Дыхание ветра и тишина веков: как добраться до величественной Бозжыры

Есть места, которые недостаточно увидеть – их нужно прочувствовать. Таким открытием для меня стал Актау и его жемчужина – загадочная, почти внеземная Бозжыра. Как туда добраться и чего делать не стоит, в материале корреспондента Zakon.kz.

Путешествие по Мангистауской области начинается с областного центра – Актау. До него можно добраться разными способами: на авто, по железной дороге или воздушным транспортом.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Расстояние от Астаны до Актау составляет 2 762 км. Время полета – 2 часа 15 минут. Поездом дорога займет около двух суток. Не меньше на авто: примерно 33 часа. Но преимуществом самостоятельного путешествия является то, что по дороге можно объехать территорию четырех областей – Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской и увидеть много достопримечательностей.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Сам город Актау – удивительный. Здесь, согласно официальным данным, проживают более 276 тыс. человек, но город растет и активно застраивается. Главной точкой притяжения была и остается набережная. Здесь люди гуляют, занимаются спортом, отмечают дни рождения и другие праздники.

На набережной Актау есть особенное место – инсталляция в форме сердца, ставшая символом любви. Сюда приходят молодожены, чтобы по традиции прикрепить "замок любви", заперев в нем свои чувства, и бросить ключ в море как знак нерушимости их союза. В шуме волн, под открытым небом это простое действие превращается в трогательный ритуал, наполненный смыслом и надеждой на вечную любовь.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Следует указать еще на одну особенность города: в Актау нет названий улиц, а адреса строятся на основе номеров микрорайонов. Каждый дом имеет номер, который указывает на его расположение в конкретном микрорайоне. А нумерация дома указывается на уровне крыши. Этим Актау, кстати, схож с другим городом региона – Актобе.

Эта скала находится на набережной в Актау – птицы, поколение за поколением, проделывают в ее теле крохотные отверстия, используя их в качестве гнезда. Таким образом они превращают камень в свой дом. Это еще раз напомнило мне силу природы, что даже в самых суровых условиях живое находит способ выжить, обустроиться, продолжить себя.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но самая удивительная часть путешествия начинается в тот момент, когда вы покидаете Актау. Город остается позади, и с каждым километром пейзаж меняется. Первое, что бросается в глаза, – каменистая степь, ее по-другому называют "Сары дала" ("Желтая степь" в переводе с казахского, по цвету грунта. – Прим. ред.), и ни одного дерева на горизонте. Неотъемлемая часть пейзажа – пасущиеся у дороги верблюды.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Самый крупный населенный пункт по дороге – это город Жанаозен. Это индустриальный город, расположенный в самом сердце Мангистауской области, примерно в 150 км от Актау. Название города, основанного в 1960-е годы, переводится как "Новая река", что символично: среди сухих степей и безводных просторов именно здесь была обнаружена новая река нефти и возник один из центров казахстанской нефтяной промышленности.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Не обошлось и без юмора. Один их журналистов спросил у нашего гида: "У вас здесь совсем нет деревьев?" На что он ответил: "Как нет? Еще как есть! У нас удивительные деревья. Сейчас город проедем, и начнется наш лес". Не знаю, как остальные, но я поверила ему и пребывала в предвкушении, что сейчас посреди пустыни увижу настоящий оазис. Но мы проехали город, пейзаж, естественно, не меняется, и тут он, указывая на нефтяные вышки, говорит: "А вот и наши "деревья", они не обычные, а денежные".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Дальше, собственно, и начинается путь к Бозжыре. И это не просто дорога, а погружение в другой мир: суровый, первозданный, почти внеземной и полный мистики. Здесь очень много "святых" мест, поэтому Мангистау еще называют краем 360 святых. Согласно преданиям, 360 учеников Ходжи Ахмеда Ясави распространяли на Мангышлаке суфизм.

Наш гид, говоря об этом, сделал небольшую, но очень важную ремарку: ошибкой будет решение, как говорится, "по пути" к Бозжыре заехать в то или иное святое место. К этому, по его словам, надо готовиться заранее и еще из дома выходить с этой целью. Иначе, говорит он, святые проповедники вас не примут. Это может выглядеть в виде внезапной песчаной бури или проколотых на ровной дороге колес.

Следует также строго соблюдать "иерархию". Например, только после поклонения праху Шопан-Ата следует отправляться к его ученику Бекет-Ата. Само же посещение мавзолея Бекет-Ата верующие приравнивают к малому хаджу.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

С этой точки ты физически начинаешь ощущать спуск вниз, ко дну древнего океана Тетис, воды которого бушевали здесь более 5 млн лет назад и, уходя, оставили причудливые меловые горы.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Урочище Кызылкуп находится в северной части горы Бокты, в 240 км от Актау, и представляет собой невысокие холмы, сложенные из пород различных цветов, которые чередуются между собой, создавая завораживающее зрелище. Цвет слоям придают примеси различных минералов: белые слои состоят из мела, а красные содержат железо. Из-за своей необычной слоистой структуры в народе урочище часто называют "Тирамису".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Конечная точка нашего необычного путешествия – гора Бозжыра. Этот памятник природы вошел в список сакральных объектов по проекту регионального развития "Сакральная география Казахстана". Его высота – 250 м.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В описании горы сказано, что многие сотни миллионов лет назад эта территория являлась дном океана. Но вода под воздействием глубинных процессов Земли отступала, и, отступая, своими волнами размывала мягкий известняк, создавая меловые куэсты, каньоны и причудливые горы-останцы. Позже ветер, дожди и солнце завершили величественное творение.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Бозжыра напоминает нам о том, как мала человеческая суета перед лицом времени... Отсюда уезжаешь другим – чуть тише, чуть глубже, чуть ближе к себе.

Ранее мы рассказывали, стоит ли путешествовать по Сербии и что интересного там ждет туриста.