Редкие, прекрасные, исчезающие: кто нуждается в защите сегодня и почему природа требует внимания
Чтобы сохранить тех, кто стоит на грани забвения, в Казахстане появилась Красная книга – "реестр надежды", куда занесены редкие и исчезающие виды животных, растений и грибов, нуждающиеся в защите.
Немного истории
История Красной книги Казахстана началась с одной идеи, прозвучавшей 5 февраля 1973 года. Тогда ученый-зоолог Аркадий Слудский на научно-производственном совещании с длинным, но важным названием "Редкие и исчезающие звери и птицы Казахстана и меры по их охране и воспроизводству" предложил создать единый список тех, кто стоит на грани исчезновения.
Предложение Слудского стало поворотным моментом. Спустя пять лет, в 1978 году, вышла первая часть "Красной книги Казахской ССР" – документа, который впервые собрал под одной обложкой судьбы редких животных и птиц страны. С этого момента Казахстан официально стал вести летопись своей природы.
Сегодня Красная книга Казахстана – это "экологическая Конституция", которая дает шанс на спасение тем, кто оказался на грани исчезновения. Каждый вид, попавший в Красную книгу, получает законодательную защиту , скажем так, "паспорт жизни", гарантирующий, что человек больше не сможет закрыть глаза на его судьбу.
А чтобы узнать, как чувствует себя живая природа Казахстана в 2025 году, мы обратились к тем, кто знает все о ее хрупком балансе. Марина Чирикова, заместитель генерального директора по науке РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК, рассказала нам о последних изменениях и тревожных тенденциях.
"Институт зоологии в рамках целевой государственной программы подготовил в 2024 году обновленный список, но пока он находится на согласовании в государственных органах. Поэтому нельзя еще сказать, что эти виды включены в Красную книгу. Как только выйдет соответствующее обновление постановления правительства, тогда будет опубликовано новое издание Красной книги Казахстана", – рассказывает Марина Чирикова.
Работая над обновленным списком, Институт зоологии рекомендовал внести ряд изменений, связанных как с уменьшением численности животных, так и с уточнением их таксономического положения.
Новые виды, предлагаемые к включению
В связи со снижением численности и/или наличием серьезных угрожающих факторов предлагается включить 6 видов:
3 вида насекомых:
- коранус короткокрылый;
- арма ольховая;
- зикрона синяя;
2 вида птиц:
- белоголовый сип;
- черный гриф;
1 вид млекопитающих:
- камышовый кот
Изменения, связанные с пересмотром систематики видов
В связи с уточнением таксономического положения некоторых животных предлагается:
Скорпионы
- исключить скорпиона Рикмерса из перечня;
Внести три других вида, которые, согласно зоологической номенклатуре, обитают на территории Казахстана:
- скорпион Лоу;
- скорпион Кривохатского;
- скорпион Павловского.
Ящурки:
- исключить глазчатую ящурку;
- внести два других вида, подтвержденные как обитатели Казахстана: джунгарская ящурка и тянь-шаньская ящурка.
Итоговый список, поданный на утверждение, содержит 217 видов беспозвоночных и позвоночных животных.
Барсы
Фото: wikimedia
Символом Красной книги по праву считается снежный барс. Он легенда, о которой чаще рассказывают, чем видят. Его невозможно приручить и почти нереально заметить. Он движется по горам, как ветер: бесшумно, гордо и свободно. Для исследователей каждая встреча с ним – событие на вес золота, подтверждение того, что природа все еще хранит свои тайны.
Численность снежного барса в Казахстане в последнее время возросла и сейчас составляет около 180 особей. Это в общем-то тот предел, который возможен при нынешней кормовой базе. Ведется работа по мечению барсов спутниковыми передатчиками, а также по использованию искусственного интеллекта для идентификации отдельных особей. В 2025 году организован природный парк "Мерке", в том числе благодаря обнаруженной там единственной в регионе популяции снежного барса. Ежегодно фиксируются самки с детенышами, что говорит о стабильном воспроизводстве вида", – делится с нами интересной информацией Марина Чирикова.
Красная книга Казахстана не стоит на полке пыльным томом. Она живет в заповедниках, национальных парках и научных лабораториях, где биологи наблюдают, считают, изучают и, главное, защищают. Благодаря этому списку видов государство и общественные организации могут разрабатывать программы по сохранению природы, бороться с браконьерством и изменениями климата.
Материал по теме
Как обстоят дела с сайгаками
Фото: wikimedia
Стоит отметить, что сайгак никогда не входил в Красную книгу Казахстана – он является объектом охоты. Просто в связи с критическим состоянием популяции в свое время был введен мораторий на его использование, который окончился в 2023 году.
"Положительный эффект от охраны и моратория привел к тому, что состояние популяции сайгака с 21 тысячи голов в 2003 года повысилось до 3,9 млн сайгаков к 2025 году. То есть благодаря принятым правительством мерам его численность восстановилась и даже превысила те значения, которые были ранее при промысле в 1980-х годах".Марина Чирикова
Но у любой хорошей новости есть оборотная сторона. Рост численности редких хищников стал вызовом для экосистемы. Снежные барсы и другие крупные животные все чаще пересекаются с пастбищами, где пасутся домашние стада. В результате происходит истощение кормовой базы, конкуренция с сельскохозяйственными животными и убытки для аграриев. А вместе с этим появляется и риск эпизоотий – заболеваний, которые могут затронуть как диких, так и домашних животных.
Операция "переселение"
В Институте зоологии нам рассказали, что работы по переселению ведутся. Так, сегодня в Казахстане реализуются программы по переселению куланов и бухарских оленей в природные резерваты "Иле-Балхаш" и "Алтын-Дала".
В "Иле-Балхаш" за последние годы завезено 205 тугайных оленей и 103 кулана.
Фото: РГКП "Казавиалесохрана"
В "Алтын-Далу" к 2024 году перевезено 24 кулана, и работа продолжилась в 2025-м.
Фото: wikimedia
Но, пожалуй, самым символичным событием стало возвращение лошади Пржевальского, легендарного дикого вида, когда-то исчезнувшего из дикой природы Казахстана.
Фото: wikimedia
В июне 2024 года в страну доставили 7 особей из Пражского зоопарка. Эти животные стали первыми представителями новой популяции, которая теперь осваивает степи своей исторической родины.
Красная книга говорит с нами лично. Каждый из нас может сделать шаг к спасению исчезающего мира: не мусорить в лесу, уважать место обитания животных, поддерживать экологические инициативы и даже просто интересоваться природой вокруг. То, что мы сохраним сегодня, завтра будет радовать глаза наших детей и внуков.