"Боимся выходить на улицу": как центр Усть-Каменогорска превратился в рассадник грызунов

Жители Усть-Каменогорска жалуются на нашествие крыс, а также на бездействие соответствующих служб. Местные рассказывают, что крысы буквально бегают под ногами. А вечером страшно выйти в магазин или отправить ребенка поиграть во дворе, передает корреспондент Zakon.kz.

"Не наступи на крысу"!

Именно так провожает во двор играть своего 9-летнего сына Ирина Сизова. Женщина с семьей проживает в обычной пятиэтажке почти в центре города – на улице Астана в доме №6.

"Крысы буквально захватили наши дворы! – рассказывает корреспонденту Zakon.kz Ольга. – Сначала они появились на мусорке, потом во дворах и подъездах. А вчера в гости приходила подруга, так они вместе с ней чуть в квартиру не зашли! Вы знаете, я сына во двор отпускаю играть, говорю, ему чтобы далеко не убегал и на крыс не наступил!".

С ней солидарны жильцы и других центральных улиц – Казахстан и проспекта Назарбаева.

"Каждый день мы видим раздавленных грызунов на асфальте. А в вечернее время их просто толпа кишит возле мусорных баков. Уже и днем никого не боятся. Они просто заполонили собою все! Даже под капоты лезут. Соседу, например, тормоза перегрызли", – возмущается житель дома №98/3 по улице Казахстан Сергей.

По словам жильцов, они много раз обращались с жалобами во все инстанции, начиная от КСК, ОСИ и заканчивая акиматом. В ответ их либо направляют в другую инстанцию, либо просто игнорируют.

Как рассказывает Сергей, он лично обращался в местный КСК, но там сказали, что они дератизацией не занимаются, отправили в СЭС, здесь тоже ничем помочь не смогли, направили в акимат, а там, по словам мужчины, просто развели руками. Он и сам потравил бы грызунов. Но боится, так как можно навредить людям и домашним животным.

В свою очередь в местной мусоровывозящей компании "Өскемен-Тазалық" пояснили, что они отвечают за состояние мусорных баков и контейнеров, а вывоз крупногабаритного мусора больше не входит в их обязанности.

"Мы так много говорим о чистоте, а на деле? Мусора везде – по колено! Мусорки просто завалены. Причем баки чистят, смотрят за ними, но тут же рядом гора мусора, ее никто не убирает. Унитазы, стиральные машины, даже диваны со шкафами лежат. Так тут не только крысы – слоны заведутся скоро!" – возмущается Ирина Сизова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Непопулярное решение

Сказать, что жалобы горожан не слышат, нельзя. Меры принимаются. Например, нарушителей, выбрасывающих крупногабаритный мусор, решили вычислять по камерам и штрафовать. Возле самых больших свалок уже установлены первые камеры наблюдения, и даже уже есть первые нарушители.

"Выявлено свыше 30 фактов, когда горожане выбрасывали крупногабаритный мусор. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В целях профилактики и автоматизированного контроля за соблюдением норм благоустройства в Усть-Каменогорске в семи точках установлены видеокамеры, фиксирующие факты оставления твердых бытовых и строительных отходов", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Полицейские уточняют: установленные камеры фиксируют все действия рядом с контейнерами, включая остановку автотранспорта, что позволяет оперативно выявлять нарушения и принимать меры.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Признаться, сами жители не в восторге от такого поворота. И не только потому, что боятся попасть на камеру, а потому что считают, что камерами и штрафами проблему с крысами, заполонившими мусорки, не решить. По их мнению, причина в другом – в захламленных крупногабаритным мусором свалках.

Кстати, в обслуживающей городские мусорки компании даже готовы поставить больше баков под отходы, но, как выяснилось, ставить их просто некуда.

Справедливости ради стоит заметить, что людей все-таки услышали, и в сентябре в городе началась дератизация. Мусорные площадки стали обрабатывать от грызунов. Жители уже готовы ждать результата, но задаются вопросом: а кто решит проблему с вывозом мусора – главным рассадником грызунов?

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Замкнутый круг

Очевидно, что в городе остро назрела проблема вывоза мусора. В ней попытался разобраться юрист Алексей Божков.

"Специально отведенных мест для сбора мусора не предусмотрено, жители по привычке относят его на дворовые мусорки, откуда мусоровывозящая компания его не забирает. Естественно, он там скапливается. Почему-то вывоз на полигон крупногабаритного мусора вменили в обязанности жильцов, но у жителей нет законной обязанности самостоятельно доставлять крупногабаритные отходы на полигон", – пояснил корреспонденту Zakon.kz Алексей Божков.

По словам юриста, согласно требованиям к раздельному сбору мусора, утвержденным приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 2 декабря 2021 года за №482, местные исполнительные органы обязаны организовывать площадки не менее 12 квадратных метров. Эти места должны быть ограждены и иметь твердое покрытие, предназначенное для хранения строительного и крупногабаритного мусора от населения.

"То есть власти на местах обязаны выделить территорию, обустроить ее и официально уведомить граждан о ее назначении как места сбора такого рода отходов. Согласно пункту 17 тех же требований, лица, занимающиеся строительством или ремонтом, должны вывозить строительные и крупногабаритные отходы на специальные, оборудованные площадки", – пояснил Алексей Божков.

Цитируем выдержки из приказа: пункт №17 гласит, что "физические и юридические лица, осуществляющие строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, производят самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специальные места, организованные местными исполнительными органами". А в пункте №19 говорится, что "местные исполнительные органы организуют место площадью не менее 12 кв. м. с покрытием и ограждением для строительных и крупногабаритных отходов, образующихся у физических лиц (жителей)".

Таким образом, проблема мусора и крыс в Усть-Каменогорске – замкнутый круг, в котором крайними остаются жители. Камеры и штрафы частично дисциплинируют горожан, но полностью не решают причину: отсутствие оборудованных площадок и системного вывоза крупногабаритных отходов.

Люди надеются, что чиновники перестанут перекладывать ответственность с одной инстанции на другую и все же предложат реальное решение, ведь речь идет не только о комфорте, но и о санитарной безопасности целого города.