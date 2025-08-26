Той без границ: казахстанский тамада объединяет гостей мира на трех языках

Свадьбы, где звучат сразу три языка, ведет тамада-полиглот Арыстан Оспанов, многоязычный ведущий, легко переключающийся между казахским, русским и английским. О том, каково это – быть ведущим тоя с гостями из США, ОАЭ, Индии, Канады, Франции и других стран, он рассказал Zakon.kz.

Арыстан родился и вырос в Астане, но сейчас живет в Алматы, где учится на факультете журналистики и мультимедиа. Занятия у него проходят на английском языке, и это, по его словам, отличная практика для будущей карьеры.

С детства он принимал активное участие в школьных мероприятиях: играл в КВН, занимался на курсах актерского мастерства, пробовал себя в стендап-комедии, работал аниматором. Все это стало отличной базой для будущей профессии ведущего.

Фото: из личного архива Арыстана Оспанова

"К изучению английского меня подтолкнули родители. Они всегда говорили: "Без языка будет трудно, а знание английского откроет тебе двери". Я даже планировал учиться за границей, но в итоге выбрал алматинский вуз – и нисколько не жалею. Сразу после переезда я влюбился в этот город и не вижу будущего без Алматы. Этот город стал для меня родным", – поделился он.

Сегодня Арыстан ведет в основном свадьбы, как локальные, так и международные. Среди его гостей были люди из десятков стран: от Испании и Бельгии до Турции и Сингапура. Но, как признается он сам, за блестящей работой стоит серьезная подготовка.

Фото: из личного архива Арыстана Оспанова

Перед каждым мероприятием он изучает культурные особенности гостей: традиции, историю страны, знаменитых личностей, чтобы быть не просто ведущим, а настоящим мостом между культурами.

"Первую международную свадьбу я провел в 2024 году. Мне нравится наблюдать, как иностранцы удивляются масштабам казахских тоев и нашему гостеприимству. Они искренне в шоке от количества еды, танцев и душевной атмосферы", – рассказывает он с улыбкой.

Фото: из личного архива Арыстана Оспанова

Ведь для казахстанцев той – дело обычное. В сезон свадеб они почти каждую неделю ходят по мероприятиям и юбилеям. Однако большинство иностранцев, по словам Арыстана, и близко не видели ничего подобного.

"После мероприятия часто слышу от иностранцев, что это было лучшее, что было в их жизни, и что казахские тои – это отдельный вид искусства и развлечения, которому нет аналогов во всем мире", – отметил Арыстан.

Юмор – одна из главных составляющих хорошего вечера. Но не всякий юмор универсален. Арыстан признается: казахские шутки редко заходят иностранной публике, поэтому он делает ставку на интернациональный юмор – понятный всем и близкий каждому.

"Чтобы мои шутки "заходили" иностранцам, я должен быть в теме: знать, что волнует людей в их странах, разбираться в мировой истории, политике, поп-культуре. Часто черпаю вдохновение из английских стендапов", – делится ведущий.

Особый талант Арыстана – умение балансировать между казахскими традициями и западным форматом. Он уверен: если подходить к делу с душой и тактом, можно создать праздник, где всем комфортно: и родным невесты, и друзьям жениха из Лондона.

"Международные свадьбы мало чем отличаются от традиционных казахских. Главное – люди. Но, конечно, европейцы и американцы чаще бывают более раскрепощенными. Они не боятся танцевать, громко смеяться, импровизировать", – говорит он.

Из всех мероприятий ему особенно запомнилась свадьба в Астане, где было всего 70 человек, но целых 15 иностранцев. Жених – европеец, и почти весь вечер прошел на английском языке.

Еще одним запоминающимся событием для него стал один из ведомственных гала-ужинов, где Арыстан работал на английском и испанском, почти не используя русский или казахский.

Сейчас у него уже есть своя команда: диджей, мобилограф, фотограф, шоу-балет, видеооператор, танцоры. Он убежден: успех мероприятия – это не только харизма ведущего, но и слаженная работа всей команды.

Арыстан мечтает провести церемонии в самых красивых уголках мира – например, на Бали или даже в Голливуде. Он уже получает предложения из Дубая, Таиланда, Вьетнама и Стамбула. А пока продолжает совершенствоваться, учить языки, вдохновляться и делиться радостью с теми, кто доверяет ему самый важный день в жизни.

"Я просто хочу радовать людей. И если когда-нибудь окажусь ведущим на свадьбе в Лос-Анджелесе или на побережье Бали, значит, все было не зря", – заключил он.

