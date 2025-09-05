Делай добро: история карагандинца, который бесплатно угощает прохожих

В Караганде живет молодой человек по имени Бекзат. Ему 27, он предприниматель, владелец небольшого кафе. Но многие знают его не как бизнесмена, а как того самого парня из TikTok, который в дождь раздает зонты и горячий кофе, угощает хлебом, кормит курьеров и полицейских.

Историю парня, который просто так, от души, угощает прохожих, узнал корреспондент Zakon.kz.

С детства Бекзат рано начал работать. Этот опыт не только закалил его характер, но и научил эмпатии: слышать людей, чувствовать их настроение. Он рано понял, что главное богатство – не материальное, а человеческое. Поэтому сегодня, имея свой небольшой бизнес, он находит в себе силы и желание делать добро.

Скрин с видео Бекзата Муратова

Каждую пятницу с утра он выходит на улицу с коробками свежего хлеба. Для мусульман это священный день, день молитвы, очищения и добрых дел. Бекзат решил, что его пятничный обряд – это хлеб, который он раздает прохожим возле мечети, на улице, в магазинах. Это стало его личной традицией.

"Хлеб – священная еда для казахов, и раздавая его, я хочу показать ценность пропитания, изобилия и единства", – говорит Бекзат Муратов.

Однажды в дождливую осень он впервые вышел на улицу с горячим кофе и с зонтиками. Люди спешили по делам. И когда вдруг незнакомец с доброй улыбкой протягивал им зонт и кружку ароматного кофе, то реакция была неожиданной даже для него. Это были удивление, благодарность, искренние улыбки.

"Честно говоря, такой реакции даже я не ожидал. Я в очередной раз убедился, что даже такие мелочи могут подарить людям огромное тепло. Чтобы воспитать общество в духе доброты, не нужны грандиозные поступки. Достаточно маленького действия". Бекзат Муратов

Фото из личного архива Бекзата Муратова

Кстати, идея выкладывать видео в Tik-Tok тоже родилась не случайно. Современная молодежь много времени проводит в социальных сетях. Поэтому Бекзат решил сделать так, чтобы соцсеть была не только местом развлечений, но и источником полезного контента.

"С желанием хоть немного принести пользу обществу я выбрал этот путь. В каждом человеке есть стремление к добру. Я хотел пробудить это стремление через свои ролики. Иногда одно простое действие может вдохновить кого-то на большее". Бекзат Муратов

В своих видео он не старается выглядеть героем. Он просто показывает, что добро – это не сверхспособность, не роскошь, не пиар. Это выбор. Его выбор – видеть в каждом человеке того, кто достоин заботы. Особый восторг казахстанцев вызвали его ролики, в которых он накрывает целый дастархан для случайных людей: полицейских, курьеров и заправщиков. Стол накрывается по всем правилам этикета – белая скатерть, цветы, сервировка, приборы, вкусная еда и прохладительные напитки. Меню разнообразное – плов, куырдак, жаркое.

"Занятые повседневными делами, мы часто не замечаем людей, которые трудятся ради общества. Полицейские охраняют порядок день и ночь, курьеры доставляют заказы в любую погоду, сотрудники на заправках работают с утра до вечера. Я хотел бы выразить им свою благодарность. Каждый из них – важная часть нашей жизни". Бекзат Муратов

Не забывает мужчина и о благотворительности. Вместе с единомышленниками он ходит по магазинам и расплачивается за тех, кто накопил достаточно большой долг за продукты. Обычно выбирает многодетные и малообеспеченные семьи. Бекзат с друзьями закрывает весь долг и даже оставляет депозит на будущие покупки. При этом делают они это анонимно.

Особое внимание Бекзат уделяет и тем, кто застрял в пробках и вынужден часами проводить за рулем. Мужчина прямо на дорогах угощает их горячей едой и ароматным хлебом.

Такие видео вдохновляют. Под его видео в TikTok люди оставляют сотни комментариев: кто-то признается, что тоже начал раздавать хлеб, кто-то просто благодарит его за то, что "в мире еще есть такие люди".

Родные поначалу удивлялись, но потом стали поддерживать. Теперь многие из них сами участвуют в его добрых акциях. К съемкам мужчина не готовится, планы не составляет, сценарии не пишет. Говорит, самый обычный день может закрутиться в сюжет.

Герои его роликов по-разному реагируют на происходящее: кто-то не верит, кто-то спрашивает "почему бесплатно", кто-то смеется, кто-то молча обнимает. Часто Бекзат слышит слова: "Алла разы болсын", что в переводе означает: "Да будет тобою доволен Всевышний". Мужчина говорит, что для него это и есть самая искренняя благодарность.

Бекзат говорит, что делает все это на собственные средства. Делит заработок от кафе: часть на развитие, часть на добрые дела. Иногда помогают друзья и подписчики, но в основе его личное стремление делать добро.

Планы у него большие: мотивационные проекты для молодежи, благотворительные программы, просветительские инициативы. Он мечтает, чтобы добрые дела из Казахстана знали и за его пределами, потому что у доброты нет границ. Молодежи он советует начинать с того, что по силам. По его мнению, только взаимная помощь и дружелюбие могут изменить общество в лучшую сторону.

И если вы вдруг окажетесь в Караганде в дождливый день и вам протянут зонт и чашку кофе, возможно, это будет именно наш герой.