В Алматы пошел первый снег

В обед 16 октября 2024 года в Алматы после сильного дождя с ветром пошел первый снег, сообщает Zakon.kz.

Жители не смогли пройти мимо этого осеннего сюрприза природы и публикуют видео.

Примечательно, что пользователи Сети оставляют радостные смайлики, отмечая в комментариях: "Красота".

Впрочем, жители и гости города уже наблюдали снег в горах. Тогда он выпал в ночь на 27 сентября.

Немного ранее Zakon.kz сообщал, что непогода парализовала город. На дорогах Алматы, согласно данным картографических сервисов, уже в обеденное время загруженность составляет 9 баллов.

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Стоит отметить, что акимат успел обратиться к алматинцам с предупреждением: коммунальщики перешли на усиленный режим работы.