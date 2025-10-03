Мутировавший Бэмби, зловещая трубка и пес-герой: кинопремьеры октября-2025

Судя по афише, нынешний октябрь в кинотеатрах пройдет под эгидой хорроров. Впрочем, осень – самое время пощекотать нервишки и встряхнуть ощущения. Да и Хэллоуин на носу... Zakon.kz рассказывает о достойных внимания проектах.

"Трон: Арес"

Продолжение научной фантастики об искусственных реальностях и естественных человеческих чувствах.

На сей раз героям предстоит столкнуться с вышедшей из-под контроля, а заодно из цифровой действительности программой Арес в исполнении Джареда Лето.

Идеальный выбор для тех, кто уже сейчас с подозрением поглядывает в сторону того же ChatGPT.

"Ужастики. Ожившие рисунки"

Незамысловатое семейное кино о девочке Эмбер, любившей воплощать свои эмоции в творчестве и случайно уронившей альбом в волшебный пруд, из-за чего палки-огуречики ожили. И все бы ничего, вот только эмоции были преимущественно негативными, а творчество – мрачноватым...

Заручившись поддержкой семьи, юной художнице предстоит встретиться нос к носу с собственными ужастиками.

"Черный телефон 2"

Еще один сиквел. Напомним, первая часть рассказывала историю мальчишки из неблагополучной семьи, волею трагического случая угодившего в лапы маньяка. В сыром подвале, где заперт ребенок, есть черный телефон – вроде бы нерабочий, но на него внезапно начинают дозваниваться предыдущие жертвы злодея.

Во второй же избежавший страшной участи главный герой все еще приходит в себя после пережитого шока. И как бы ни надеялся повзрослевший парнишка оставить жуткую историю позади, его сестру начинают мучить кошмары-видения о черном телефоне и неких подростках в заснеженном лагере...

"Глазами пса"

Преданный четвероногий по кличке Инди переезжает вместе с хозяином в старый дом, доставшийся тому по наследству. А что обычно случается в фильмах ужасов сразу после переезда? Правильно, дом немедленно демонстрирует свою темную сторону. Пока человек скептически относится к россказням об обитающей здесь хтони, пес своими глазами видит неприятных "соседей". И пытается спасти горе-хозяину жизнь.

"Бэмби. Лесной кошмар"

Да, хорроров много не бывает.

Правда, конкретно этот образчик очень специфичен, можно и не понять. Ну, как вам месть зомби-Бэмби человечеству за смерть матушки?!

"Әкеңнің баласы"

Забивная комедия отечественного производства. В центре повествования – бандит, борющийся за единственного наследника, и бездетная семья, того самого наследника случайно подобравшая. Так кто же реальный папа?

"Перемирие"

Драма испанского производства о Карагандинском исправительно-трудовом лагере, на территории которого двум непримиримым противникам придется объединиться, чтобы выжить.

К слову, в актерском составе замечена казахстанка Дина Тасбулатова.

"Астрал: 13 инкарнаций зла"

Католическая монахиня рвется "лечить" школьника экзорцизмом, тогда как окружающие ратуют за официальную медицину. Где угодно монахиня оказалась бы неправой. Где угодно, но, сами понимаете, только не в рамках "Астрала"...

"Русалочка. Начало приключений"

Пересказ диснеевской полурыбы на китайский лад. Русалочка, тянущаяся к миру людей, строгий родитель-антипод мечтательницы и даже коварная колдунья – полный комплект.