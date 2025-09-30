Снег и похолодание надвигаются на Алматы

Алматинцы ожидают в ближайшие дни первый снег. Синоптики предупредили: в городе стремительно снизится температура воздуха и начнутся осадки, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, за последние сутки в городе установился неустойчивый характер погоды.

В связи с этим в вечерние часы 1 октября и в ночное время 2 октября в верхней части Алматы осадки перейдут из дождя в мокрый снег.

"В связи с прохождением фронтальных разделов утром и днем 1 октября, возможно, ожидается выпадение дождя, временами сильного. Также в вечерние часы и ночью 2 октября в верхней части города, в основном в горных районах, ожидается переход в мокрый снег и снег". Даулет Кисебаев

Также синоптик отметил, что следом, когда атмосферные фронты пройдут через регион, на территорию области зайдет поле высокого давления, вытесняя теплые воздушные массы. Таким образом, в городе будет наблюдаться понижение температуры воздуха до +3+5°C.

"В горных районах можно ожидать температуру воздуха еще ниже. В районе горного плато Мынжылки она снизится до -8-10°C", – заключил синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на ближайшие три дня:

1 октября: облачно, утром и днем дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°C, днем с дальнейшим понижением.

2 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +10+12°C.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.

Также РГП "Казгидромет" распространили информацию о штормовом предупреждении:

"1 октября днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области – временами туман. Ветер восточный, на севере, юге, в горных районах области c порывами 15-20, ночью временами 25 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность".

Что касается формирования устойчивого снежного покрова в городе, то синоптик пояснил, что до этого момента еще рано. Такая погода может установиться только к концу ноября – началу декабря. Именно тогда снег не успеет растаять, а из-за устойчивых низких температур может закрепиться на земле, если выпадет на влажную почву.

В 2024 году первый снег в Алматы выпал 16 октября. Предвестником стал сильный дождь, который в обед перешел в крупные снежинки.