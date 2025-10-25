Курс реформ Казахстана – путь к успеху: аналитик из Армении отреагировал на речь Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжестве в честь Дня Республики, отметив, что в этом году наша страна подошла к важному рубежу – 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана.

Zakon.kz попросил прокомментировать месседжи президентской речи Арама Сафаряна – политического аналитика из Армении, координатора Евразийского экспертного клуба, председателя исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и Развитие".

– Арам Виленович, как вы оцениваете политический курс и реформы президента Касым-Жомарта Токаева с точки зрения построения новой фазы казахстанской государственности?

– Уже давно слежу за политическими и экономическими процессами в Казахстане, поскольку считаю его самым динамично развивающимся государством в Центральной Азии. Казахстан стал региональной державой, своего рода локомотивом и лидером развития благодаря продуманной политике и преобразованиям, которые вывели страну на новую траекторию.

По итогам 2024 года Казахстан продемонстрировал темпы роста ВВП выше, чем Россия – и это самый большой показатель на постсоветском пространстве. Это впечатляющий результат, подтверждающий, что последовательные экономические и политические реформы на протяжении ряда лет дают ощутимые плоды.

В обращении к казахстанцам президент Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимые реформы в разных областях с целью модернизации Казахстана и превращения его в конкурентоспособное государство на мировой арене. Эти реформы должны привести к ожидаемым результатам. Я считаю, что цель этих реформ – аккуратно, без потрясений и лишнего напряжения, но последовательно и четко привести страну к новому уровню развития, преодолеть существующие барьеры и построить то общество, о котором казахстанский политический класс говорит все постсоветские годы. Поэтому я убежден, что курс реформ президента Токаева обречен на успех – и казахстанское общество готово "переварить", понять и пойти по этому курсу, который обозначил лидер государства.

– Касым-Жомарт Токаев высказался о парламентской реформе и подчеркнул, что Казахстан будет усиливать Парламент, но при этом должен остаться государством с сильной президентской властью. Как вы оцениваете эту позицию?

– На протяжении многих лет я наблюдаю за парламентскими процессами на постсоветском пространстве. Разные страны выбрали разные модели: где-то, как в Армении, – парламентская республика, где-то действует сильная президентская власть, как в некоторых странах Южного Кавказа, Центральной Азии, да, собственно, и в России.

Но Казахстан, на мой взгляд, идет по оригинальному пути. И это не эксперимент, а требование времени – найти modus vivendi для динамичного развития страны, чтобы государство и государственная машина не довлели над обществом, а обеспечивали сбалансированное экономическое, социальное, демографическое развитие и реализовывали национальные интересы.

В 2027 году, думаю, будет референдум по парламентской реформе в Казахстане. Цель – сделать однопалатный Парламент и усилить его. При этом сохранить сильную президентскую власть. Если реформа даст те результаты, о которых говорил президент Токаев, то мы станем свидетелями политической модели нового уровня, политического мышления и уклада нового уровня, которые заставят дальних и ближних соседей серьезно изучить этот опыт.

– По словам главы государства, экономические показатели Казахстана за последние пять лет, а это рост ВВП на 16%, прирост инвестиций, укрепление транспортной и логистической инфраструктуры, демонстрируют устойчивость даже в условиях глобальных шоков. Чем объясняется эта динамика?

– Я поддерживаю мнение, что мир находится в состоянии турбулентности. Кроме того, что мы имеем в виду противостояние политических полюсов и неспокойное положение в мире в целом, мы имеем и экономическую турбулентность, которая в разных странах чувствуется по-разному.

Казахстан демонстрирует успешное управление экономическими процессами, пользуясь своими безусловными естественными преимуществами, которые он имеет в своем активе. Эти преимущества дают возможность даже в турбулентное время таким образом влиять на экономические процессы, чтобы обеспечить максимально возможное развитие экономики в сложных условиях. Показатели последние двух-трех лет впечатляют соседей и партнеров Казахстана. Если этот курс удастся сохранить на протяжении, скажем, ближайших нескольких лет, то, конечно, мы через несколько лет увидим Казахстан уже как государство другого уровня, которое будет тягаться с передовыми экономиками мира.

– Токаев фактически вводит новую формулу "экономического патриотизма" – через инвестиции в экономику, технологическое развитие, национальные бренды. Как вы оцениваете этот посыл?

– Вообще в постсоветском пространстве когда-нибудь должен был назреть этот вопрос. Патриотизм – это не то, как громко кричат люди о любви и преданности к своей стране, а серьезные дела, которые способны влиять на успехи страны и повышать национальное самосознание, которые делают любовь к родине естественной необходимостью для всех граждан. Это давно назревший разговор, и когда-нибудь постсоветские страны, в том числе и наша Армения, будут об этом серьезно говорить.

Экономический патриотизм – это когда ты инвестируешь в собственную экономику, не вывозишь капитал, а оставляешь его работать на страну. Когда твое дело служит не только тебе, но и на пользу всему обществу. Речь идет не о том, чтобы силой отнять у богатых людей их капиталы. Это не про то, чтобы силой ограничивать людей, а про создание таких условий, при которых у них не возникает желание выводить капитал или уезжать. Наоборот – инвестировать больше, укрепляя конкурентоспособность страны и делая ее местом, в котором хочется жить, работать и процветать.

– Как вы оцениваете роль миротворческой дипломатии и "взвешенной" внешней политики, о которой говорит президент РК, в обеспечении безопасности и суверенитета Казахстана?

– Очень многие армяне считают президента Токаева другом армянского народа. Миротворческая миссия, которую он взвалил на себя для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, для восстановления транспортных связей на Южном Кавказе, для продвижения мира и стабильности в регионе, заслуживает огромного уважения и благодарности. Эти инициативы исходят из глубокого понимания национальных интересов Казахстана. Касым-Жомарт Кемелевич прекрасно осознает потенциал сотрудничества Центральной Азии и Южного Кавказа, роль этого региона в мировой экономике и культурном диалоге. Именно исходя из этого, Казахстан делает шаги по урегулированию конфликтов.

На примере армяно-азербайджанского конфликта и ожидаемого подписания мирного договора действия президента Токаева достойны глубочайшей благодарности и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана.

Я думаю, что эту работу необходимо продолжать и после подписания мирного договора, чтобы сближать эти общества с обществами Ближнего, Среднего Востока и регионов Центральной Азии, чтобы сделать этот огромный субрегион современной Евразии пространством развития и процветания. Это сложная, но выполнимая задача. И спасибо президенту Токаеву за то, что он занимается этим важным делом.