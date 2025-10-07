Экзотика в объятиях человека: редких обезьян, змей, пауков показали алматинцам

Кто сказал, что алматинцы могут лицезреть экзотические существа исключительно в зоопарке? Живой уголок раскинулся в выставочном комплексе "Атакент". Добро пожаловать на ярмарку герпетофобам и арахнофобам, которые после посещения изменят свое отношение к змеям, скорпионам и паукам.

Корреспондент Zakon.kz прогулялась по необычной площадке. Как только переступаешь порог выставочного павильона, мнимый страх мгновенно исчезает. То ли оттого, что это не дикая природа и ждать опасности откуда-то не стоит. А вокруг столько живности, красочной, поющей, молчащей, шипящей и ползучей. Только становится немного жаль тварей, которых закупорили в тесные пластиковые контейнеры.

"Это временные условия. На контейнерах есть дырочки, чтобы им свободнее дышалось. Рептилии накормлены, спокойно отдыхают", – показывает прилавок 12-летний Матвей Котов.

Юный продавец говорит, что их семейная фирма привезла на ярмарку разные виды рептилий и рыб, а также декорации к ним.

"Я вырос в этой среде. Своих жильцов совсем не боюсь, они домашние, задобренные. Больше опасаюсь незнакомых, особенно в окружающей среде. Не бойтесь, никогда не будут продавать ядовитые существа, тем более на таких общественных площадках. Каждому животному нужны индивидуальный подход, лампа и питание. Например, этот лягушонок стоит 12 тыс. тенге. Он должен жить в террариуме побольше и есть сверчков. Открыть и показать красавца – не могу, потому что выпрыгнет и словить его будет тяжело".

Уникальную встречу любителей животных и редких рептилий организовали неравнодушные горожане, в их числе Светлана Сербина. В беседе она призналась, что последовала примеру сестры, которая является ярым зоозащитником и имеет богатую коллекцию.

"Сестра всегда собирала всех: от улиток до питонов. Это найденыши, которые живут у нас дома и без ее помощи не выжили бы. Я начала помогать ей и сама полюбила животных. Мы решили это вывести на другой уровень. Хотим людям не просто показать их, какие они красивые, но и привить чувство уважения к ним", – говорит Светлана и прижимает к телу змею, чтобы согреть ее.

Особенно привлекающей внимание на выставке оказалась коллекция Марии Нестеренко. Она директор частного зоопарка экзотических видов животных и рептилий. Признается, что больше 26 лет занимается любимым делом.

"У меня все животные экзотические и необычные, как рептилии. Большая часть из них рождена на территории Казахстана. Но некоторые выкуплены и восстановлены. В 2022 году позакрывали контактные зоопарки, потому что они были запрещены законом. А животных куда девать? Их выкупали все кому не лень. Содержать не умеют, довели до критического состояния, поэтому мы перекупали их и восстанавливали". Мария Нестеренко

Почему такая тяга к ценной экзотике, Мария ответить не может. Своих "спасенышей" зоозащитница с гордостью показывает посетителям и с улыбкой заявляет, что у каждой милахи – своенравный характер. Даже декоративные мини-обезьянки, среди которых белоухая игрунка, эдипов тамарин и жоффруа, себя в обиду не дадут.

"В зоопарк приходит разный контингент людей. Бывает, что дети намного воспитаннее своих родителей, и донести до них информацию проще. Даже любя, некоторые неправильно заботятся о питомцах, тем самым губя их. Поэтому мало любить, важно правильно содержать животных. Это тяжелый труд, у каждого свой рацион, температура и влажность. Есть виды, которые не рекомендуется заводить, тем более новичкам, поскольку они могут быть опасными и своенравными. Много от кого вижу умиление и слышу, что наши обезьянки такие сладкие, а на что они способны, мало кто знает. Моя коллекция представлена, чтобы люди увидели богатый мир, я ее не продаю". Мария Нестеренко

С одной стороны девушка позирует с 17-килограммовой змеей, близ нее детям показывают шкуру трехметрового питона. Чуть правее в террариуме, завернувшись, под солнечным светом греется Курносик – самец императорского удава. Его хозяин Вадим Чуров рассказал, что его семилетний домашний питомец достиг 2 м 30 см.

"Купил Курносика в зоомагазине четыре года назад. Выбор пал на него, потому что он был самым крупным. Он спокойный, как валенок. Ему можно палец засунуть в пасть, и он ничего не сделает. Обычно самцы около 20-30 лет живут и растут всю жизнь. Думаю, он еще 10 см прибавит. Также у меня дома живут паук, сетчатый питон и варан. Но самые удобные в содержании змеи, потому что за ними не надо следить каждый день, играть, выгуливать. Если агам нужно периодически покупать сверчков, тараканов, то Курносик изредка питается крысами. Только не живыми, а замороженными, чтобы между ними не возникла борьба и крыса не поцарапала его". Вадим Чуров

Владелец еще одного гиганта – 16-летний Богдан Новиков. Только его любимец – паук.

"Все началось с богомолов, так добрался до пауков, ящериц, змей – от редких до популярных видов. Всегда их люблю, даже если кусают. Знакомые к моему хобби относятся хорошо, только боятся моих жильцов. Эти виды, которые у меня, в Алматы не водятся. Нахожу в продаже. Для себя держу, еще продаю от 25 тыс. тенге. Есть неприхотливые, есть и довольно тяжелые в уходе". Богдан Новиков

Змея – идеальный домашний питомец: не капризный, ни запаха, ни шерсти, ни звука, кормить раз в неделю, говорит продавец Юлия Васина. У нее дома живут 60 змей. Недавно рожденных она принесла на продажу.

"Мы разводим змей. В основном занимаемся королевскими питонами, но есть удавы, молочные и калифорнийские. Сейчас интерес к рептилиям – бешеный, если раньше подростки хотели кошечек и собачек, то теперь подростки заводят змею, ящерицу, паука". Юлия Васина

Организаторам выставки удалось разрушить страхи и стереотипы о рептилиях и амфибиях, которые оказались не только красивы, но и безопасны. Зрители сумели задать свои вопросы лекторам, погладить живых существ и даже забрать к себе домой нового друга.