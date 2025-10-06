Несносные кызылординские трущобы: люди живут в домах, которые могут рухнуть в любую минуту

Осень в Кызылорду обычно приходит с дождями. Их особенно боятся жители аварийных домов в районе поселка Титова. Построены эти двухэтажки 60 лет назад. Огромные трещины, плесень, клопы, накренившиеся козырьки в подъездах – эти жилища давно представляют угрозу для жизни, передает Zakon.kz.

Осенние дожди еще больше добавляют сырости в ветхое жилье.

Кызылординка Ботагоз Абишева рассказывает корреспонденту Zakon.kz, что каждый день, проведенный в квартире, проходит в страхе за жизнь и здоровье семьи.

Фото Меруерт Калиевой

"У нас потолки вот-вот обвалятся, а бетонные своды могут рухнуть на нас. Дом наш аварийный, его три года назад признали негодным. Приходили из акимата чиновники, видели, как мы живем. Но пока наша очередь в получении жилья не продвинулась. Кто бы ни приходил посмотреть на нашу проблему, все спрашивают: как вы тут живете? Неужели нет возможности переехать отсюда, снять жилье? Может, лучше продать хоть за какую сумму и избавиться от таких домов? Кто купит аварийное жилье? Вы бы купили? На покупку земельного участка или хоть однокомнатной квартиры тоже нет денег. Если бы были, стали бы мы годами здесь мучиться, болеть, ходить по акиматам?" – говорит Ботагоз Абишева.

Фото Меруерт Калиевой

По словам жительницы, в их районе два таких аварийных дома. Они двухэтажные, всего 12 квартир. Рядом с ними проходит дорога, и когда по ней едут грузовики, то в квартире даже штукатурка падает.

"Сейчас осень, и сырость снова "поползет" по стенам. В шкафах с одеждой затхлый запах, он не выветривается. Летом можно окна открывать, проветривать, тогда стены немного подсушиваются, и становится легче дышать. Клопов и тараканов в каждой квартире немало. Мы их травим периодически, но они вновь заводятся. Полы скрипят, у входа в подъезд козырек еле держится, еще немного, и он рухнет. Квартиры, подъезд регулярно ремонтируем, крышу поменяли – бесполезно", – говорит Ботагоз Абишева.

Фото Меруерт Калиевой

Другой житель аварийных домов – Турдалы Айтжанов. Двадцать лет он живет в одной из этих квартир. Вместе с ним квадратные метры делят его дети и внуки. Каждый день он что-то подмазывает, ремонтирует, меняет в своем единственном жилище. К сожалению, решить жилищный вопрос своими силами он не может: семейный бюджет закрывает только ежедневные потребности. Покупка недвижимости для Турдалы Айтжанова из ряда фантастики.

Фото Меруерт Калиевой

Большинство людей даже не представляет, как можно здесь жить. Иногда люди обогреваются печками, электрообогревателями, спят в одежде.

"При каждом дожде ставим тазики, чтобы вода капала в них, а не на стены, которые и так мокрые. Полы и перекрытия гниют. Постоянно сквозняк, обваливающаяся штукатурка, общие туалеты на улице, неработающая канализация. Справиться в старом и разрушающемся здании с грызунами нам тоже трудно. Мы живем в постоянном напряжении, выдержит ли дом очередной дождь или мороз? Аварийное жилье – это когда ты каждый день боишься, доживет ли твой дом до утра". Жилец ветхого дома Турдалы Айтжанов

Фото Меруерт Калиевой

Жильцы этих строений надеются, что они все-таки переедут в новое жилье. Хотя никто из них не знает, когда получит его.

По словам руководителя городского отдела жилищной инспекции Абзала Рысбека, с 2019 года в Кызылорде было выявлено 72 аварийных дома, в очереди на новое жилье сегодня стоят более 700 семей. В 2021 году 93 семьи, проживавшие в аварийных домах, получили квартиры на левобережье. В 2022 году еще 60 семей, а в марте 2023 года – 40.

Новые квартиры, как правило, предоставляются пенсионерам, представителям малообеспеченных слоев населения, у которых единственная возможность улучшить свои жилищные условия – это помощь государства.

"В марте 2025 года 135 граждан, стоящих в очереди в данной категории, получили новое жилье в поселке Титова в порядке очередности. До конца года также планируется сдача 135-квартирного дома в этом же поселке – для жителей аварийных домов. Согласно закону, жилище из государственного жилищного фонда предоставляется в порядке очередности", – сообщили в отделе жилищной инспекции акимата Кызылорды.

Фото Меруерт Калиевой

Если наши герои Ботагоз Абишева и Турдалы Айтжанов смогут получить новое жилье до конца 2025 года, для них это будет не просто переезд. Это шанс перестать бояться за жизнь своих детей и впервые за долгие годы почувствовать себя в безопасности. Осталось только, чтобы вместе с новыми стройками в Кызылорде исчезли и старые страхи – те, что прячутся в сырости, трещинах и обрушенных потолках.