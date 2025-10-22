Даңғыра, асатаяқ и тұяқтас: 4-летний дирижер и малыши-ударники из Актау покоряют сцену

Оркестр из музыкантов детсадовского возраста появился в Актау еще в 2024 году. Малыши играют на различных ударных казахских народных инструментах, а также исполняют песни. В репертуаре оркестра пока несколько кюев и две народные песни, передает Zakon.kz.

Воспитатель и музыкальный работник Гульбану Адильбайкызы работает с малышами уже больше 15 лет. В январе 2024 года она устроилась на работу в новый детсад и увидела музыкальный зал.

"Хотя здесь не было педагога по музыке, но зал был полностью укомплектован ударными инструментами. Увидев это, я подумала, что обязательно нужно что-то создать, ведь инструменты не должны лежать без дела. И мне пришла идея – а почему бы не организовать оркестр? И уже через 3 дня после трудоустройства я начала репетиции. Тогда я еще не знала, что оркестр "Ай-Наз" станет изюминкой не только нашего детсада, но и всего города Актау". Музыкальный работник детсада Гульбану Адильбайкызы

Гульбану начала отбирать детей в оркестр и удивилась – в каждом обнаружился талант.

"Они действительно быстро все схватывали. Через неделю после начала репетиций мы приняли участие в конкурсе и заняли первое место. Особенностью нашего коллектива было наличие дирижера. В составе оркестра было максимум 14 детей, все из одной группы пятилеток. Только дирижеру было 4 года". Музыкальный работник детсада Гульбану Адильбайкызы

Обучать маленьких детей игре на инструментах – непростой труд, требующий терпения и большой энергии. Но когда видишь результат, вся усталость забывается, признается музработник.

"Чтобы отобрать детей в оркестр, я сначала наблюдаю. Сразу видно, кто проявляет интерес, и у кого есть музыкальный слух. Я даю каждому инструмент и проверяю, может ли он держать ритм под музыку. Иногда для этого требуется до двух недель наблюдений. Только после этого я принимаю решение". Музыкальный работник детсада Гульбану Адильбайкызы

Репетиции в детском саду проходят 3-4 раза в неделю, а иногда и каждый день, особенно перед конкурсами, ведь дети маленькие, они легко отвлекаются и могут забыть материал. Поэтому необходима постоянная практика, иногда даже в выходные. В репертуаре "малышкового" оркестра несколько казахских кюев и две народные песни – их исполняют как хором, так и сольно. Дети играют не только на барабанах, но и на маракасах, ксилофоне, треугольниках, а также на даңғыра (национальный инструмент, похожий на бубен), асатаяқ (национальный ударный инструмент в форме жезла), тұяқтас (народный музыкальный инструмент из копыта животного), сылдырмақ (разновидность бубна).

Оркестр, состоящий из маленьких музыкантов, уже принимал участие в республиканских и международных конкурсах и несколько раз завоевывал Гран-при.

"Например, в 2025 году на международном конкурсе "Жаңа жұлдыз" в Алматы мы получили Гран-при. А в прошлом году по специальному приглашению участвовали в проекте "Дара бала" и дали интервью нескольким республиканским телеканалам. После каждого конкурса дети ждут медали и кубки. Само слово "победа" вдохновляет их и вызывает яркие эмоции, а также желание изучать новые произведения". Музыкальный работник детсада Гульбану Адильбайкызы

Сейчас оркестр расширился – появились новые участники из групп 4 и 5 лет, увеличивается и количество музыкальных инструментов. Гульбану планирует добавить еще и духовые инструменты, например, сазсырнай – свирель из глины.

"Моя цель – через обучение сценической культуре научить детей красиво и свободно выражать свои мысли, уверенно чувствовать себя на публике, формировать культуру речи, интонацию, движения на сцене, этикет, эстетический вкус. Кроме того, это формирует патриотизм у детей с ранних лет, они изучают культуру, язык, национальные инструменты нашего народа". Музыкальный работник детсада Гульбану Адильбайкызы

К слову, дизайном и пошивом национальных костюмов для выступлений детей занималась сама музработник. В детских садах сейчас формируется будущее Казахстана – здесь под руководством специалистов, о которых говорил в своем недавнем Послании президент страны, воспитывают патриотов и прививают национальные ценности.