Без выходных и отговорок: казахстанка-полиглот рассказала о своем опыте изучения иностранных языков

Казахстанка Нуршат Калилаева любит изучать языки и погружаться в разные культуры, считая, что это развивает мозг, тренирует память и позволяет узнавать о мире не из книг, а через живое общение с людьми. Zakon.kz побеседовал с девушкой и узнал, как скорее освоить новую речь.

Нуршат Калилаева родилась в Алматы и жила здесь до 18 лет, а после перебралась в Пусан, Южную Корею. Все благодаря интересу к иностранным языкам.

"Мой родной язык – казахский, но я училась и на казахском, и на русском. Интерес к иностранным языкам возник еще в школе, когда вставал вопрос о выборе профессии. Я поняла, что изучать языки – это то, что действительно мне нравится, поэтому поступила на гида-переводчика, изучая корейский и английский с углублением. А в 2017 году в 18 лет, выиграв грант в университет, переехала в Южную Корею. Окончила бакалавриат на корейском языке и решила остаться для дальнейшего развития. Пока не знаю, как долго задержусь, но понимаю, что здесь у меня больше возможностей". Нуршат Калилаева

Сейчас 27-летняя девушка свободно говорит на казахском, русском, английском, корейском, турецком и французском. И не намерена на этом останавливаться, отмечая, что знание разных языков здорово выручило ее в жизни.

"Благодаря знанию языков я многого добилась. В первую очередь выиграла грант и переехала учиться в Южную Корею. Сейчас живу здесь, общаюсь не только с местными, но и с людьми из разных уголков земли. Это помогает шире смотреть на жизнь, лучше понимать разные культуры и чувствовать себя человеком мира. Я быстро адаптируюсь к любым людям и ситуациям – и это, безусловно, заслуга языков". Нуршат Калилаева

Когда Нуршат Калилаева работала в корейской компании, она была единственной иностранкой – и именно владение языком позволило ей уверенно чувствовать себя в коллективе. Позже казахстанка начала зарабатывать на своих знаниях, работая гидом и переводчиком, а последние три года преподает корейский онлайн.

"Однажды мне довелось побывать на политическом мероприятии для президентов Южной Кореи и России в роли переводчика – я вживую увидела бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Кроме того, я была переводчиком для корейских знаменитостей в Казахстане и успела поработать в разных сферах в Южной Корее. Если перечислять все возможности, которые дал мне язык, их, пожалуй, просто не сосчитать". Нуршат Калилаева

Полиглот призналась, что в обучении ей помогают:

просмотр сериалов и контента на изучаемом языке,

музыка,

метод shadowing (повторение слов и предложений вслух),

ежедневная практика – хотя бы по 10 минут,

применение языка на практике.

"Если нет собеседников в реальной жизни, можно найти единомышленников онлайн. Без разговора язык не будет улучшаться. Многие знают язык в теории, а на практике не могут его использовать, как, например, английский. Обычно мне говорят: "Все мы его учили, но никак не можем на нем начать говорить". Нуршат Калилаева

Самым интересным языком полиглот считает корейский. Она с легкостью заговорила на нем. Все благодаря схожести с казахским.

"Грамматика корейского похожа на казахский, поэтому изучать его было очень увлекательно. 5-6 часов в день я посвящала этому языку – без выходных и каких-либо отговорок. Хотела все бросить, но меня держала мечта – поступить в университет в Южной Корее. Чтобы разгружать себя и справляться с большим объемом, я смотрела дорамы. В апреле я сдала экзамен и ждала результаты целых два месяца. И когда увидела отличный результат – просто не могла поверить в то, что поступила на грант". Нуршат Калилаева

Примечательно, что уроженка Алматы часто путешествует. И Франция настолько вдохновила ее, что она принялась изучать французский.

"Французский оказался сложным для меня. Это моя новая цель, недавно начала говорить на нем и хочу довести до совершенства. Он отличается от всех языков, которые я изучала, слова и произношение даются нелегко, поскольку французский относится больше к романским языкам. А красивый язык для меня – турецкий. Он звучит для меня очень мелодично и даже местами эмоционально, поэтому я люблю смотреть турецкие сериалы в оригинале и наслаждаться звучанием этого языка". Нуршат Калилаева

Соотечественница подчеркнула, что заметила, насколько иностранцы в последние годы все чаще стали интересоваться казахским языком.

"В Южной Корее население в основном изучает английский, японский и китайский. Иногда встречаются говорящие по-русски. Но меня удивило, что мои учителя знали казахский, объясняя, что он дается намного легче, нежели русский. К тому же благодаря социальным сетям все больше людей узнают о Казахстане, интересуются нашей культурой и даже мечтают побывать у нас. Мои знакомые уже говорят мне: "рахмет" или "бешбармак". Бывает, что мои иностранные друзья делятся со мной новостями из Казахстана, расспрашивают про наши традиции. А с казахами, живущими здесь, мы общаемся на родном языке". Нуршат Калилаева

Пока полиглот сосредоточена на языках, на которых сейчас говорит. Будет ли изучат новые – покажет время. Но она однозначно уверена, что языки дают доступ к разным культурам, традициям, помогают строить коммуникацию с людьми, расширяют кругозор и делают человека по-настоящему открытым миру.