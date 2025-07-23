Какие астрономические события можно наблюдать в августе 2025 года

Астроном рассказала, когда и какие космические события можно будет увидеть в ночном небе с территории Казахстана в последний месяц лета, сообщает Zakon.kz.

По словам казахстанского астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, самые впечатляющие события придутся на 10-12 августа. В это время можно наблюдать "звездопад", а также на небе выстроятся шесть планет, причем четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом.

"10-11 августа в утренние часы произойдет выравнивание шести планет – Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна, которые можно будет увидеть невооруженным глазом, а также Уран и Нептун, которые можно рассмотреть в телескоп. Наблюдаемые события будут доступны для всех жителей Казахстана". Астроном Светлана Мошкина

Выравнивание планет будет видно не только из Казахстана, но и из Северного полушария.

Фото: Vito Technology, Inc.

Чтобы не пропустить это впечатляющее событие, необходимо начать наблюдения рано утром. Перед восходом Солнца на небе выстроятся шесть планет. Для того, чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится бинокль или небольшой телескоп.

В следующий раз эти планеты будут видны в конце февраля 2026 года.

При этом, как отметила ученая, теплыми августовскими утрами своего пика достигнет метеорный поток Персеиды. Поэтому, наблюдая за планетами, есть вероятность увидеть парочку "падающих звезд".

"Метеорным потоком Персеиды, который активизировался 17 июля, можно сполна насладиться 11-12 августа. Завершится это событие 24 августа. Его прародительницей считается комета 109Р/Свифта-Туттля. Поток яркий и обильный, по прогнозам, обещают до 100 метеоров в час. Но чтобы поймать благоприятные условия для того, чтобы им любоваться, наблюдать его нужно перед рассветом, так как Луна будет после полнолуния и в фазе 90%". Светлана Мошкина

12 августа 2025 года произойдет соединение Венеры и Юпитера, также на утреннем небе. Это событие будет видно невооруженным глазом на востоке в течение некоторого времени до восхода Солнца. Венера и Юпитер будут находиться очень близко друг к другу.

Астрономический календарь:

1 августа – первая четверть Луны.

5 августа – 1971 год – первый выход в межпланетном пространстве выполнен Альфредом Уорденом на "Аполлон-15".

9 августа – полнолуние.

12 августа – Луна рядом с Сатурном. Естественный спутник Земли будет находиться в созвездии Рыб и будет виден вблизи Сатурна, который будет располагаться выше и немного правее. В это время Луна будет убывающей, а Сатурн будет виден как яркая "звезда".

16 августа – Луна в фазе третьей четверти. В этот день Луна убывающая, и видимая часть лунного диска, освещенная Солнцем, уменьшается.

19 августа – утренняя элонгация Меркурия. В это время планета будет находиться на максимальном удалении от Солнца на утреннем небе, что делает ее более заметной для наблюдателей.

23 августа – новолуние.

31 августа – Луна в фазе первой четверти.

Следующие парады планет, когда планеты выстроятся в ряд, произойдут в 2025-2026 годах в следующие даты:

28 февраля 2026 года: большое вечернее выравнивание Меркурия, Венеры, Нептуна, Сатурна, Урана и Юпитера.

18 апреля 2026 года: малое утреннее выравнивание Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.

12 мая 2026 года: вечернее мини-выравнивание Меркурия, Юпитера и Венеры.

12 августа 2026 года: большое утреннее выравнивание Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

14 ноября 2026 года: малое утреннее выравнивание Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера.

В эти даты можно будет увидеть на небе от 5 до 7 планет. Но нужно понимать, что небесные тела будут располагаться близко друг к другу по одну сторону от Солнца, если смотреть на Солнечную систему сверху, но не всегда они могут визуально выстраиваться в одну линию.

"Некоторые думают, что планеты Солнечной системы могут выстроиться строго в линию с Солнцем. На самом же деле планеты не могут выровняться во всех трех измерениях пространства. Даже попадание всех планет в один квадрант (сектор в 90 градусов) происходит крайне редко: в этом тысячелетии это случится всего семь раз", – объясняют зарубежные астрономы.

Ранее ученые спрогнозировали, что из-за корональной дыры на Солнце произойдет ухудшение геомагнитной обстановки.