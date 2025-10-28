"Я просто қазақтың қара қызы": как казахстанцы с необычной внешностью покоряют сердца подписчиков

19-летний Акниет и 9-летняя Аниса невольно притягивают взгляды окружающих. Вся причина в их экзотической для Казахстана внешности. Темная кожа, кудрявые волосы и внешность с элементами афрообраза стали их визитной карточкой. С восходящими звездами Казнета поговорила корреспондент Zakon.kz.

Пять лет назад Акниет Куанткан и Аниса Таймова вовсе не были знакомы. Как-то на улице к молодому человеку подошла женщина и начала задавать вопросы. Она сказала, что ее внучка очень похожа на него. Так и началось знакомство не только абсолютно чужих друг другу детей, но и их родителей. Сейчас две семьи общаются как родные.

Фото из личного архива Акниета

Аниса оказалась метиской, ее мама казашка, а отец из Камеруна. Несмотря на то, что девочка живет в Актау, она всегда поддерживает связь с родственниками по папиной линии.

"В моей семье свободно разговаривают на трех языках – казахский, русский и английский. Но я предпочитаю казахский, это мой родной язык. Моя бабушка с ранних лет привила мне любовь к казахскому. Да и в Актау редко говорят на других языках", – говорит Аниса.

Сама девочка оказалась очень активной: она занимается карате, играет на гитаре, поет и танцует. А еще мечтает сняться в кино, покорить Голливуд и открыть в Америке школу с казахским языком обучения.

Как рассказывает Акниет на видео выше, в середине XV века, примерно в 1440 годах, во времена рабства, жители африканских стран с помощью косичек рисовали на своих головах карты с реками, озерами и горами. Так они обозначали друг другу путь для побегов. А еще они прятали в волосах зерна риса, пшеницы, чтобы на новом месте можно было посеять их и выжить. Догадавшись об этом, работорговцы стали сбривать им волосы. Их целью было лишить невольников пропитания, а также уничтожить их культуру.

Что касается необычной внешности, то Аниса вполне по-взрослому отвечает, что она самая обычная қазақтың қара қызы, что в переводе означает казахская девочка-смуглянка.

"Меня никто не обижает, не указывает на мой темный цвет кожи, никакого буллинга нет. Но во мне течет кровь двух народов, поэтому я стараюсь не обижать ни своих нагашылар (родственников по маминой линии – прим. автора), ни своих камерунских родных", – говорит Аниса.

В этом видео блогер отвечает на вопросы подписчиков и рассказывает, как Аниса ухаживает за волосами. Он показывает, как заплел волосы девочки в косички, сделав узор в виде сердца. Но сначала он смазал их жирным кремом для смягчения. По словам Акниета, после того, как косички заплетены, девочка их моет шампунем и водой, не расплетая. Никаких насекомых при этом в голове не заводится, голова не болит, а волосы всегда в порядке, и при этом не требуют ежедневного ухода, кроме мытья по мере загрязнения.

Фото из личного архива Акниета

В отличие от своей названой сестры, Акниет – чистокровный казах. Но его смуглая кожа и кудрявые волосы притягивают внимание окружающих. Его даже останавливают на улице, просят сделать совместное фото, трогают волосы. Некоторые умудряются фотографировать его втайне. На это юноша не обижается и не принимает близко к сердцу, напротив, старается перевести все в шутку.

"Забавных моментов, связанных с моей внешностью, было очень много. К примеру, как-то таксист подумал, что я иностранец, и предложил довезти бесплатно. В процессе разговора понял, что я казах. Долго смеялись. А в школе, если я не дотягивал до "пятерки", учителя просто так ставили мне хорошие оценки. Недавно я ездил в Баку на четыре дня. Местные очень удивлялись, когда узнавали, что я казах. Новый Казахстан – новые казахи", – смеется Акниет.

Юноша закончил колледж, в ближайшем будущем собирается поступать в вуз. Он – будущий стоматолог. Увлекается бизнесом, путешествиями, анатомией и обожает птиц. Совсем недавно начал выкладывать в сеть свои видео, случайно снятые в очередях, где его принимают за иностранца, либо кадры совместного времяпрепровождения с Анисой. Он мастерски умеет заплетать ее густые и кудрявые волосы и делает красивые прически. Число подписчиков растет с каждым днем.

Фото из личного архива Акниета

"Особенно смешно в аэропортах во время досмотра. Сотрудники авиакомпаний долго разглядывают мой паспорт и меня", – вспоминает юноша забавные случаи.

Сам Акниет чисто разговаривает на казахском языке, при этом старается не использовать слова на других языках. Русский язык использует редко, хотя также хорошо им владеет.

Жизнь часто сводит людей не случайно. Акниет и Аниса нашли друг в друге родственные души, доказав, что братство – не всегда о крови. Возможно, именно они станут символом нового поколения казахстанцев – открытых миру, уверенных в себе и гордящихся своими корнями. Ведь они вдохновляют тысячи людей не бояться быть собой, любить свой язык, свою культуру и с улыбкой принимать интерес к своей необычной внешности. Возможно, именно такие истории и создают настоящий образ "Нового Казахстана".