Игры разума: как сельский паренек из Каракалы прославил Казахстан на мировой арене

Парень из небольшого села Каракала Павлодарской области доказал: национальная игра может привести на мировую арену. Чемпион мира по тогызкумалаку Ринат Керейбаев прошел путь от школьного кружка до международных турниров, став символом новой волны казахстанских интеллектуальных спортсменов.

Ринат Керейбаев – чемпион мира по тогызкумалаку, мастер спорта международного класса, тренер, наставник и вдохновитель новой волны игроков. Он родился и вырос в селе Каракала района Аккулы Павлодарской области. Это небольшое село, расположенное всего в 70 километрах от областного центра, стало отправной точкой его большого спортивного пути. Со звездой национальной игры познакомился корреспондент Zakon.kz.

Фото из личного архива Рината Керейбаева

Впервые Ринат познакомился с тогызкумалаком в возрасте пяти лет, тогда рядом с ним был отец – Мейрам, школьный учитель и первый наставник. Игра стала частью семейной традиции: в нее играли дома, на районных турнирах, в школьных кружках, за кухонным столом и даже во время телепередач.

В Каракале, родном селе Рината, жил Исатай Капаев – человек, которого местные называли основателем тогызкумалака в регионе. Его брат, Дастан Капаев, стал заслуженным тренером Республики Казахстан и продолжил развитие национальной игры на профессиональном уровне.

"Впервые увидел шарики тогызкумалака, когда мне было пять. Папа поставил доску, объяснил правила, и с тех пор я не отпускаю эту игру. Сначала играл просто для удовольствия, а с 17 лет начал заниматься профессионально", – рассказывает Ринат.

Он стал чемпионом мира по классической дисциплине тогызкумалака. В 2025 году Ринат защитил титул чемпиона мира в южнокорейском Сеуле. Турнир прошел на высоком уровне, соперники были сильные – особенно сами корейские игроки.

"Это был не просто турнир. Я не только поднял флаг Казахстана перед всем миром, но и провел мастер-класс для корейских спортсменов. Показал, как работает казахстанская школа тогызкумалака. Было приятно видеть интерес к нашей национальной игре", – делится спортсмен.

Фото из личного архива Рината Керейбаева

Семейная история Рината – это история двух чемпионов. Его супруга Жамиля тоже стала чемпионкой мира, только в Актобе, когда Казахстан принимал мировое первенство. Сейчас она работает в Павлодаре в детско-юношеской спортивной школе №3.

"Самое трудное в тренировочном процессе – это часы сосредоточенной работы. Бывает, что силы на исходе, кажется, будто не справишься. Но стоит одержать победу – и усталость уходит, остается только чувство глубокого удовлетворения: все это было не напрасно", – говорит Ринат.

Сегодня он тренирует детей в ДЮШС района Аккулы и преподает шахматы в Потанинской средней школе родного села. Осознанно выбрал работу на селе, чтобы дать детям те возможности, которых когда-то не хватало ему самому.

"Когда вернулся после учебы, поставил себе цель – воспитать чемпиона мира. Не просто хорошего игрока, а именно чемпиона. Сейчас мои ученики готовятся к чемпионату мира среди школьников, который пройдет в Алматы в ноябре. Иду к цели шаг за шагом: составляем индивидуальные планы, разбираем партии, тренируемся как вживую, так и онлайн. Сильных учеников веду отдельно – с ними работаем над стратегией, психологией, учим держать темп и не сдаваться в сложных позициях. Главное – не просто научить правилам, а зажечь азарт и уверенность, что они могут выйти на мировой уровень", – говорит он.

И результаты уже есть. Его ученики Азамат Халел и Алдияр Кучук успешно выступают на республиканском и международном уровнях. Азамат – многократный чемпион Казахстана, победитель чемпионата Азии, призер турниров в Чехии, Румынии и Монголии. Алдияр – победитель республиканских соревнований и бронзовый призер чемпионата страны.

Фото из личного архива Рината Керейбаева

"Пять раз в неделю тренируюсь сам и провожу занятия. С Азаматом – семь тренировок в неделю. Играем онлайн, выезжаем на турниры. Сейчас в школе собрал новую группу – утром 30 детей, после обеда – еще 15. Есть и основная команда, которая готовится к серьезным стартам. Кто знает, может, среди них уже есть будущие чемпионы мира", – говорит Ринат.

Азамат пришел в тогызкумалак в 2021 году – до этого занимался борьбой. В школе открылся кружок, и он решил попробовать интеллектуальную игру. Влюбился с первой партии.

"Меня сразу увлекли логика и тактическая глубина. Это не просто игра – это как шахматы, только ближе к нашей культуре. За четыре года моя школьная жизнь изменилась на 360 градусов. Я объездил весь Казахстан, побывал в Монголии, Румынии и Чехии. Увидел, как в других странах интересуются нашей национальной игрой. Это вдохновляет", – говорит Азамат.

Фото из личного архива Рината Керейбаева

В Павлодарской области тогызкумалак развивается активно. В каждом селе и городе есть кружки. Три года подряд регион признается лучшим по стране.

"Спрос среди молодежи растет, но развивать игру все еще нужно. В колледжах и школах появляются кружки, есть онлайн-платформы. Это радует, но важно идти дальше – нужны онлайн-турниры, реклама в соцсетях. Тогда игра станет еще ближе к молодежи", – считает Ринат.

У чемпиона есть своя методика, как распознать талантливых детей.

"Собираю класс, знакомлю с игрой. Через несколько дней уже видно, у кого есть способности, с ними начинаю работать. Главное – дать почувствовать азарт, интерес. А дальше – дисциплина и труд", – объясняет Ринат.

Из села Каракала Ринат Керейбаев вышел на мировую арену тогызкумалака и теперь сам открывает дорогу новым чемпионам, шаг за шагом воплощая свою мечту.