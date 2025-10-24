Казахстан выбирает зеленый путь: надежда на возрождение Арала

Казахстанское Приаралье наиболее остро столкнулось с экологическими проблемами. Высохшее Аральское море привело к деградации земель, ухудшилось состояния экосистемы и снизилось качество жизни населения.

В последние годы государство и региональные власти активно реализуют политику перехода к "зеленой экономике", передает Zakon.kz.

Проблема Аральского моря глобальная, и решают ее благодаря усилиям многих государств мира. На высушенном дне сажают саксаул, для оставшегося в Приаралье населения действуют экологические льготы, которые утвердило государство. Живущие здесь люди участвуют в различных международных проектах, получают гранты от международных организаций. Несмотря на сложности, "зеленые" проекты Приаралья успешно работают.

"Благодаря климатическим условиям Кызылординская область может развивать солнечную энергетику. Поэтому несколько лет назад здесь стали строить солнечные электростанции. Также реализуются программы по модернизации коммунальных систем, утеплению зданий, переходу на энергоэффективные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Внедряются методы рационального земледелия, сокращается использование химических удобрений, развивается органическое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт экологически чистой продукции", – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Аграрии региона массово сажают рис. Этой отрасли уже более 100 лет. Но так как рис потребляет много воды, а водная проблема региона, – одна из самых острых в Кызылординской области, то и здесь аграрии нашли способ экономить воду, не отказываясь от производства риса. Они цифровизировали сельское хозяйство. Для рационального использования водных ресурсов продолжается модернизация оросительных систем, внедряется капельное и дождевальное орошение, что позволяет экономить до 50% поливной воды.

"Используем автоматические счетчики воды. Контролируем каждую каплю. Основной источник воды – межграничная река Сырдарья, которая сильно зависит от водных запасов в верховьях. Водораздел реки в вегетационный период утверждается Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией. Сколько дать воды тому или иному государству, решается на переговорах между государствами в трехстороннем формате между странами – соседями по реке. Из-за нерационального водопользования и климатических изменений наблюдается снижение уровня воды, засоление почв, ухудшение состояния пастбищ и сельхозугодий. Потери воды при транспортировке по старым оросительным каналам достигают 40%. Поэтому аграрии подходят к экономии поливной воды комплексно – от очистки каналов до установки приборов учета воды", – говорит Талгат Дуйсебаев.

Как рассказывает спикер, в этом сезоне рис посеяли на площади более 80 тыс. га. Из них на 60 тыс. га сельхозпроизводители применили лазерное планирование. При выращивании риса поле должно равномерно затапливаться водой. Если поверхность неровная, вода где-то может стоять слишком глубоко, а где-то вообще не доходить, и расход воды огромный. При лазерном планировании поверхность становится абсолютно ровной, без перепадов и ям, и вода распределяется равномерно, ее потери снижаются примерно на 25–30 %. Специальная техника (например, трактор с планировщиком и датчиками) считывает лазерный луч и ровняет поле под этот уровень.

Также для улучшения экологической ситуации реализуются государственные и международные программы. Казахстан при поддержке Всемирного банка и международных организаций реализует проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и Северной части Аральского моря". Это позволило сохранить Малый Арал. За годы экологической катастрофы на дне Арала посажены миллионы гектаров саксаульных лесов. В Приаралье стало возрождаться рыболовство, животноводство, растениеводство.

В 2024 году Казахстан возглавил Международный фонд по спасению Аральского моря (МФСА). Сейчас разрабатывается дальнейший путь этого проекта, чтобы наполнить море и улучшить экосистему Приаралья. Благодаря тому, что Казахстан сотрудничает с международными организациями, в регионе действуют экологические НПО, волонтеры, занимающиеся озеленением, экологическим образованием и мониторингом состояния окружающей среды. В этой связи Кызылординская область является примером того, как даже в условиях тяжелого экологического наследия можно двигаться к устойчивому развитию.

Переход к "зеленой экономике", эффективное управление водными ресурсами и восстановление природных экосистем – это ключевые шаги на пути к экологическому и социально-экономическому возрождению Приаралья.