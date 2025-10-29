Казахский стиль со вкусом: юный дизайнер из Тараза покоряет мировой подиум

Чтобы в 21 год блистать на высоких подиумах, безусловно, нужен божий дар. Работы дизайнера из Тараза Тимура Турсункулова приводят в восторг самых избалованных модников. Zakon.kz поговорил с юным дарованием и узнал, как ему удалось завоевать мировую славу.

Тимуру Турсункулову из Тараза всего 21 год, а он уже является международным дизайнером одежды и создает собственный бренд Timur Tursunkulov.

"Я захотел стать дизайнером одежды, когда впервые ощутил, что могу создавать что-то уникальное своими руками. Открылось желание выражать себя через форму, цвет и ткань, превращать идеи в реальные образы. Я понял, что хочу делать то, что отражает меня и нашу культуру. Первую поддержку оказала учительница по рисованию – она поверила в меня и подтолкнула к тому, чтобы я развивал талант. Родные также видели, что это не просто увлечение, а мое призвание. Их опора дала мне уверенность пробовать новое, участвовать в конкурсах, путешествовать и представлять Казахстан на международной сцене". Тимур Турсункулов

Юноша создает одежду, которая сочетает в себе традиционные элементы культуры Казахстана с модными тенденциями. В своих коллекциях он старается переосмыслить национальные мотивы, орнаменты и формы, чтобы они выглядели современно и были понятны людям по всему миру.

"Моя одежда предназначена для тех, кто ценит индивидуальность, красоту и уникальность. Для людей, которые хотят выделяться и при этом оставаться верными своей культуре и корням. Для меня важно, чтобы каждая вещь рассказывала историю, несла культурный код, а также была комфортной, функциональной и визуально выразительной. Я хочу, чтобы через одежду люди могли чувствовать связь с культурой и ощущать ее современное звучание". Тимур Турсункулов

Собеседник отмечает, что придумывать идеи и переносить их на бумагу – это лишь начало пути. Воплотить их в реальность – еще более сложная работа. Для этого требуется: терпение, внимательность к деталям, понимание тканей, кроя, технологий шитья и современных инструментов.

"Важно уметь соединить творчество и точность, чтобы образ, который рождается в голове, действительно ожил и выглядел так, как задумывалось". Тимур Турсункулов

За плечами казахстанца активное участие в международных показах в таких странах, как Сербия, Китай, Италия, Франция, Румыния, Германия, Сингапур, Таджикистан, Россия и не только.

"Когда мне было 18 лет, я впервые представил свою коллекцию в Китае на масштабной Международной неделе моды Eurasian Fashion Week. Именно там мне вручили первую серьезную награду в номинации Eurasia. В 21 год в Италии я получил награду в номинации The Best Fashion Designer от престижного модного издания Celebre Magazine. Это было важным признанием моей работы на международном уровне и большим стимулом продолжать развиваться как дизайнер. У меня был удачный опыт работы с международной аудиторией: я представлял свои коллекции на Paris City Fashion Week, MadMood Milano Fashion Week, Mediterranean Fashion Week, Fashion Open Air Berlin, Eurasia Fashion Week China и других крупных площадках. Там мои работы высоко оценили. Публика и критики особенно отмечали сочетание национальных орнаментов с современными силуэтами и цветами". Тимур Турсункулов

В самое сердце выдался недавний показ моды в Париже. О славе Тимура Турсункулова прогремели соцсети. Оказалось, что организатор и основатель Paris City Fashion Week лично вышел на связь с юным дизайнером и пригласил его принять участие в мероприятии. Событие собирало участников со всего мира: дизайнеров, производителей, модных журналистов и критиков. Цель была не только продемонстрировать коллекции, но и обменяться опытом, наладить международные связи и показать, что Казахстан имеет сильную школу дизайна и уникальную культурную идентичность, которую можно донести через моду.

"Для меня это было большой честью и возможностью показать свою работу на одной из крупнейших мировых модных площадок. Мы тщательно готовились: продумывали коллекцию, акцентировали внимание на культурных элементах Казахстана, выбирали ткани, силуэты и образы моделей. Когда я вышел на подиум, зал тепло принял наши работы: зрители и критики оценили детали, цветовые решения и современную интерпретацию традиционной культуры. Это было невероятно вдохновляюще и мотивировало продолжать развивать бренд и представлять Казахстан на международной арене". Тимур Турсункулов

По словам Тимура, дизайнерские вещи в Казахстане постепенно становятся все более популярными. Люди начинают ценить уникальность, качество и авторскую работу, а не только бренд.

"Чаще всего к нам обращаются те, кто хочет выделяться, подчеркнуть индивидуальность и статус, а также люди, которые интересуются модой и культурой. Стоимость таких вещей зависит от сложности коллекции, материалов и уровня работы. Это инвестиции в эксклюзивность и качество, потому что каждая вещь создается вручную, с вниманием к деталям, и несет в себе культурный код и авторский стиль. Нередко к казахстанской моде проявляют интерес Италия, Франция, Китай, страны Европы и Азии, где ценят уникальные национальные мотивы и авторский подход". Тимур Турсункулов

Тем не менее современные казахстанские дизайнеры сталкиваются с несколькими серьезными трудностями:

недостаток инфраструктуры и профессиональных производственных мощностей для качественного пошива и текстиля;

ограниченные возможности для международного продвижения – сложно вывести бренд на глобальную сцену без поддержки крупных выставок, продюсеров и инвесторов.

"Также важной проблемой является недооценка национальной культуры внутри страны: многие молодые дизайнеры пока еще учатся ценить свои традиции и эффективно интегрировать их в современную моду. Несмотря на это, у казахстанских дизайнеров есть огромный потенциал: талант, уникальная культура, стремление создавать инновационные и самобытные коллекции. И именно через образование, сотрудничество и международные показы мы можем преодолевать эти трудности и развивать индустрию". Тимур Турсункулов

Материал по теме Без выходных и отговорок: казахстанка-полиглот рассказала о своем опыте изучения иностранных языков

В настоящее время Тимур Турсункулов готовится к участию в Emirates Fashion Week, к показу в Черногории, а также к Milan City Fashion Week, куда он едет уже в пятый раз. Для него важно не только создавать уникальные коллекции, но и становиться мостом между Казахстаном и миром моды, вдохновлять молодое поколение дизайнеров и развивать эту индустрию у нас в стране.