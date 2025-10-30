Суперлуние и падающие звезды: какие космические события произойдут в ноябре-2025
С первых дней следующего месяца на ночном небосводе возможно будет увидеть впечатляющие события и успеть загадать все свои желания.
Главным событием ноября может стать Суперлуние, когда естественный спутник Земли выглядит очень ярким и крупным, а также ежегодный метеорный поток, пик которого придется на 3-5 ноября.
"2 ноября Луна будет находиться вблизи Сатурна и Нептуна. На 3-5 ноября придется пик метеорного потока Тауриды. Каждые несколько лет две ветви метеорного потока Тауриды – северная и южная – показывают рост активности. Это происходит, когда Земля проходит через плотное скопление метеороидов внутри метеорного потока. По расчетам увеличение количества метеоров будет наблюдаться в 2025 году. В течение примерно трех дней, с 3 по 5 ноября, будет возможность любоваться метеорами и яркими болидами. К сожалению, Суперлуние, которое наступит 5 ноября, усложнит наблюдения", – объяснила казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
Метеорный поток Тауриды. Фото: wikimedia/Channone Arif
Как рассказала представитель алматинского астрофизического института, наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – явление Суперлуния – произойдет 5 ноября.
"Луна окажется в 356 832 км от Земли. Поэтому в полнолуние 5 ноября, казахстанцы будут наблюдать самую большую полную Луну 2025 года – Суперлуну", – отметила астроном.
Все астрономические события ноября 2025 года:
Луна рядом с Сатурном и Нептуном. Фото: Vito Technology, Inc.
2 ноября – Луна рядом с Сатурном и Нептуном.
3-5 ноября – пик метеорного потока Тауриды.
10 ноября – Луна рядом с Юпитером
11-12 ноября – пик Северных Таурид
12 ноября – Луна в фазе последней четверти
17-18 ноября – метеорный поток Леониды
17 ноября – 55 лет назад впервые в истории на Луне начал работать "Луноход-1"
20 ноября – Новолуние
21 ноября – Противостояние Уран
25 ноября – Меркурий и Венера. Соединение планет
25 ноября – 110 лет назад опубликована Общая Теория Относительности Альберта Эйнштейна
26 ноября – ожидается "исчезновение" колец Сатурна
28 ноября – Луна в фазе первой четверти
29 ноября – Луна рядом с Сатурном
30 ноября – Луна рядом с Нептуном
При этом астроном отметила, что метеорные потоки наблюдаются только визуально. Планеты можно увидеть как в телескоп, так и визуально. Но при условии, что наблюдения не будут ограничены облачностью, ярким освещением и фазой Луны.
К слову, некоторые специалисты называют Суперлуние – "охотничьей Луной" из-за того, что светило создает благоприятный период для выслеживания животных или сбора урожая.