Суперлуние и падающие звезды: какие космические события произойдут в ноябре-2025

Стало известно, какие астрономические явления возможно наблюдать на небе в последний месяц осени текущего года. Эксперт рассказала Zakon.kz, что может привлечь в космосе людей, увлекающихся звездами и планетами.

С первых дней следующего месяца на ночном небосводе возможно будет увидеть впечатляющие события и успеть загадать все свои желания.

Главным событием ноября может стать Суперлуние, когда естественный спутник Земли выглядит очень ярким и крупным, а также ежегодный метеорный поток, пик которого придется на 3-5 ноября.

"2 ноября Луна будет находиться вблизи Сатурна и Нептуна. На 3-5 ноября придется пик метеорного потока Тауриды. Каждые несколько лет две ветви метеорного потока Тауриды – северная и южная – показывают рост активности. Это происходит, когда Земля проходит через плотное скопление метеороидов внутри метеорного потока. По расчетам увеличение количества метеоров будет наблюдаться в 2025 году. В течение примерно трех дней, с 3 по 5 ноября, будет возможность любоваться метеорами и яркими болидами. К сожалению, Суперлуние, которое наступит 5 ноября, усложнит наблюдения", – объяснила казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.

Метеорный поток Тауриды. Фото: wikimedia/Channone Arif

Как рассказала представитель алматинского астрофизического института, наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – явление Суперлуния – произойдет 5 ноября.

"Луна окажется в 356 832 км от Земли. Поэтому в полнолуние 5 ноября, казахстанцы будут наблюдать самую большую полную Луну 2025 года – Суперлуну", – отметила астроном.

Все астрономические события ноября 2025 года:

Луна рядом с Сатурном и Нептуном. Фото: Vito Technology, Inc.

2 ноября – Луна рядом с Сатурном и Нептуном.

3-5 ноября – пик метеорного потока Тауриды.

10 ноября – Луна рядом с Юпитером

11-12 ноября – пик Северных Таурид

12 ноября – Луна в фазе последней четверти

17-18 ноября – метеорный поток Леониды

17 ноября – 55 лет назад впервые в истории на Луне начал работать "Луноход-1"

20 ноября – Новолуние

21 ноября – Противостояние Уран

25 ноября – Меркурий и Венера. Соединение планет

25 ноября – 110 лет назад опубликована Общая Теория Относительности Альберта Эйнштейна

26 ноября – ожидается "исчезновение" колец Сатурна

28 ноября – Луна в фазе первой четверти

29 ноября – Луна рядом с Сатурном

30 ноября – Луна рядом с Нептуном

При этом астроном отметила, что метеорные потоки наблюдаются только визуально. Планеты можно увидеть как в телескоп, так и визуально. Но при условии, что наблюдения не будут ограничены облачностью, ярким освещением и фазой Луны.

К слову, некоторые специалисты называют Суперлуние – "охотничьей Луной" из-за того, что светило создает благоприятный период для выслеживания животных или сбора урожая.