Богатые и жадные: почему в рейтинге щедрости Европа уступает Африке, а Казахстан обошел Швейцарию и Германию

Международное исследование Charities Aid Foundation (CAF) опубликовало Рейтинг стран по щедрости в благотворительности, где зафиксирован глобальный парадокс: чем ниже доходы населения, тем выше процент пожертвований от этих доходов, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, войдя в топ-30 рейтинга по щедрости, продемонстрировал желание помочь ближнему в два раза выше, чем в среднем по Европе.

Для оценки уровня щедрости социологи разных государств по заказу CAF провели социологические исследования в 101 стране. Главный индикатор исследования – средняя доля благотворительного пожертвования от дохода человека.

В опросах принимали участие и жители Казахстана. Оказалось, что в РК люди готовы тратить на благотворительность 1,2% дохода. С этим показателем Казахстан занял 30-е место в рейтинге. Это весьма неплохой результат.

Уровень щедрости казахстанцев оказался гораздо выше, чем в развитых странах, например, в Швейцарии, США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии. В общем, исследования CAF выявили факт, что в XXI веке благотворительность уже не удел богатых.

В первой пятерке рейтинга оказались сразу четыре страны Африки – Нигерия (2,8% от дохода), Египет (2,5%), Гана (2,2%) и Уганда (2%). В число государств с самыми щедрыми жителями также вошел Китай, чьи граждане жертвуют на благотворительность 2,2% от своего дохода.

Фото: Zakon.kz

Специалисты портала Ranking.kz к рейтингу стран добавили данные международного портала Numbeo о средней номинальной заработной плате. Оказалось, что государства с наибольшими зарплатами попали на самые нижние строчки рейтинга по щедрости. К примеру, Германия заняла предпоследнее место с показателем в 0,4%. Швейцария, занимающая первое место в мире по величине средней номинальной заработной платы, оказалась лишь на 76-м месте по щедрости: граждане этой страны отдают на благотворительность всего 0,7% своего дохода.

Такой парадокс подтверждается уровнем вовлеченности населения: в Африке на долю людей, которые жертвуют деньги или являются волонтерами, приходится 72% от населения, в Европе – 59%, в Северной Америке – 56%. В Азии этот показатель больше, чем в развитых европейских и американских странах: 69%. В целом в мире доля людей, которые жертвуют деньги и время на благотворительность, составляет 64%.

Еще интересный момент. Благотворительность бывает разной, и ее целевые группы сильно отличаются друг от друга. В своем отчете специалисты CAF отметили, что в Азии главной целевой группой для благотворителей являются малоимущие. В Африке 43% респондентов-благотворителей помогают религиозным организациям. В Европе первое место делят между собой гуманитарная помощь и поддержка детских и молодежных организаций.

