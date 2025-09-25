Тайфун "Рагаса": казахстанцы о проливных дождях, эвакуации и закрытых городах

Рагаса в переводе с филиппинского означает "бурный поток". Но сейчас это слово известно далеко за пределами лингвистических справочников. 18-й по счету и самый разрушительный тайфун 2025 года. Zakon.kz поговорил с соотечественниками, которые стали свидетелями стихии.

Китай

Материковый Китай стоит на пороге мощнейшего удара стихии и спешно мобилизует все ресурсы. Супертайфун "Рагаса" мчится к побережью с ужасающей скоростью, ветер буквально срывает крыши, ломает столбы, валит деревья, как спички. Гигантская воронка движется к густонаселенным районам, превращая города в зоны потенциального бедствия.

Фото: Xinhua/Deng Hua

Мы поговорили с председателем корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инной Рей, она рассказала, как обстоят дела у соотечественников:

"На сегодняшний день в Санья находятся около 800 организованных туристов из Казахстана. Обращений по вопросам эвакуации или экстренной помощи не поступало. По данным наших партнеров, часть рейсов была задержана, однако среди групп наших туристов массовых отмен рейсов не зафиксировано", – пояснила Инна Рей.

Провинция Гуандун, ключевой экономический регион юга Китая, оказалась на пути шторма. Властям пришлось прибегнуть к масштабной эвакуации. Более 2 миллионов человек были вывезены из опасной зоны. Уровень опасности повышен до максимального первого уровня. Об этом сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа".

Фото: Xinhua/Deng Hua

Власти Гонконга во вторник, 23 сентября, объявили о тайфуне 8-го уровня, при котором большинство предприятий и транспорта приостанавливают работу. Более 700 рейсов были отменены, включая рейсы в Макао и на Тайвань.

"24 сентября мы с группой должны были вылетать в Китай, но в связи с супертайфуном тур пришлось отменить. Оформили возврат билетов. В Гуанчжоу была объявлена эвакуация, и мы решили, что лететь в эпицентр стихии попросту нерационально. Город оказался полностью заблокирован: транспорт не ходит, идут проливные дожди, передвигаться невозможно. Местные жители запасаются продуктами и остаются дома. У меня есть коллеги, которые с 22 сентября не могут покинуть Гуанчжоу. Даже доехать до аэропорта у них не получается. Говорят, сегодня ситуация немного стабилизировалась, но сутки город был фактически обездвижен", – поделилась с нами информацией Жамиля.

Обсерватория Гонконга сообщила, что "Рагаса" является самым сильным тропическим циклоном в северо-западной части Тихого океана и Южно-Китайского моря в этом году. Предварительный анализ показал, что он также занимает второе место по силе в регионе Южно-Китайского моря с начала ведения наблюдений обсерваторией в 1950 году, разделяя первое место с тайфунами Саола (2023) и Яги (2024) .

Фото: Xinhua/Deng Hua

"Я сейчас нахожусь в Гуанчжоу. Нас заранее предупредили, просили не выходить из домов, оставаться в безопасности. В целом у нас обошлось почти без последствий: были дожди, сильный ветер, но не критично. Хотя на улицах порывами ветра вырывает деревья, и, честно говоря, выходить сейчас на улицу точно не стоит", – рассказывает Даметкен.

По данным South China Morning, в Гуандуне закрыты школы, рынки, метро. Эвакуированы более 370 тысяч человек. Шэньчжэнь, промышленный и логистический центр региона, временно превратился в город-призрак.

Тайвань

На Тайване "Рагаса" оставил после себя не только поваленные деревья и разрушенные дома, но и трагические цифры.

"В результате удара стихии 14 человек погибли, 34 получили ранения, а более 120 считаются пропавшими. Большинство пострадавших приходится на восточную часть острова, уезд Хуалянь, где проливные дожди привели к переполнению горного водохранилища и прорыву воды", – сообщило Министерство здравоохранения и социального обеспечения Тайваня.

Наиболее пострадавшим регионом стал уезд Хуалянь. Это горная местность на востоке острова, где проливные дожди вызвали переполнение водохранилища. Разрушительный поток прорвался наружу, снося все на своем пути: дома, дороги и людей, передает NHK.

Фото: Xinhua/Deng Hua

Эксперты подчеркивают, что такая разрушительная мощь тайфуна во многом обусловлена изменениями климата и ростом температуры океанских вод. Согласно данным NASA, свыше 90% избыточного тепла, накапливаемого в атмосфере, сосредоточено именно в морях и океанах, именно это усиливает тропические циклоны, делая их сильнее и менее предсказуемыми.

Тайфун "Рагаса" достиг своего максимума в понедельник 22 сентября 2025 года, разгоняясь до скорости ветра около 260 км/ч и став самым мощным штормом пятой категории в 2025 году. Сейчас его сила немного снизилась до четвертой категории, но он по-прежнему представляет серьезную угрозу для густонаселенного побережья Китая.

Супертайфун "Рагаса" вошел в климатическую хронику 2025 года как один из самых разрушительных штормов. Он оставил за собой километры затопленных улиц, оборванных проводов и сломанных деревьев, но что куда страшнее – десятки человеческих трагедий.