.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Как расшифровывают язык неба

На площадке у станции – классический метеопарк приборов. Психрометрическая будка (можно посмотреть ниже на видео) с сухим, смоченным, максимальным и минимальным термометрами, осадкомер с калиброванным мерным стаканом, глубинные термометры в грунте на 20, 40, 80 см и 1,60 м. А еще рейки для измерения высоты снежного покрова и флюгер c анеморумбом. Здесь все по науке.

Для фитиля используется именно батист – тонкая ткань, которая хорошо впитывает влагу и поднимает ее из резервуара к колбе термометра. Фитиль не только подает воду, но и создает поверхность для испарения. Когда вода испаряется, колба охлаждается, и показания влажного термометра становятся ниже, чем у сухого. Чем интенсивнее испарение, тем больше разница между температурами. По этой разнице и специальным таблицам определяется относительная влажность воздуха.

Не искушенному в метеорологии человеку наблюдать за работой специалистов довольно интересно. Вот, например, глубинные термометры.

"Глубинные термометры в теплое время "снимаем" восемь раз в сутки – каждые три часа, и ночью тоже. Все данные ежедневно уходят синоптикам по синоптической телеграмме". Айна Райыбекова

Внимание на площадке привлекает еще один любопытный прибор. Это осадкомер, с помощью которого специалисты измеряют количество выпавших осадков: дождя, снега, града или мороси.

Классический осадкомер – это металлическое ведро с воронкой. Влага, которая выпадает с неба, собирается в это ведро. Дважды в сутки наблюдатель переливает воду из сосуда в мерный стакан со шкалой и записывает результат. Для разных типов осадков есть поправки: например, для жидких и твердых. Даже "следы осадков" (когда дно ведра слегка влажное) тоже фиксируются.

Зимой осадкомер помогает измерять количество снега: его тоже собирают в ведро, топят и переводят в миллиметры выпавших осадков.

Это, наверное, один из самых простых, но важнейших приборов метеостанции. Ведь именно он показывает, сколько влаги поступило из атмосферы, а эти данные нужны для прогнозов, для гидрологии и для сельского хозяйства.

Отдельный блок наблюдений – явления погоды и облачность.

"Сегодня низкие стратусы: они не всегда дают осадки, но сейчас идет дождь. Выше видны альтокумулюсы среднего яруса, еще выше – циррусы", – показывает на небо Райыбекова.

Стратусы – это тип слоистых облаков обычно серого цвета, они образуют однородный и низкий слой в атмосфере, напоминают туман или дымку. Альтокумулюсы – высококучевые белые, сероватые или синеватые облака, похожие на гряды из пластин или хлопьев. Они могут сливаться в сплошной покров. А циррусы – это отдельные облака в виде тонких белых нитей. Любой профессиональный метеоролог сходу определит вид облаков.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Осенью и зимой в работу включаются сезонные приборы.

"Зимой мы ставим мерзлотомер – определяем глубину промерзания. Есть и гололедный станок: когда идет дождь и резко холодает, на проводах образуется лед, и мы ведем наблюдение". Начальник метеостанции Айна Райыбекова

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Когда город мешает метеорологам

Главная проблема старейшей станции – окружение.

"Высотные дома занижают скорость ветра и затеняют площадку. Термометр не должен уходить в тень, а у нас с востока тень до тех пор, пока солнце не поднимется выше дома. К вечеру площадка снова раньше времени уходит в тень, и температура отличается от других станций", – описывает проблему Райыбекова.

Сильно изменилась и система ориентиров для оценки дальности видимости при тумане и дымке.

"Раньше мы видели объекты на 10-20 километров, например, шпиль Хан Шатыра или телевышку. По ним давали штормовые: если закрыто – значит, видимость ухудшилась. Теперь самые дальние ориентиры у нас – около 5 километров. А дальше дома закрывают. На левом берегу туман, нам звонят: "Почему не даете явление?". А мы его физически не видим с нашей площадки", – объясняет она.

Из-за затенения часть приборов пришлось переносить.

"Наша первоначальная площадка большее время была в тени из-за построенных рядом жилых домов. Наблюдения могли искажаться. Поэтому нам пришлось сделать новый участок, поближе к зданию станции, перенести психрометрическую будку, осадкомер, также сделали новый напочвенный участок". Начальник метеостанции Айна Райыбекова

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

На службе науки и людей

Станция охотно принимает посетителей.

"К нам постоянно приходят школьные и студенческие группы. Мы показываем приборы, как снимаются наблюдения. Есть и экологический блок: каждые пять дней мы меняем марлевые фильтры, которые собирают пыль и оседающие частицы, и передаем их химикам – это часть контроля загрязнения атмосферы". Начальник метеостанции Айна Райыбекова

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В режиме 24/7 сотрудники станции фиксируют показатели, которые становятся частью общенациональной базы данных. Эти цифры влияют не только на прогноз погоды, но и на работу сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Благодаря работе станции сегодня можно проследить изменения климата за полтора столетия, а еще сохранить память о том, как формировалась метеослужба Казахстана и как на протяжении веков люди учились понимать язык неба.