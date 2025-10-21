Школьницы из Кокшетау создали платформу для прямой связи населения с акиматом

В Кокшетау две девятиклассницы решили исправить то, на что годами жалуются взрослые, – отсутствие диалога между жителями и властью.

Они создали цифровую платформу Ashyq Qala Kokshetau, где любой человек может оставить обращение, предложение или идею, а алгоритм сам распределит их по важности, уберет спам и передаст в работу акимату, передает Zakon.kz.

Скрин с мобильного приложения Ashyq Qala Kokshetau

Идея появилась не случайно. Ученицы кокшетауского НИШ Инжу и Нурай уже давно интересуются концепцией "умного города" и цифровыми сервисами участия.

"Название Ashyq Qala отражает саму философию проекта – прозрачность, участие и доверие. Мы хотели бы, чтобы каждый житель почувствовал себя частью цифрового, современного города, где его голос действительно что-то значит. Добавление слова Kokshetau подчеркивает, что проект родился именно здесь и создан под нужды нашего города. Меня всегда удивляло, что люди в соцсетях бурно обсуждают проблемы, но редко видят результат. Часто решения принимаются без участия тех, кого они касаются. Это создает дистанцию, недоверие, ощущение, что "никого не слушают". Я хотела сделать систему, где граждане участвуют не в обсуждениях "после", а в процессе, на ранней стадии", – поделилась одна из юных разработчиц Инжу Асыл.

Скрин с мобильного приложения Ashyq Qala Kokshetau

Девушки разработали MVP-версию всего за неделю. Для этого использовали инструменты Vibe Coding и Generate AI, чтобы сконцентрироваться на логике взаимодействия и обработке данных.

"Эти инструменты позволили сосредоточиться не на программировании, а на смысле. Vibe Coding отвечает за интерфейс и удобство пользователя, Generate AI – за интеллектуальный анализ сообщений. Он обрабатывает тексты по смыслу, а не по ключевым словам: объединяет похожие предложения, определяет, какие темы набрали больше поддержки, и автоматически убирает спам. В результате акимат видит структурированные инициативы, а жители – реальные изменения", – рассказали разработчицы.

Главная сложность, по словам Нурай Нуралы, заключалась в том, чтобы превратить платформу в рабочий инструмент, а не просто в форум мнений.

"Мы понимали, что если не будет фильтрации, система превратится в хаос. Наша цель – чтобы это был инструмент управления, а не поле эмоций. Поэтому мы продумали логику анализа: алгоритм умеет распознавать, какие идеи конструктивны, какие дублируются, какие можно объединить. Это помогает администрации фокусироваться на сути и экономить время". Инжу Асыл

Первая тестовая версия показала хорошие результаты. Пользователи отметили удобство интерфейса, понятную структуру и идею открытого диалога. AI-модуль корректно объединял схожие обращения, что подтвердило техническую жизнеспособность проекта.

Скрин с мобильного приложения Ashyq Qala Kokshetau

Несмотря на серьезность этого проекта, школьницы заверили, что Ashyq Qala – лишь часть более широкой работы над экосистемой "умного города". Девушки уже продумали, каким будет следующий этап.

"Мы хотим развить платформу до полноценной экосистемы гражданского участия. Планируем добавить мобильное приложение, систему рейтингов инициатив, раздел аналитики для акимата, где можно визуализировать данные по обращениям. Думаем о геймификации, чтобы вовлекать больше людей: можно будет зарабатывать баллы за активность, следить, как твоя идея продвигается, получать обратную связь", – анонсировали предстоящие обновления разработчицы.

Архитектура Ashyq Qala изначально создавалась как масштабируемая модель.

"Мы проектировали ее так, чтобы можно было адаптировать под разные города Казахстана. Ведь проблемы доверия и участия общие. Хотим, чтобы Кокшетау стал примером. Чтобы горожане видели: их вклад имеет значение, их идея может стать городским проектом", – говорит Инжу Асыл.

Фото предоставила пресс-служба НИШ Кокшетау

К слову, свою разработку они представили на конкурсе Kokshetau AI Hackathon в региональном IT-хабе "Aqmola Hub", где заняли второе место и получили денежный приз. На сегодняшний день платформа находится на стадии доработки и сбора обратной связи.

В Кокшетау все чаще появляются юные разработчики, чьи идеи находят практическое применение. Так, 10-классница Анастасия Склярова создала социальную сеть QWESTLY – площадку для исследователей, студентов и предпринимателей, где можно проводить опросы, тестировать продукты и получать аналитику в удобной форме.