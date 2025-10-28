Редкие, прекрасные, исчезающие: кто нуждается в защите сегодня и почему природа требует внимания

Сколько бы вы ни прошли по нашим бескрайним степям, вы рискуете не услышать шепот редких птиц, если не прислушаетесь. Некоторые животные звучат все тише, исчезая из мирного гула природы. Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, какие изменения в мире исчезающих видов произошли за 2025 год.

Чтобы сохранить тех, кто стоит на грани забвения, в Казахстане появилась Красная книга – "реестр надежды", куда занесены редкие и исчезающие виды животных, растений и грибов, нуждающиеся в защите.

Немного истории

История Красной книги Казахстана началась с одной идеи, прозвучавшей 5 февраля 1973 года. Тогда ученый-зоолог Аркадий Слудский на научно-производственном совещании с длинным, но важным названием "Редкие и исчезающие звери и птицы Казахстана и меры по их охране и воспроизводству" предложил создать единый список тех, кто стоит на грани исчезновения.

Предложение Слудского стало поворотным моментом. Спустя пять лет, в 1978 году, вышла первая часть "Красной книги Казахской ССР" – документа, который впервые собрал под одной обложкой судьбы редких животных и птиц страны. С этого момента Казахстан официально стал вести летопись своей природы.

Сегодня Красная книга Казахстана – это "экологическая Конституция", которая дает шанс на спасение тем, кто оказался на грани исчезновения. Каждый вид, попавший в Красную книгу, получает законодательную защиту , скажем так, "паспорт жизни", гарантирующий, что человек больше не сможет закрыть глаза на его судьбу.

А чтобы узнать, как чувствует себя живая природа Казахстана в 2025 году, мы обратились к тем, кто знает все о ее хрупком балансе. Марина Чирикова, заместитель генерального директора по науке РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК, рассказала нам о последних изменениях и тревожных тенденциях.

"Институт зоологии в рамках целевой государственной программы подготовил в 2024 году обновленный список, но пока он находится на согласовании в государственных органах. Поэтому нельзя еще сказать, что эти виды включены в Красную книгу. Как только выйдет соответствующее обновление постановления правительства, тогда будет опубликовано новое издание Красной книги Казахстана", – рассказывает Марина Чирикова.

Работая над обновленным списком, Институт зоологии рекомендовал внести ряд изменений, связанных как с уменьшением численности животных, так и с уточнением их таксономического положения.

Новые виды, предлагаемые к включению

В связи со снижением численности и/или наличием серьезных угрожающих факторов предлагается включить 6 видов:

3 вида насекомых:

коранус короткокрылый;

арма ольховая;

зикрона синяя;

2 вида птиц:

белоголовый сип;

черный гриф;

1 вид млекопитающих:

камышовый кот

Изменения, связанные с пересмотром систематики видов

В связи с уточнением таксономического положения некоторых животных предлагается:

Скорпионы

исключить скорпиона Рикмерса из перечня;

Внести три других вида, которые, согласно зоологической номенклатуре, обитают на территории Казахстана:

скорпион Лоу;

скорпион Кривохатского;

скорпион Павловского.

Ящурки:

исключить глазчатую ящурку;

внести два других вида, подтвержденные как обитатели Казахстана: джунгарская ящурка и тянь-шаньская ящурка.

Итоговый список, поданный на утверждение, содержит 217 видов беспозвоночных и позвоночных животных.

Барсы

Фото: wikimedia

Символом Красной книги по праву считается снежный барс. Он легенда, о которой чаще рассказывают, чем видят. Его невозможно приручить и почти нереально заметить. Он движется по горам, как ветер: бесшумно, гордо и свободно. Для исследователей каждая встреча с ним – событие на вес золота, подтверждение того, что природа все еще хранит свои тайны.

Численность снежного барса в Казахстане в последнее время возросла и сейчас составляет около 180 особей. Это в общем-то тот предел, который возможен при нынешней кормовой базе. Ведется работа по мечению барсов спутниковыми передатчиками, а также по использованию искусственного интеллекта для идентификации отдельных особей. В 2025 году организован природный парк "Мерке", в том числе благодаря обнаруженной там единственной в регионе популяции снежного барса. Ежегодно фиксируются самки с детенышами, что говорит о стабильном воспроизводстве вида", – делится с нами интересной информацией Марина Чирикова.

Красная книга Казахстана не стоит на полке пыльным томом. Она живет в заповедниках, национальных парках и научных лабораториях, где биологи наблюдают, считают, изучают и, главное, защищают. Благодаря этому списку видов государство и общественные организации могут разрабатывать программы по сохранению природы, бороться с браконьерством и изменениями климата.

Как обстоят дела с сайгаками

Фото: wikimedia

Стоит отметить, что сайгак никогда не входил в Красную книгу Казахстана – он является объектом охоты. Просто в связи с критическим состоянием популяции в свое время был введен мораторий на его использование, который окончился в 2023 году.

"Положительный эффект от охраны и моратория привел к тому, что состояние популяции сайгака с 21 тысячи голов в 2003 года повысилось до 3,9 млн сайгаков к 2025 году. То есть благодаря принятым правительством мерам его численность восстановилась и даже превысила те значения, которые были ранее при промысле в 1980-х годах". Марина Чирикова

Но у любой хорошей новости есть оборотная сторона. Рост численности редких хищников стал вызовом для экосистемы. Снежные барсы и другие крупные животные все чаще пересекаются с пастбищами, где пасутся домашние стада. В результате происходит истощение кормовой базы, конкуренция с сельскохозяйственными животными и убытки для аграриев. А вместе с этим появляется и риск эпизоотий – заболеваний, которые могут затронуть как диких, так и домашних животных.

Операция "переселение"

В Институте зоологии нам рассказали, что работы по переселению ведутся. Так, сегодня в Казахстане реализуются программы по переселению куланов и бухарских оленей в природные резерваты "Иле-Балхаш" и "Алтын-Дала".

В "Иле-Балхаш" за последние годы завезено 205 тугайных оленей и 103 кулана.

Фото: РГКП "Казавиалесохрана"

В "Алтын-Далу" к 2024 году перевезено 24 кулана, и работа продолжилась в 2025-м.

Фото: wikimedia

Но, пожалуй, самым символичным событием стало возвращение лошади Пржевальского, легендарного дикого вида, когда-то исчезнувшего из дикой природы Казахстана.

Фото: wikimedia

В июне 2024 года в страну доставили 7 особей из Пражского зоопарка. Эти животные стали первыми представителями новой популяции, которая теперь осваивает степи своей исторической родины.

Красная книга говорит с нами лично. Каждый из нас может сделать шаг к спасению исчезающего мира: не мусорить в лесу, уважать место обитания животных, поддерживать экологические инициативы и даже просто интересоваться природой вокруг. То, что мы сохраним сегодня, завтра будет радовать глаза наших детей и внуков.