Обезьяны в тепле, медведи на солнце: как зоопарк Алматы встречает холода – фоторепортаж

Пока казахстанцы кутаются в пальто и подбирают теплую обувь, в Алматинском зоопарке полным ходом идет операция "Зима". Корреспондент Zakon.kz решил отправиться туда и проверить, кто уже переехал в теплые "квартиры", а кто все еще нежится под осенним солнцем.

Воздух прозрачен, свеж, как утро в горах, а из вольеров доносятся звуки, которые хочется записывать, как голос старого пластинчатого проигрывателя.

"Приматов мы уже перевели в теплое помещение, как только ударили первые холода, сразу же переселили их. Слоны, жирафы, носороги и бегемоты днем еще находятся на улице, но уже после четырех часов вечера мы загоняем их в зимники. Поэтому, если кто-то хочет их увидеть, лучше приходить в зоопарк пораньше", – рассказывает руководитель отдела развития и связи с общественностью Акжами Рахимова.

Обезьянки уже переехали в свои зимние апартаменты. В комнатах тепло, как в хорошей бане. Джули, стройная белорукая гиббонша, вышла на улицу вместе с сыном Джимом подышать свежим воздухом, но позировать для нас они отказались. А вот ее отец, дедушка Табин, остался в зимовнике.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Возраст, как говорится, обязывает. Но вдруг, как по сценарию, он запел. Его голос вибрировал в воздухе, отскакивал от стен. Мы затаили дыхание, ведь пение аташки-обезьяны случается тут не так часто: как все дедули, больше любит проводить время в тишине и покое.

В соседнем вольере шимпанзе Лола. Лицо у нее такое, что кажется, вот-вот заговорит. Но вместо слов – улыбка. Прямая, голливудская, с чуть прищуренными глазами.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Тепло от ламп, еле уловимый пар от подогреваемого пола и фрукты, фрукты и еще раз фрукты. Здесь не осень, а вечное лето.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Резкий контраст у Пурги – белой медведицы. Возле ее вольера пахнет снегом. Нет, правда. Его подсыпали, чтобы медведице было комфортнее, и холодный воздух впитал в себя аромат льда, мокрой шерсти и чего-то неуловимо северного. Пурга сегодня в настроении "интроверт". На встречу не вышла. Сидит в своей берлоге.

Зато бурый медведь устроил настоящее дефиле под солнцем. Его шерсть, блестящая и мягкая, переливалась в лучах. Он тянул лапки, ворочался с боку на бок, принимал солнечные ванны.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А вот кто по-настоящему знает себе цену, так это верблюд. Он не просто стоял и ел, он ел красиво. Губы двигались так выразительно, что, кажется, он мог бы прочитать стихотворение, но сдержался.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сайгаки словно с другой планеты. Подойти к ним можно, но они пугливые, чуткие. Стоишь в нескольких метрах, затаив дыхание, а они все равно улавливают твое присутствие и исчезают в дальний угол.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Пруд пахнет водой, слегка желтеющей листвой и перьями. Здесь свои законы: лебеди – аристократы, гуси и утки – простолюдины. Лебеди не сильно любят чужаков, поэтому просят соблюдать других птиц социальную дистанцию.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Гуси держатся ближе к краю, утки покачиваются на воде и чистят перышки. На зимовку сюда прилетели дикие утки. Их не выгоняют, наоборот, кормят, заботятся. Фламинго тоже готовятся к переезду в зимовник, но пока их еще можно увидеть на пруду.

Карпы, лениво переливаясь в воде, медленно опускаются на дно. Скоро они уйдут в спячку, и водоем станет тише.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

За кулисами зоопарка своя логистика, свой сезонный график и даже своя гастрономия. Питание животных требует не только точного расчета, но и фантазии. Учесть нужно все: от климатических условий до вкусовых предпочтений.



"Мясо в зимний период увеличивается примерно на 20-30 процентов. Например, если обычно тигру дают 10-12 килограммов мяса, то зимой 12-15 килограммов. Самый разнообразный рацион у приматов. У них большое количество наименований продуктов: фрукты, овощи и зелень. Летом по сезону: ягоды, абрикосы, мандарины, яблоки, персики, малина, клубника, виноград. Потом начинаются бахчевые: арбузы и дыни. Сейчас, например, уже начался сезон апельсинов и мандаринов, а позже будут гранаты, бананы, авокадо, манго, маракуйя, все даем. Зелень круглый год". Акжами Рахимова, руководитель отдела развития и связи с общественностью

А на десерт – тигрята: полосатые, пушистые, как будто кто-то нарисовал их цветными карандашами. Они играют с мамой, хватают друг друга за лапы, переворачиваются и снова бегут.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Лисы тоже нежатся на солнце, волчица Белла щурит глазки от удовольствия, когда зовешь ее по имени.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Алматинский зоопарк в октябре – это настоящий живой организм, полный запахов, текстур, звуков и эмоций. Здесь осень пахнет фруктами, а шерсть прогревается на солнце. Здесь поют гиббоны, улыбаются шимпанзе, и даже кабан ведет себя как звезда.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

К слову, 6 октября, стартовала ежегодная акция "Желудевая осень".

"Для улиц и тротуаров Алматы желуди – это мусор, а для многих животных Алматинского зоопарка – это полноценный калорийный корм. В этой связи Алматинский зоопарк с 6 октября по 7 ноября 2025 года проводит ежегодную акцию "Желудевая осень" и обращается к жителям и гостям нашего города с просьбой помочь в заготовке желудей", – сообщает администрация зоопарка.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Условия акции: Желающие принять участие в акции сдают собранные желуди в пункт приема Алматинского зоопарка, который расположен на центральном входе зоопарка по адресу: улица Есенберлина,166. За 3 кг желудей выдается детский билет, за 7 кг желудей – взрослый билет. Внимание! Билеты действительны до 31 декабря 2025 года. Сдаваемые желуди должны быть пригодными для питания животных и соответствовать следующим требованиям: быть чистыми, спелыми и сухими;

быть естественного цвета, без плесени;

быть без листьев, камней, веток и мусора;

быть без иголок, бритвенных лезвий и иных включений;

не должны подвергаться обработке ядохимикатами и пестицидами.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

За кулисами зоопарка – своя логистика, свой сезонный график и даже своя гастрономия. Питание животных требует не только точного расчета, но и фантазии: учесть нужно все – от климатических условий до вкусовых предпочтений. Здесь, среди запаха сена, звуков зверей и теплого дыхания природы, все еще живет детская радость. И если вам вдруг захочется тепла, живых эмоций и немного доброты, загляните в Алматинский зоопарк.